ఇట్స్ అఫీషియల్- గ్లోబ్​ట్రాటర్​ టైటిల్ ఇదే!

గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్- మహేశ్ జక్కన్న సినిమా టైటిల్ ఇదే

Globetrotter Event
Globetrotter Event (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 15, 2025 at 9:31 PM IST

Globetrotter Event : యావత్ ప్రపంచమంతా ఎదురుచూస్తున్న మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి సినిమా టైటిల్ ప్రకటించేశారు. ఈ సినిమాకు 'వారణాసి' టైటిల్ ఖరారు చేసినట్లు మేకర్స్ ఇవాళ గ్రాండ్ ఈవెంట్​లో రివీల్ చేశారు. కాగా, ఇందులో మహేశ్ బాబు రుద్ర పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు రాజమౌళి అనౌన్స్ చేశారు. ఈ టైటిల్​ గ్లింప్సే ఈవెంట్​లో ఫ్యాన్స్​కు గుస్​బంప్స్ తెప్పించింది. అంచనాలకు తగ్గట్లే వీడియో గ్లింప్స్​ను డైరెక్టర్ రాజమౌళి డిజైన్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించిన రోజు నుంచే సినిమాపై భారీ స్థాయిలో అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలు అందుకునేలాగే మేకర్స్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మహేశ్ పాత్రకు సంబంధించి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఆయన లుక్ అదిరిపోయింది. పరిగెత్తుతున్న నందిపై మహేశ్ కుర్చొని ఉన్న పోజ్​లో కటౌట్ అదిరింది. ఇందులో మహేశ్ చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకొని రౌద్రంగా చూస్తున్న లుక్ మాత్రం ఫ్యాన్స్​కు గూస్​బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.

2027 సమ్మర్​లో రిలీజ్!
ఈ సినిమా 2027 సమ్మర్​లో రానున్నట్లు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి చెప్పారు. ఈ ఈవెంట్​లో కీరవాణి మాట్లాడుతూ, మహేశ్ ఫ్యాన్స్​ను ఉర్రూతలూగించారు. పోకిరి సినిమాలోని ఓ డైలాగ్​ను స్ఫూఫ్​గా చెబుతూ గ్లోబ్​ట్రాటర్ రిలీజ్ డేట్ చెప్పేశారు. ఇక సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ అంటే ఆయనకు ఎంత ఇష్టమో మహేశ్ కూడా అంతే ఇష్టమని చెప్పారు. అలాగే పోకిరి అనేకసార్లు చూసినట్లు చెప్పారు.

ఈ సినిమా దైవ నిర్ణయం!
రచయిత విజ‌యేంద్ర ప్ర‌సాద్ మాట్లాడుతూ, సినిమాపై మరో లెవల్ హైప్ పెంచేశారు. 'ఈ సినిమాలో ఓ యాక్ష‌న్ సీన్ ఉంది. దానికి డ‌బ్బింగ్ లేదు, సీజీ లేదు, రీ రికార్డింగ్ లేదు అయినా ఆ సీన్​కు ఫిదా అయిపోయా. ఈ సీన్​లో మ‌హేశ్ విశ్వ‌రూపం చూస్తారంతే. మరిచిపోలేని అనుభూతి అది. కొన్ని సినిమాలు మనుషులు తెరకెక్కించారు. కొన్ని మాత్రం దైవ నిర్ణయం. రాజమౌళి గుండెపై హనుమాన్ ఉన్నాడు. ఏం చేయాలో చెబుతూ వచ్చాడు. ఆయన ద్వారా మాకు ఈ ప్రాజెక్టు వచ్చింది. రాముడు వారధి కడితే ఉడతా భక్తిగా కొందరు రాళ్లు ఎలా అందించారో, అలాగే మాకు ఈ సినిమా అదృష్టం కలిగింది' అని ఆయన అన్నారు.

ఇందులో మహేశ్ ప్రపంచ సాహస యాత్రికుడిగా కనిపించనున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని పాత్ర చేస్తున్నారు. మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ గా నెగిటివ్ షేడ్​లో కనిపించనున్నారు. ఈ ఇద్దరికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటితోపాటు రీసెంట్​గా విడుదైన 'సంచారి' పాటకు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్​లో ఈపాట మార్మోగిపోయింది.

