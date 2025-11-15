ఇట్స్ అఫీషియల్- గ్లోబ్ట్రాటర్ టైటిల్ ఇదే!
గ్లోబ్ ట్రాటర్ ఈవెంట్- మహేశ్ జక్కన్న సినిమా టైటిల్ ఇదే
Published : November 15, 2025 at 9:31 PM IST
Globetrotter Event : యావత్ ప్రపంచమంతా ఎదురుచూస్తున్న మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి సినిమా టైటిల్ ప్రకటించేశారు. ఈ సినిమాకు 'వారణాసి' టైటిల్ ఖరారు చేసినట్లు మేకర్స్ ఇవాళ గ్రాండ్ ఈవెంట్లో రివీల్ చేశారు. కాగా, ఇందులో మహేశ్ బాబు రుద్ర పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు రాజమౌళి అనౌన్స్ చేశారు. ఈ టైటిల్ గ్లింప్సే ఈవెంట్లో ఫ్యాన్స్కు గుస్బంప్స్ తెప్పించింది. అంచనాలకు తగ్గట్లే వీడియో గ్లింప్స్ను డైరెక్టర్ రాజమౌళి డిజైన్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రకటించిన రోజు నుంచే సినిమాపై భారీ స్థాయిలో అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఆ అంచనాలు అందుకునేలాగే మేకర్స్ గ్రాండ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న మహేశ్ పాత్రకు సంబంధించి ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. ఆయన లుక్ అదిరిపోయింది. పరిగెత్తుతున్న నందిపై మహేశ్ కుర్చొని ఉన్న పోజ్లో కటౌట్ అదిరింది. ఇందులో మహేశ్ చేతిలో త్రిశూలం పట్టుకొని రౌద్రంగా చూస్తున్న లుక్ మాత్రం ఫ్యాన్స్కు గూస్బంప్స్ తెప్పిస్తోంది.
Mahesh Babu as RUDHRA in #VARANASI. pic.twitter.com/YMUjnnytWX— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 15, 2025
2027 సమ్మర్లో రిలీజ్!
ఈ సినిమా 2027 సమ్మర్లో రానున్నట్లు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి చెప్పారు. ఈ ఈవెంట్లో కీరవాణి మాట్లాడుతూ, మహేశ్ ఫ్యాన్స్ను ఉర్రూతలూగించారు. పోకిరి సినిమాలోని ఓ డైలాగ్ను స్ఫూఫ్గా చెబుతూ గ్లోబ్ట్రాటర్ రిలీజ్ డేట్ చెప్పేశారు. ఇక సూపర్స్టార్ కృష్ణ అంటే ఆయనకు ఎంత ఇష్టమో మహేశ్ కూడా అంతే ఇష్టమని చెప్పారు. అలాగే పోకిరి అనేకసార్లు చూసినట్లు చెప్పారు.
ఈ సినిమా దైవ నిర్ణయం!
రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ, సినిమాపై మరో లెవల్ హైప్ పెంచేశారు. 'ఈ సినిమాలో ఓ యాక్షన్ సీన్ ఉంది. దానికి డబ్బింగ్ లేదు, సీజీ లేదు, రీ రికార్డింగ్ లేదు అయినా ఆ సీన్కు ఫిదా అయిపోయా. ఈ సీన్లో మహేశ్ విశ్వరూపం చూస్తారంతే. మరిచిపోలేని అనుభూతి అది. కొన్ని సినిమాలు మనుషులు తెరకెక్కించారు. కొన్ని మాత్రం దైవ నిర్ణయం. రాజమౌళి గుండెపై హనుమాన్ ఉన్నాడు. ఏం చేయాలో చెబుతూ వచ్చాడు. ఆయన ద్వారా మాకు ఈ ప్రాజెక్టు వచ్చింది. రాముడు వారధి కడితే ఉడతా భక్తిగా కొందరు రాళ్లు ఎలా అందించారో, అలాగే మాకు ఈ సినిమా అదృష్టం కలిగింది' అని ఆయన అన్నారు.
ఇందులో మహేశ్ ప్రపంచ సాహస యాత్రికుడిగా కనిపించనున్నారు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని పాత్ర చేస్తున్నారు. మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ గా నెగిటివ్ షేడ్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ఇద్దరికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు ఇప్పటికే రిలీజ్ అయ్యాయి. వీటితోపాటు రీసెంట్గా విడుదైన 'సంచారి' పాటకు ఫుల్ క్రేజ్ వచ్చింది. తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్లో ఈపాట మార్మోగిపోయింది.
