SSMB 29 పృథ్వీరాజ్ లుక్ ఔట్- 'కుంభ' ది మోస్ట్​ కాంప్లెక్స్​!

SSMB పృథ్వీరాజ్ లుక్ రిలీజ్- మీరు చూశారా?

SSMB 29 Movie Update
SSMB 29 Movie Update (ETV Bharat, Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 7, 2025 at 12:42 PM IST

1 Min Read
SSMB 29 Movie Update : సూపర్‌స్టార్ మహేశ్ బాబు, డైరెక్టర్ ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళి కాంబోలో రానున్న మల్టీ-స్టారర్ ఎపిక్ SSMB29 (వర్కింగ్ టైటిల్) కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నెలలో గ్రాండ్ అప్‌డేట్ రానుందని రాజమౌళి ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్​ ఫస్ట్​ లుక్​ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆయన పాత్ర పేరు 'కుంభ' అంటూ పోస్ట్​ రివీల్​ చేశారు. ఈ పోస్టర్​తో ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండనుందో పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఇందులో పృథ్వీరాజ్ దివ్యాంగుడిగా కనిపించనున్నట్లు పోస్టర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది.

