SSMB 29 పృథ్వీరాజ్ లుక్ ఔట్- 'కుంభ' ది మోస్ట్ కాంప్లెక్స్!
Published : November 7, 2025 at 12:42 PM IST
SSMB 29 Movie Update : సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు, డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కాంబోలో రానున్న మల్టీ-స్టారర్ ఎపిక్ SSMB29 (వర్కింగ్ టైటిల్) కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ నెలలో గ్రాండ్ అప్డేట్ రానుందని రాజమౌళి ఇప్పటికే హింట్ ఇచ్చారు.
ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫస్ట్ లుక్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆయన పాత్ర పేరు 'కుంభ' అంటూ పోస్ట్ రివీల్ చేశారు. ఈ పోస్టర్తో ఆయన క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండనుందో పరిచయం చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఇందులో పృథ్వీరాజ్ దివ్యాంగుడిగా కనిపించనున్నట్లు పోస్టర్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది.
Presenting KUMBHA..The most complex mind I have ever played…— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) November 7, 2025
Ready for you @urstrulymahesh 🔥
It’s game on @priyankachopra.
Thank you @ssrajamouli sir for crafting a world that constantly tests my limits… 😇🙏🏻#GlobeTrotter@mmkeeravaani @SriDurgaArts @SBbySSK pic.twitter.com/zyCV1ZZy4l