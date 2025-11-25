మహేశ్, రాజమౌళికి 'జీరో' రెమ్యునరేషన్- 'వారణాశి' రియల్ బడ్జెట్ ఎంతో తెలుసా?
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో అట్టహాసంగా జరిగిన 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్- ఏకంగా రూ.1300 కోట్ల బడ్జెట్తో రాజమౌళి సృష్టిస్తున్న విజువల్ వండర్!
Varanasi Movie Budget Details: సూపర్స్టార్ మహేశ్ బాబు, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి కాంబోలో వస్తోంది వారణాశి. ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఇది. ఇటీవల రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరిగిన 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ అయ్యింది. ఈ వేడుకలో విడుదల చేసిన 'వారణాసి' టైటిల్ టీజర్, అందులోని విజువల్స్ చూసి ఫ్యాన్స్ పూనకాలతో ఊగిపోయారు. అయితే ఈ సినిమా క్వాలిటీ ఎంత గొప్పగా ఉందో దీని బడ్జెట్, స్టార్ల పారితోషికాలు కూడా అంతే ఎక్కువగా ఉండవచ్చన్న బజ్ సోషల్ మీడియాలో హైప్ను పెంచేసింది. రూ.1300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ సినిమా లెక్కలు చూస్తే మతిపోవాల్సిందే అంటూ కామెంట్స్ వైరల్గా మారుతున్నాయి.
'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్ అదిరింది!
హైదరాబాద్లోని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వేదికగా నిర్వహించిన 'గ్లోబ్ ట్రాటర్' ఈవెంట్లో ఈ సినిమా టైటిల్ను 'వారణాసి'గా అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ ఈవెంట్కు వచ్చిన రెస్పాన్స్ అద్భుతంగా ఉంది. టీజర్లో చూపించిన కాశీ, అంటార్కిటికా, కెన్యా విజువల్స్, త్రేతాయుగం నాటి సెటప్ చూసి ఆడియన్స్ థ్రిల్ అయ్యారు. రామాయణం స్ఫూర్తితో తీసిన ఒక సీన్ కోసమే 60 రోజులు కష్టపడ్డామని రాజమౌళి చెప్పడం సినిమా స్థాయిని పెంచేసింది. తప్పకుండా సినిమా అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఉంటుందని రాజమౌళి ఒక క్లారిటీ అయితే ఇచ్చేశారు.
జీరో రెమ్యునరేషన్ అంతా షేరింగ్ మంత్రం!
ఈ సినిమా కోసం మహేశ్ బాబు, రాజమౌళి ముందుగా ఒక్క రూపాయి కూడా పారితోషికం తీసుకోవడం లేదట. బదులుగా, లాభాల్లో వాటా పద్ధతిలో భారీ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. మహేశ్ బాబుకు లాభాల్లో ఏకంగా 40 శాతం వాటా దక్కనుండగా, రాజమౌళికి 30 నుంచి 40 శాతం వరకు షేర్ ఉంటుందట. సినిమా బిజినెస్ వేల కోట్ల రూపాయల్లో ఉంటుంది కాబట్టి, వారి వాటా కూడా రికార్డు స్థాయిలోనే ఉండబోతోంది. గతంలో కూడా ఈ ఇద్దరు వారి సినిమాలకు అలాగే తీసుకున్నారు. ఇక బిజినెస్ బట్టి వీరి ఆదాయం ఊహించని రేంజ్లోనే ఉంటుందని చెప్పవచ్చు.
మందాకినిగా ప్రియాంక, కుంభగా పృథ్వీరాజ్!
గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా ఈ సినిమాలో 'మందాకిని' అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ పాత్ర కోసం ఆమెకు దాదాపు రూ.30 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ ఇస్తున్నట్లు టాక్. దీంతో ఇండియాలోనే అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న నటిగా ఆమె రికార్డు సృష్టించారు. ఇక మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ 'కుంభ' అనే పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆయనకు రూ.10 కోట్లకు పైగా పారితోషికం ముట్టిందట. మహేశ్బాబు పాత్ర పేరు 'రుద్ర' అని టీజర్తో క్లారిటీ వచ్చింది.
అనుకున్న సమయానికి రిలీజ్ చేస్తారా?
మేకింగ్ విషయంలో జక్కన్న ఎక్కడా వెనకడుగు వేయడం లేదు. రామాయణం స్ఫూర్తితో డిజైన్ చేసిన ఒక్క యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసమే యూనిట్ అంతా కలిసి రెండు నెలల పాటు కష్టపడ్డారట. ఇది రాజమౌళి కెరీర్లోనే మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ సీన్ అని ఆయనే స్వయంగా చెప్పారు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ శరవేగంతో జరుగుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2027 సమ్మర్ కానుకగా రిలీజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఇండియన్ సినిమాకు గ్లోబల్ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చే చిత్రంగా 'వారణాసి' నిలవబోతోందని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు.
అయితే రాజమౌళి కెరీర్లో ఇప్పటివరకు ఏ సినిమాను కూడా మొదట అనుకున్న తేదీకి రిలీజ్ చేసింది లేదు. కాబట్టి ఈ వారణాసి సినిమాను ఆయన అనుకున్న సమయానికి రిలీజ్ చేస్తారా? లేదా? అనేది అందరిలో మెదులుతున్న ప్రశ్న. అయితే మహేశ్ మాత్రం ప్లాన్ సెట్టయితే ఎల్లప్పుడూ సహకరించే నటుడు. ఏ సినిమా అయినా స్పీడ్గా ఫినిష్ అవ్వాలని అనుకుంటాడు. మరి సూపర్ స్టార్ స్పీడ్కు తగ్గట్టుగా జక్కన్న ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులకు ముందుకు తెస్తారో లేదో చూడాలి.
