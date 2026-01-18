ETV Bharat / entertainment

100% స్టైక్ రేట్- కెరీర్‌లో ఒక్క ఫ్లాప్ కూడా లేని టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు

వరుస హిట్లతో అదరగొడుతున్న టాలీవుడ్ డైరెక్టర్లు- తమ కెరీర్‌లో ఒక్క ఫ్లాప్ మూవీ తీయని తెలుగు దర్శకులు ఎవరెవరంటే?

Directors With Zero Flops
Directors With Zero Flops (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Directors With Zero Flops : కామెడీయే ప్రధానాంశంగా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్​ను దృష్టిలో ఉంచుకొని సినిమాలను తీస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నారు టాలీవుడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి కూడా చిరంజీవి హీరోగా తెరకెక్కిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'తో సాలిడ్ హిట్ కొట్టారు. దీంతో ఆయన ఖాతాలో వరుసగా తొమ్మిదో విజయం పడింది. అంటే అనిల్ తీసిన అన్ని సినిమాలు హిట్టే. ఈ క్రమంలో అనిల్ రావిపూడిలాగే 100 శాతం స్ట్రైక్ రేట్‌ సాధించిన తెలుగు దర్శకులు ఎవరు? తమ కెరీర్‌లో ఒక్క ఫ్లాప్‌ సినిమాను కూడా తియ్యని డైరెక్టర్ల గురించి తెలుసుకుందాం.

భారతీయ సినిమాకు గర్వకారణంగా జక్కన్న
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి అనేది ఒక పేరు కాదు, విజయానికి బ్రాండ్ గా మారిపోయింది. జూనియర్ ఎన్‌టీఆర్‌ హీరోగా తెరకెక్కిన 'స్టూడెంట్‌ నెం.1'తో ఆయన విజయాల ఖాతా ప్రారంభమైంది. ఇప్పటివరకు జక్కన్న తీసిన 13 సినిమాలు హిట్లే. అంటే సక్సెస్ రేట్ 100 శాతం అన్నమాట. అంత బాగా ప్రేక్షకుల నాడి పట్టడం రాజమౌళి సక్సెస్ అయ్యారు. జక్కన్న తెరకెక్కించిన 'బాహుబలి-1', 'బాహుబలి-2', 'ఆర్ఆర్ఆర్'సినిమాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులర్ అయ్యాయి. దేశ, విదేశాల్లో ప్రేక్షకులు ఈ మూవీస్‌కు బ్రహ్మరథం పట్టారు. ఆర్ఆర్ఆర్‌కు అయితే ఆస్కార్ అవార్డు సైతం వచ్చింది. ప్రస్తుతం సూపర్ స్టార్ మహేశ్‌బాబుతో వారణాసి సినిమాకు జక్కన్నను తెరకెక్కిస్తున్నారు.

రాజమౌళి సినిమాలు : స్టూడెంట్ నెం.1 (2001), సింహాద్రి (2003), సై (2004), ఛత్రపతి (2005), విక్రమార్కుడు (2006), యమదొంగ (2007), మగధీర (2009), మర్యాద రామన్న (2010), ఈగ (2012), బాహుబలి-1 (2015), బాహుబలి- 2 (2017), ఆర్ఆర్ఆర్ (2022)

ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌
ప్రేక్షకులను నవ్వించడమే లక్ష్యంగా సినిమాలు తీస్తుంటారు యువ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి. ఈ క్రమంలో వరుస విజయాలను అందుకుంటున్నారు. అనిల్ రావిపూడి ఇప్పటి వరకు 9 సినిమాలు తీయగా, అవన్నీ హిట్లే. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో తెరకెక్కించిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలై బ్లాక్‌బస్టర్ అయ్యింది. నందమూరి కల్యాణ‌్​రామ్ హీరోగా తెరకెక్కిన పటాస్‌తో డైరెక్టర్ జర్నీ ప్రారంభించిన అనిల్ రావిపూడి వరుస హిట్లతో దూసుకెళ్తున్నారు.

అనిల్ రావిపూడి మూవీస్ : పటాస్ (2015), సుప్రీమ్ (2016), రాజా ది గ్రేట్ (2017), ఎఫ్-2 (2019), సరిలేరు నీకెవ్వరు (2020), ఎఫ్-3 (2022), భగవంత్ కేసరి (2023), సంక్రాంతికి వస్తున్నాం (2025), మన శంకర వరప్రసాద్ గారు (2026)

డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్‌తో సినిమాలు
షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీసి ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు దర్శకుడు నాగ్ అశ్విన్. చూడడానికి చాలా సింపుల్‌గా ఉంటారు ఆయన. మితభాషి కూడా. కానీ ఫిల్మ్ మేకింగ్‌లో మాత్రం చాలా టాలెంటెడ్. నాగ్ అశ్విన్ తీసిన ఓ షార్ట్‌ఫిల్మ్‌‌ను ప్రముఖ నిర్మాత అశ్వనీదత్‌ కుమార్తెలు ప్రియాంక, స్వప్న చూశారు. ఈ క్రమంలో అశ్విన్​కు సినిమా అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. అప్పుడే నాని, విజయ్ దేవరకొండ ప్రధాన పాత్రల్లో 'ఎవడే సుబ్రమణ్యం' తెరకెక్కింది. ఎదగాలనే ఆశతో మనిషి ఎంత స్వార్థపరుడిగా మారుతున్నాడు? యాంత్రికంగా ఎలా బతుకుతున్నాడో కళ్లకు కట్టినట్టు ఈ సినిమాలో చూపించారు నాగ్ అశ్విన్. అందుకే ఈ మూవీ ప్రేక్షకులకు నచ్చింది.

ఆ తర్వాత అలనాటి నటి సావిత్రి గురించి చెప్పాలనే సంకల్పంతో 'మహానటి' సినిమాను తెరకెక్కించారు. కీర్తి సురేశ్‌ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. బాక్సాఫీసు వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. మూడో చిత్రంగా ప్రభాస్ హీరోగా 'కల్కి'ని తెరెక్కించగా, అది రూ.1000 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. అలా నాగ్ అశ్విన్ ఇప్పటివరకు మూడు సినిమాలు తీయగా, మూడు కూడా మంచి విజయాన్ని అందుకున్నాయి.

సినిమాలు తక్కువే అయినా ఫుల్ పాపులర్
తీసిందే మూడు సినిమాలే అయినా మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు సందీప్ రెడ్డి వంగా. విజయ్ దేవరకొండను రాత్రికి రాత్రే స్టార్‌ను చేసిన 'అర్జున్ రెడ్డి'ని సందీపే తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా యువతను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో మంచి కలెక్షన్లను రాబట్టింది. ఆ తర్వాత తన రెండో సినిమాగా అర్జున్ రెడ్డి రీమేక్‌‌ 'కబీర్ సింగ్'ను హిందీలో షాహిద్ కపూర్, కియారా అడ్వాణీతో తెరకెక్కించారు సందీప్. అది కూడా బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది.

అలాగే తన మూడో సినిమాగా 'యానిమల్‌'ను తీశారు. ఇందులో రణ్​బీర్ కపూర్, అనిల్ కపూర్, బాబీ దేఓల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ మూవీ కూడా బాక్సాఫీసు వద్ద కాసుల వర్షం కురిపించింది. సందీప్ మూడు సినిమాలు తీయగా, అవన్నీ హిట్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ప్రభాస్‌తో 'స్పిరిట్' తెరకెక్కిస్తున్నారు. దీనిపైనా భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

