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'ఆ సీన్ తీసేటప్పుడు ఎవ్వరూ ఒప్పుకోలేదు- కానీ నేను అనుకున్నదే తీశా'- రాజమౌళి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

కెరీర్ స్టార్టింగ్​లో జరిగిన విషయాలను షేర్ చేసుకున్న రాజమౌళి - ఆ సీన్​ను తెరకెక్కించేటప్పుడు ఎవరూ ఆయన్ను నమ్మలేదట! - అదేంటంటే?

Rajamouli on Simhadri Movie Scene
Rajamouli on Simhadri Movie Scene (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 21, 2026 at 11:23 AM IST

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Rajamouli On Simhadri Movie Scene : దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తీసినవి 12 సినిమాలే అయినప్పటికీ తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో తనకంటూ చెరగని ముద్ర వేశారు. కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటివరకు ఆయన చిత్రాలను పరిశీలిస్తే ఇదే ఫస్ట్ మూవీ అనేంతలా కష్టపడతారు. అయితే కెరీర్ స్టారింగ్​లో అందరూ వ్యతిరేకించినా సరే రాజమౌళి తీసుకున్న క్రియేటివ్ నిర్ణయాన్ని ఇటీవల ఆయన ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. ఇంతకీ అది ఏ సినిమా విషయంలో జరిగింది? అసలు ఆ నిర్ణయాన్ని ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆ సీన్ తీసేటప్పుడు నన్ను ఎవరూ నమ్మలేదు - రాజమౌళి
రాజమౌళి మొదటి చిత్రంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్​తో చేసిన స్టూడెంట్ నెంబర్ విడుదలై సూపర్ హిట్​గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత కూడా ఎన్టీఆర్​తో రెండో సినిమాగా 'సింహాద్రి'ని రాజమౌళి తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ ఏకంగా అప్పట్లో ఇండస్ట్రీ హిట్​గా నిలిచి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. అయితే ఈ మూవీని తీస్తున్న సమయంలో ఓ సీన్​కు సంబంధించి మూవీ టీమ్​కు రాజమౌళి మధ్య పెద్ద చర్చే జరిగిందట. అదేంటంటే 'పది మంది బాగుకోసం నేను చావడానికైనా లేదా పదిమందిని చంపడానికైనా సిద్ధమే' అని చెప్పే ఓ డైలాగ్ ఉంటుంది. దానికి అనుగుణంగానే ఎన్టీఆర్ క్యారెక్టర్ ఓ సందర్భంలో ఒక పాత్రను చంపాల్సి వస్తుంది.

అయితే ఈ సీన్​ను రాజమౌళి కాకుండా తన కుటుంబ సభ్యులతో సహా వ్యతిరేకించారని జక్కన్న వివరించారు. కానీ రాజమౌళి మాత్రం ఈ సీన్ తప్పకుండా ఆడియెన్స్​ను ఆకట్టుకుందని వెల్లడించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఆయన చెప్పిన విధంగానే ఆ ఒక్క సీన్ ఆ తర్వాత మొత్తం సినిమాకే హైలెట్​గా నిలిచింది. ఈ సినిమాతో ఎన్టీఆర్ క్రేజ్ అమాంతం పెరిగిపోయింది. అతి తక్కువ వయసులోనే ఇండస్ట్రీ హిట్ కొట్టిన హీరోగా తారక్ రేర్ రికార్డును క్రియేట్ చేశారు.

రాజమౌళికి మహేశ్ ఫ్యాన్స్ స్పెషల్ రిక్వెస్ట్
మరోవైపు రాజమౌళి ప్రస్తుతం 'వారణాసి' తెరకెక్కించే పనిలో ఉన్నారు. అయితే ఆగస్టు 9న మహేశ్ బర్త్​డే సందర్భంగా మూవీటీమ్ వీడియో గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దాదాపు 3 సంవత్సరాలుగా ఈ సినిమా కోసమే మహేశ్ వేరే ఏ సినిమాలు చేయకపోవడంతో​ ఫ్యాన్స్ వారణాసి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా?, తమ అభిమాన హీరోను ఎప్పుడు చూస్తామా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా విడుదలకు ఇంకా 8 నెలలకు పైగా సమయం ఉంది. అంతవరకూ వేచి ఉండాలంటే కనీసం మహేశ్ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేయాలని సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున ఫ్యాన్స్ మూవీటీమ్​కు రిక్వెస్ట్​లు పెడుతున్నారు. కానీ మూవీ టీమ్​ దీనిపై స్పందించలేదు. అయితే పుట్టినరోజు నాటికి సైలెంట్​గా గ్లింప్స్​ రిలీజ్ చేస్తారని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

ఇందులో సూపర్​స్టార్ మహేశ్ బాబు రుద్ర పాత్రలో, స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా మందాకిని క్యారెక్టర్​లో అలరించనున్నారు. ఇక మలయాళ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ కుంభ అనే నెగిటివ్ రోల్​లో కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా సీనియర్ యాక్టర్ ప్రకాశ్​రాజ్ కీలక పాత్రను​ పోషిస్తున్నట్లు స్వయంగా ఆయనే ఓ కార్యక్రమంలో వివరించారు. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత, స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం. ఎం. కీరవాణి స్వరాలను సమకూరుస్తున్న ఈ మూవీని దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్​పై కె. ఎల్​. నారాయణ భారీ ఎత్తున నిర్మిస్తున్నారు. భారతీయ భాషలతో పాటుగా పలు విదేశీ భాషల్లో సైతం భారీ ఎత్తున విడుదలకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. 2027 ఏప్రిల్ 7 నుంచి వారణాసి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

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