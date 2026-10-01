55 ఏళ్ల మహిళ నుంచి ఆ ఒక్క మాట- ఫహాద్ క్రేజ్ చూసి షాకైన రాజమౌళి
ఫహాద్ సినిమాలపై రాజమౌళికి మొదట ఓ అభిప్రాయం- ఓ మహిళ అడిగిన ప్రశ్నతో మారిన ఆలోచన
Published : October 1, 2026 at 3:00 PM IST
SS Rajamouli On Fahadh Faasil : 'పుష్ప'తర్వాత ఫహాద్ ఫాసిల్ పేరు తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. కానీ అంతకంటే ముందే మలయాళ సినిమాలను ఓటీటీలో చూసినవాళ్లు ఇక్కడ చాలామంది ఉన్నారు. దర్శకుడు రాజమౌళి కూడా ఫహాద్ సినిమాలను వరుసగా చూసేవారట. అయితే మొదట ఆయనకు ఫహాద్ గురించి ఒక డిఫరెంట్ ఆలోచన ఉండేదట. అతని సినిమాలు ఒక సెక్షన్ ఆడియన్స్ వరకే ఎక్కువగా వెళ్తాయని అనుకునేవారట. కానీ ఐదారేళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక చిన్న మూమెంట్ వలన తన అంచనా పూర్తిగా తప్పని రాజమౌళికి అర్థమైందట. కేరళలో జరిగిన 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆ స్టోరీని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
'ఫాఫా' సినిమాలు చూశారా?
ఐదారేళ్ల క్రితం తన భార్యకు కజిన్ అయిన ఓ మహిళ హైదరాబాద్కు వచ్చారని రాజమౌళి చెప్పారు. అప్పటికి ఆమె వయసు దాదాపు 55 ఏళ్లు. పైగా చాలా చిన్న పట్టణంలో ఉండేవారట. మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో ఆమె ఒక్కసారిగా 'ఫాఫా సినిమాలు చూశారా?' అని రాజమౌళిని అడిగారట. అసలు ఫాఫా అంటే ఎవరో మొదట తనకు అర్థం కాలేదని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు. తర్వాత ఆమె ఫాఫా అంటే ఫహాద్ ఫాసిల్ అని చెప్పారట. చిన్న పట్టణంలో ఉండే 55 ఏళ్ల మహిళ కూడా ఫహాద్ను ఆయన నిక్నేమ్తో పిలుస్తూ సినిమాల గురించి మాట్లాడటం రాజమౌళిని ఆశ్చర్యపరిచిందట. అప్పటివరకు తనకు ఉన్న అభిప్రాయం అక్కడే మారిపోయిందని చెప్పారు.
Get ready to enter Suri & Divya’s Magical world ✨ #DontTroubleTheTrouble Grand Release on October 2nd. 🥳#DTTTMovie #DTTTonOct2nd #FahadhFaasil #SsaraPalekar pic.twitter.com/iF7G9wk6MS— Arka Mediaworks (@arkamediaworks) September 30, 2026
'క్లాస్ ఆడియన్స్కే అనుకున్నా'
ఫహాద్ సినిమాలను తాను అప్పటికే ఓటీటీలో చూస్తున్నానని రాజమౌళి తెలిపారు. ఒక్కో సినిమా చూస్తూ ఆయనకు ఫ్యాన్ అయ్యానన్నారు. కానీ ఫహాద్ ఎక్కువగా చేసే సినిమాలు క్లాస్, ఎలైట్ ఆడియన్స్కు నచ్చే విధంగా ఉంటాయని తనకు అనిపించేదట. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా అలాంటి ప్రేక్షకుల మధ్యే ఆయనకు ఎక్కువ గుర్తింపు ఉందని భావించారట. తన భార్య కజిన్తో జరిగిన ఆ చిట్చాట్ తర్వాత మాత్రం ఫహాద్ రీచ్ తాను అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందని తెలిసిందన్నారు. చిన్న పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్లు కూడా అప్పటికే ఆయన సినిమాలు చూస్తున్నారని తెలుసుకున్న తర్వాత ఫహాద్ను తెలుగు సినిమాకు ఎలా తీసుకురావాలనే ఆలోచన తనకు వచ్చిందని రాజమౌళి చెప్పారు.
ఇప్పుడు తెలుగులో లీడ్ రోల్
రాజమౌళి అప్పట్లో అనుకున్న కోరిక ఇప్పుడు 'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్'తో నెరవేరుతుంది. శశాంక్ యేలేటి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమాలో ఫహాద్ ఫాసిల్ లీడ్ రోల్ చేస్తున్నారు. కథ కూడా రెగ్యులర్గా ఉండదు. ఒక వ్యక్తి దెయ్యాన్ని కిడ్నాప్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందనే కాన్సెప్ట్తో సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఫహాద్తో పాటు బాలనటి సారా పాలేకర్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాను రాజమౌళి ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. దర్శకుడు శశాంక్ యేలేటి కూడా రాజమౌళికి దగ్గరి బంధువే. రాజమౌళి కుమారుడు ఎస్ఎస్ కార్తికేయ, శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు.
Suri and Divya are ready to cast their magic and start the trouble! ❤️🪄#DontTroubleTheTrouble In Cinemas from October 2nd!🤩#DTTTonOct2nd #DTTTMovie #FahadhFaasil @ShashankYeleti @ssk1122 @Shobu_ @kaalabhairava7 #PrasadDevineni @ArkaMediaWorks @SBbySSK @LahariMusic pic.twitter.com/YxNPP6vWUo— Arka Mediaworks (@arkamediaworks) August 31, 2026
మూడు భాషలకు ముగ్గురు స్టార్లు
ఈ సినిమా కోసం వాయిస్ విషయంలో కూడా టీమ్ పెద్ద స్టార్లనే తీసుకొచ్చింది. మలయాళ వెర్షన్కు మోహన్లాల్, తమిళ వెర్షన్కు కమల్ హాసన్, తెలుగు వెర్షన్కు నందమూరి బాలకృష్ణ వాయిస్ ఇచ్చారు. ఒకే సినిమాకు మూడు భాషల్లో ముగ్గురు సీనియర్ స్టార్లు వాయిస్ ఇవ్వడం కూడా ప్రమోషన్స్లో హైలెట్ అవుతోంది. జూలైలో మొదటి టీజర్ రిలీజ్ చేయగా, సెప్టెంబర్ 22న తెలుగు, మలయాళం, తమిళ భాషల్లో ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. మొదట సినిమాను సెప్టెంబర్ 11న థియేటర్లలోకి తీసుకురావాలని అనుకున్నారు. తర్వాత రిలీజ్ డేట్ మార్చి అక్టోబర్ 2కు ఫిక్స్ చేశారు.
రన్టైమ్ ఎంతంటే?
'డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్'కు 2 గంటల 38 నిమిషాల రన్టైమ్ ఫిక్స్ చేశారు. అన్ని వర్గాల ఆడియెన్స్ చూసేలా సినిమాకు యూ/ఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. కాల భైరవ సంగీతం అందించగా, బ్రాడ్ ఫ్రాన్సిస్ సినిమాటోగ్రఫర్గా వర్క్ చేశారు. ప్రవీణ్ ఆంథోనీ ఎడిటర్గా వర్క్ చేశారు. ఫహాద్, సారా పాలేకర్తో పాటు సౌరభ్ సచ్దేవా, వెంకటేష్ కాకుమాను, సుబ్బరాజు కూడా సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
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