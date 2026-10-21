ఎస్ఎస్ రాజమౌళికి 'లియోన్ కాకాఫ్ కెరీర్ అవార్డ్'
బ్రెజిల్లో జరుగుతున్న సావో పాలో అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవంలో ఎస్ఎస్ రాజమౌళికి లియోన్ కాకాఫ్ కెరీర్ అవార్డ్ లభించింది.
Published : October 21, 2026 at 8:41 PM IST
Rajamouli Leon Cakoff Career Award : తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ప్రముఖ భారతీయ దర్శకుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళికి మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. బ్రెజిల్లో జరుగుతున్న 50వ సావో పాలో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఆయన ప్రతిష్టాత్మకమైన లియోన్ కాకాఫ్ కెరీర్ అవార్డును అందుకున్నారు. ప్రపంచ సినిమా రంగానికి రాజమౌళి అందించిన అద్భుత సేవలకు, గుర్తింపునకు గానూ ఈ అవార్డును ప్రదానం చేశారు. ఈ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన గ్లోబల్ బ్లాక్బస్టర్ ఫిల్మ్ RRR ను కూడా ప్రత్యేకంగా ప్రదర్శించారు. పోర్చుగీస్ సబ్టైటిల్స్తో సినిమాను ప్రదర్శించగా, బ్రెజిల్ ఆడియన్స్ నుంచి విశేష స్పందన కూడా లభించింది. ప్రస్తుతం షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఆయన సినిమా 'వారణాసి' టీజర్ను కూడా ప్రదర్శించారు.