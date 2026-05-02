ప్రభాస్ బాటలోనే షారుక్ ఖాన్ - గర్భిణీ దీపికా పదుకొణె కోసం కింగ్ ఖాన్ ఏం చేశారో చూశారా?

దక్షిణాఫ్రికాలో కీలక షెడ్యూల్ షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్న సినీ బృందం - ఓం శాంతి ఓం జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంటున్న నెటిజన్లు

King Movie Updates (source : Film Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 3:11 PM IST

King Movie Updates : బాలీవుడ్ వెండితెరపై అత్యంత క్రేజీ జోడీలలో షారుక్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె జోడీ ఒకటి. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన ప్రతి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను తిరగరాసింది. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ 'కింగ్' అనే భారీ యాక్షన్ డ్రామా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నారు. రీసెంట్​గా ఈ సినిమా షూటింగ్ సెట్స్ నుంచి ఒక వీడియో లీకై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో షారుక్ ఖాన్ ప్రవర్తించిన తీరు చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోతున్నారు. అసలు గర్భిణీగా ఉన్న దీపికా పదుకొణె కోసం షారుక్ ఏం చేశారు? ఆ జెంటిల్‌మన్ నైజం మళ్లీ ఎలా బయటకు వచ్చింది? ఈ వీడియో వెనుక ఉన్న అసలు కథ ఏంటో తెలియాలంటే ఈ వివరాలు చూడాల్సిందే.

ప్రభాస్ తరహాలో షారుక్ ఖాన్ !
గతంలో 'కల్కి' సినిమా చిత్రీకరణ సమయంలో కూడా దీపికా పదుకొణె గర్భిణీగా ఉన్నప్పుడు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఆమెకు ఎంతో అండగా నిలిచారు. షూటింగ్ సెట్స్‌లో లేదా ప్రమోషన్ల సమయంలో దీపికా నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు ప్రభాస్ చేయి అందించి జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లిన మూమెంట్స్ అప్పట్లో వైరల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు షారుక్ ఖాన్ కూడా కింగ్ సెట్స్‌లో సరిగ్గా అదే విధంగా దీపికాకు సాయం అందించడం విశేషం. స్టార్ హీరోలు తమ తోటి నటీమణుల పట్ల ఇలాంటి గౌరవం, బాధ్యత చూపడం అటు టాలీవుడ్, ఇటు బాలీవుడ్ అభిమానులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.

షారుక్ జెంటిల్‌మన్ యాటిట్యూడ్
'కింగ్' షూటింగ్ ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికాలో జరుగుతోంది. షూటింగ్ విరామ సమయంలో షారుక్ ఖాన్ నలుపు రంగు దుస్తుల్లో మెట్లు ఎక్కుతూ కనిపించారు. అప్పుడే తన వెనకాల వస్తున్న దీపికా పదుకొణె కోసం ఆగి ఆమెకు చేయి అందించారు. దీపికా ప్రస్తుతం గర్భంతో ఉన్నా సినిమా షూటింగ్ కోసం ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. ఆమె పరిస్థితిని అర్థం చేసుకున్న షారుక్ ఒక రక్షకుడిలా తోడుగా నిలిచారు. దీపికా కూడా సాయాన్ని చిరునవ్వుతో స్వీకరించి మెట్లు ఎక్కారు. ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు వీరిద్దరిని రియల్ కింగ్ అండ్ క్వీన్ అని పిలుస్తున్నారు.

ఈ మ్యాజిక్ మళ్లీ రిపీట్ అవుతుందా
దీపికా పదుకొణె ఈ వారమే దక్షిణాఫ్రికాలోని 'కింగ్' సినిమా సెట్స్‌కు చేరుకున్నారు. అక్కడ టీమ్ ఒక కీలకమైన క్లైమాక్స్ సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. గురువారం దీపిక షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్న ఫొటోలు బయటకు వచ్చాయి. షారుక్, దీపిక ఇద్దరూ బ్రౌన్ కలర్ షేడ్స్ ఉన్న దుస్తుల్లో సెట్స్‌కు వెళ్తున్న దృశ్యాలు ఆసక్తిని కలిగిస్తున్నాయి. బహుశా వీరిద్దరిపై ఒక సాంగ్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరిస్తున్నారని సినీ వర్గాల్లో వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ అంటేనే అంచనాలు భారీగా ఉంటాయి. 'ఓం శాంతి ఓం', 'చెన్నై ఎక్స్‌ప్రెస్' వంటి సినిమాల మ్యాజిక్ మళ్లీ రిపీట్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ ఆశిస్తున్నారు.

బిగ్ స్క్రీన్‌పై సర్​ప్రైజ్
సినిమా సెట్స్ నుంచి ఫొటోలు, వీడియోలు నిరంతరం లీక్ అవుతుండటంపై దర్శకుడు సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ సీరియస్ అయ్యారు. సోషల్ మీడియాలో ఒక నోట్ షేర్ చేస్తూ 'కింగ్' సినిమాకు సంబంధించిన ఎటువంటి మల్టీమీడియా కంటెంట్‌ను సర్క్యులేట్ చేయొద్దని అభిమానులను కోరారు. ప్రేక్షకులకు ఒక గొప్ప సినిమా అనుభూతిని అందించడానికి టీమ్ పగలు రాత్రి కష్టపడుతోందని తెలిపారు. బిగ్ స్క్రీన్‌పై ఆ సర్​ప్రైజ్ కోసం వేచి ఉండాలి అని కోరారు. సినిమా టీమ్ అధికారికంగా రిలీజ్ చేసే వరకు సహకరించాలి అని విన్నవించారు. షూటింగ్ స్పాట్ నుంచి ఇలాంటి లీకులు సినిమాపై ఉన్న క్యూరియాసిటీని దెబ్బతీస్తాయని మేకర్స్ ఆందోళన చెందుతున్నారు.

తండ్రీకూతుళ్ల కాంబినేషన్
'కింగ్' సినిమా విడుదలకు ముందే ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ సినిమా రిలీజ్ కాకముందే భారీ డీల్ కుదుర్చుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇండియా మొత్తం థియేట్రికల్ రైట్స్ రూపంలో నిర్మాతలకు సుమారు రూ. 250 కోట్ల రూపాయలు అందినట్లు టాక్. ఇది ఒక హై ఆక్టేన్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందుతోంది. విశేషం ఏమిటంటే షారుక్ ఖాన్ తన కుమార్తె సుహానా ఖాన్‌తో కలిసి మొదటిసారిగా పూర్తి స్థాయిలో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు. తండ్రీకూతుళ్ల కాంబినేషన్ ఎలా ఉండబోతుందో చూడాలి అని ఆడియన్స్ ఎంతో ఆతృతగా ఉన్నారు. ఈ భారీ బడ్జెట్ సినిమాపై సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.

'కింగ్' రికార్డులు బ్రేక్​ చేస్తాడా!
'కింగ్' సినిమాను ఇదే ఏడాది డిసెంబర్ 24న విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం నిర్ణయించింది. క్రిస్మస్ కానుకగా రాబోతున్న ఈ సినిమాకు బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ ఎదురుకానుంది. హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో మూవీ అవెంజర్స్: డూమ్స్ డే, సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎపిక్ డ్యూన్: పార్ట్ త్రీ రిలీజ్ అయిన వారం తర్వాతే 'కింగ్' థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇంటర్నేషనల్ లెవల్‌లో క్రేజ్ ఉన్న హాలీవుడ్ సినిమాల మధ్య షారుక్ ఖాన్ తన కింగ్ పవర్‌ను ఎలా చాటుకుంటారో చూడాలి. మరి ఈ భారీ పోటీని తట్టుకుని కింగ్ ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తాడో వేచి చూడాలి.

