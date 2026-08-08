దూకుడు సెట్స్లో మహేశ్కు తప్పిన పెను ప్రమాదం- 15ఏళ్లుగా ఎవరికీ చెప్పని శ్రీను వైట్ల
మహేశ్ బర్త్డే సందర్భంగా రీ రిలీజ్ కానున్న 'దూకుడు' - సెట్స్లో జరిగిన సంఘటన షేర్ చేసుకున్న దర్శకుడు శ్రీనువైట్ల
Published : August 8, 2026 at 6:20 PM IST
Unknown Facts About Dookudu : 2011లో సూపర్ హిట్టైన దూకుడు ఆదివారం రీ రిలీజ్ కానుంది. మహేశ్ బాబు బర్త్డే సందర్భంగా ఫ్యాన్స్ కోసం మేకర్స్ మరోసారి ఈ సినిమాను థియేటర్లలోకి తీసుకొస్తున్నారు. అయితే ఈ మూవీలో 'గురువారం మార్చి 1' పాటకు అప్పట్లో అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో మహేశ్ సింపుల్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్కు ఆడియెన్స్ ఫిదా అయిపోయారు. ఇప్పటికీ ఈ పాటను మ్యూజిక్ లవర్స్ రిపీటెడ్ మోడ్లో వింటారు. అయితే ఈ పాట చిత్రీకరించే సమయంలో మహేశ్ బాబుకు త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పిందట! అప్పుడు జరిగిన ఈ సంఘటనను రీసెంట్గా దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల షేర్ చేసుకున్నారు.
మర్చిపోలేని సంఘటన!
'దూకుడు సెట్స్లో మరచిపోలేని ఓ సంఘటన జరిగింది. గురువారం మార్చి 1 సాంగ్ షూట్ కోసం ఫారిన్ వెళ్లినప్పుడు బాబుకు పెను ప్రమాదం తప్పింది. రోడ్డుకు ఓ వైపు సినిమా యూనిట్ ఉంది. అవతలివైపు నేను ఉన్నాను. తనకు వచ్చిన ఐడియాను నాతో షేర్ చేసుకుందామని బాబు నావైపు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహేశ్ రోడ్డుపై అడుగుపెట్టగానే, ఒక బస్సు సడెన్గా ఆయనకు అతి సమీపంలో నుంచి పోయింది. వెంటనే ఆయన కాలు వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఈ విషయం నాక్కూడా తెలియదు. బాబు వచ్చి ఇలా జరిగిందని నాకు చెప్పగానే భయంతో గుండె జారినంత పనైంది. ఇది నాకు మహేశ్కు మాత్రమే తెలుసు. ఇప్పటివరకూ ఆ విషయం మేం ఎవరికీ చెప్పలేదు' అని ఆ షాకింగ్ ఇన్సిడెంట్ను శ్రీను వైట్ల షేర్ చేసుకున్నారు. గడిచిన 15ఏళ్లలో ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయం బయటకు చెప్పలేదని ఆయన అన్నారు. ఇప్పుడు రీ రిలీజ్ సందర్భంగా సినిమా విశేషాలు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్లో షేర్ చేసుకున్నారు.
The incident nobody knows about from the sets of #Dookudu....#Dookudu4K #DookuduReRelease #MaheshBabu pic.twitter.com/yIfCQSUVLf— Sreenu Vaitla (@SreenuVaitla) August 8, 2026
దూకుడు షూటింగ్లో భూకంపం
రీ రిలీజ్ సందర్భంగా ఆయన ఇటీవల సినిమా విశేషాలు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్లో షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఇస్తాంబుల్లో చిత్రీకరణ టైమ్లో భుకంపం వచ్చిందని చెప్పారు. ఆ సమయంలో ఓ హోటల్ బిల్డింగ్లోని 36వ అంతస్తులో మహేశ్ బస చేస్తుండగా భూకంపం వచ్చిందని శ్రీను వైట్ల అన్నారు. ఆ సమయంలో భవనం అటూ ఇటూ ఊగి శబ్దాలు రావడంతో అక్కడి ప్రజలు భయంతో బయటకు వచ్చారని వైట్ల వెల్లడించారు.
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