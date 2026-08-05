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దూకుడు రీరిలీజ్- ఆ డైలాగ్ విన్నాకే శంకర్ సినిమా వదులుకున్న మహేశ్! అసలేం జరిగిందంటే?

అజయ్ క్యారెక్టర్‌ వెనుక శ్రీను వైట్ల పవర్​ఫుల్ ఆలోచన - ఆ డైలాగ్ వినగానే మహేశ్ ఫిదా - దూకుడు కోసమే శంకర్ స్నేహితుడు ప్రాజెక్టును వదులుకున్న మహేశ్

Interesting Facts About Dookudu
Interesting Facts About Dookudu (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 10:33 PM IST

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Interesting Facts On Dookudu : టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు కెరీర్‌లో దూకుడు సినిమాకు ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. పక్కా కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వచ్చిన ఆ చిత్రం అప్పట్లో బాక్సాఫీస్ వద్ద సృష్టించిన రికార్డులు అంతా ఇంతా కావు. ఇప్పుడు మరోసారి థియేటర్లలోకి తీసుకురావడంతో అభిమానులంతా ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. దూకుడు రీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో అప్పటి ముచ్చట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక ఈ సినిమాలో అజయ్ క్యారెక్టర్‌ను డైరెక్టర్ శ్రీను వైట్ల ఎలా డిజైన్ చేశాడు?, సినిమా కోసం మహేశ్ ఏకంగా స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ సినిమాను ఎందుకు వదులుకున్నాడనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల ఒక ఇంటర్వ్యూలో బయటపెట్టాడు. ఫ్యాన్స్‌కు గూస్‌బంప్స్ తెప్పించే ఆ ఆసక్తికరమైన వివరాల్లోకి వెళితే!

ఇస్తాంబుల్‌లో పుట్టిన అజయ్ క్యారెక్టర్
సినిమాలో మహేశ్ బాబు చేసిన అజయ్ క్యారెక్టర్ కెరీర్‌లోనే ది బెస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఒక పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా మహేశ్ లుక్, అతని ఆటిట్యూడ్ జనాలకు బాగా నచ్చేశాయి. అయితే ఈ క్యారెక్టర్‌ను శ్రీను వైట్ల ఇస్తాంబుల్‌లో డిజైన్ చేశాడట. అక్కడ సాంగ్ షూటింగ్ జరుగుతున్న టైమ్ లోనే దర్శకుడు ఈ పోలీస్ క్యారెక్టర్‌ను, దానికి సంబంధించిన మొదటి రూఫ్‌టాప్ సీన్‌ను రాసుకున్నాడట. విలన్‌కు గన్ గురిపెట్టి మాట్లాడే ఆ సీన్ కోసం అక్కడికక్కడే డైలాగులు రాసి మహేష్‌కు వినిపించానని దర్శకుడు శ్రీను వైట్ల ఇంటర్వ్యూలో గుర్తుచేసుకున్నాడు.

ఆ డైలాగ్ వినగానే మహేష్ ఫిదా
సాంగ్ షూటింగ్ గ్యాప్‌లో శ్రీను వైట్ల ఆ సీన్‌ను మహేశ్​కు నెరేట్ చేశాడు. అందులో మైండ్‌లో ఫిక్స్ అయితే బ్లైండ్‌గా వెళ్లిపోతా అనే పవర్‌ఫుల్ డైలాగ్ వినగానే మహేష్ బాబు పూర్తిగా ఫ్లాట్ అయిపోయాడట. శ్రీను వైట్ల డైరెక్షన్‌లో మహేష్ టాకీ పార్ట్ చేయడం అదే తొలిసారి. అప్పటివరకు కేవలం సాంగ్ మాత్రమే షూట్ చేశారు. ఆ డైలాగ్స్‌లో ఉన్న ఇంటెన్సిటీ, అందులో పోలీస్ అనే పదానికి ఇచ్చిన ప్రైడ్ చూసి మహేష్ ఎంతగానో ఇంప్రెస్ అయ్యాడట. ఆ సీన్ షూట్ చేసిన విధానం చూసి సినిమాపై హీరోకు నమ్మకం అమాంతం పెరిగిపోయిందని దర్శకుడు చెప్పుకొచ్చాడు.

పోలీస్ అనే ఒక్క పదంలోనే పవర్
అయితే ఆ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు కొందరు యూనిట్ సభ్యులు శ్రీను వైట్లకు ఒక సలహా ఇచ్చారట. కేవలం పోలీస్ అని చెప్పడం కంటే, దాని ముందు ఏదైనా పదం యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందని వారు సూచించారట. కానీ దర్శకుడు మాత్రం ఆ సలహాను సున్నితంగా తిరస్కరించాడు. వద్దు, పోలీస్ అంతే, ఆ పదంలోనే ఎంతో పవర్ ఉంది అని ఆయన గట్టిగా ఫిక్స్ అయ్యాడట. అలా ఆయన అనుకున్న విధంగానే ఆ సీన్ షూట్ చేశారు. ఆ ఒక్క డైలాగ్ థియేటర్లలో ఎంతలా పేలిందో, ఆ పోలీస్ అనే పదానికి ఎంత క్రేజ్ వచ్చిందో తెలిసిందే. ఆ నమ్మకమే దూకుడు సినిమాను బ్లాక్‌బస్టర్ చేసింది.

శంకర్ సినిమాను వదులుకుని
అదే రోజు సాయంత్రం ఒక ఊహించని సంఘటన జరిగింది. ఈ పవర్‌ఫుల్ సీన్ షూట్ చేసిన రోజు రాత్రి మహేశ్ తన భార్య నమ్రతతో మాట్లాడుతూ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అప్పటికే ఆయన స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ దర్శకత్వంలో 3 ఇడియట్స్ స్నేహితుడు సినిమా చేయాల్సి ఉంది. దానికి సంబంధించిన డేట్స్, కమిట్మెంట్స్ అన్నీ ఫైనల్ అయ్యాయి. కానీ ఆ రాత్రి డిన్నర్ సమయంలో నమ్రతతో మాట్లాడుతూ నేను ఆ సినిమా చేయడం లేదు, నాకు ఈ సినిమా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మహేశ్ బాబు చెప్పాడట. ఆ మాట వినగానే పక్కనే ఉన్న శ్రీను వైట్లకు ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలింది.

దర్శకుడి డీలింగ్‌పై నమ్మకం
వెంటనే శ్రీను వైట్ల కల్పించుకుని బాబు, శంకర్ గారి సినిమా కదా, నేను ఆయనకు పెద్ద ఫ్యాన్‌ను అని అన్నాడట. దానికి మహేశ్ బదులిస్తూ లేదు, నీ సినిమా నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్, నాకు ఇవాళ అర్థమైంది ఈ సినిమా, మీరు డీల్ చేసిన విధానం నాకు బాగా నచ్చింది అని చెప్పాడట. తన డైరెక్షన్ స్కిల్స్ చూసి అంత పెద్ద ప్రాజెక్టును వదులుకోవడంతో శ్రీను వైట్ల కూడా ఎమోషనల్ అయ్యాడు. ఆ రోజు మహేశ్ బాబు తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకం వమ్ము కాలేదని, దూకుడు రూపంలో ఒక ఇండస్ట్రీ హిట్ వచ్చిందని దర్శకుడు సంతోషంగా వివరణ ఇచ్చారు. రీ రిలీజ్ టైమ్‌లో ఈ ముచ్చట్లు అభిమానులకు మరింత కిక్ ఇస్తున్నాయి.

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