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'శ్రీనివాస మంగాపురం' రివ్యూ: సూపర్​స్టార్ కృష్ణ మనవడు ఆకట్టుకున్నారా?

సూపర్​స్టార్ కృష్ణ మనవడు జ‌య‌కృష్ణ మూవీ శ్రీనివాస మంగాపురం - ఫస్ట్ మూవీతో ఘట్టమనేని ఫ్యాన్స్​ను ఆకట్టుకున్నారా?

Srinivasa Magapuram
Srinivasa Magapuram (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 30, 2026 at 3:54 PM IST

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Srinivasa Mangapuram Review: తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీకి మరో వారసుడు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. సూపర్​స్టార్ కృష్ణ మనవడు ఘ‌ట్ట‌మ‌నేని జ‌య‌కృష్ణ శ్రీనివాస మంగాపురంతో హీరోగా పరిచయమయ్యారు. దివంగ‌త క‌థానాయ‌కుడు ర‌మేశ్ త‌న‌యుడే ఈ జ‌య‌కృష్ణ‌. వైజయంతీ బ్యానర్​పైనే జ‌య‌కృష్ణ తెరంగేట్రం చేయ‌డం, మ‌హేశ్ తొలి చిత్రం రాజ‌కుమారుడు విడుద‌లైన జులై 30నే ఈ చిత్ర సైతం ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రావ‌డం విశేషం. అజ‌య్ భూప‌తి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందిన 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ఎలా ఉందో రివ్యూలో తెలుసుకుందాం.

స్టోరీ ఏంటంటే?
శ్రీను (జ‌య‌కృష్ణ) తిరుప‌తిలో అడుగు పెట్ట‌గానే మంగ (రషా థడానీ)ని చూసి ప్రేమ‌లో ప‌డిపోచతాడు. కానీ, మంగ అలాంటి ఇలాంటి అమ్మాయి కాదు, తిరుప‌తినే గ‌డ‌గ‌డ‌లాడించే పెద్దిరెడ్డి (కిక్ శ్యామ్) కూతురు. అంత పెద్దింటి అమ్మాయితో ప్రేమ అంటే వ్య‌వ‌హారం మామూలుగా ఉంటుందా? కానీ, అదేదీ కూడా లెక్క చేయ‌కుండా మంగ వెన‌కాల తిరుగుతుంటాడు శ్రీను. ఇక ఆపై త్వరగానే ఆ ఇద్ద‌రూ స్నేహితుల‌వుతారు. ఇక ప్రేమ‌లో ప‌డ‌ట‌మే ఆల‌స్యం అనుకునేలోపు అనూహ్య‌మైన ఓ మ‌లుపు. శ్రీను మాత్రం మంగ త‌న‌దే అంటాడు. ఇంత‌కీ శ్రీనుని మంగ ప్రేమించిందా? లేదా? అస‌లు శ్రీను తిరుప‌తికి ఎందుకొచ్చాడు? త‌న గ‌త‌మేంటీ? శ్రీను, వెంక‌ట‌ప్ప‌య్య నాయుడు (మోహ‌న్‌బాబు) మధ్య సంబంధం ఏమిటి? త‌దిత‌ర విష‌యాల్ని వెండితెర‌పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!

ఎలా ఉందంటే?
చాలా ప్రేమ‌క‌థ‌ల్లో చూసిన క‌థే ఇది. దాంతో క‌థ‌ల కంటే కూడా నేప‌థ్యం, స‌న్నివేశాలు, ప్రేమ జంట క‌నిపించే తీరు, వాళ్ల మ‌ధ్య కెమిస్ట్రీ, పాట‌ల్లోనే కొత్త‌ద‌నాన్ని వెతుక్కుంటుంటారు ప్రేక్ష‌కులు. ఇక ఏ స్టోరీకైనా స‌రే భావోద్వేగాలు ముఖ్యం. ఇందులోనూ ద‌ర్శ‌కుడు ఆ విష‌యాల‌పైనే ప్ర‌ధానంగా దృష్టిపెట్టాడు. నాయ‌కానాయిక‌ల జోడీ, తిరుప‌తి నేప‌థ్యం, పాటలు ఈ సినిమాకి కాస్త కొత్త‌దనాన్ని తీసుకొచ్చాయి. కానీ ఇందులో భావోద్వేగాలు ఆశించిన స్థాయిలో పండ‌లేదు. హీరో హీరోయిన్ల మ‌ధ్య లవ్ సీన్స్ పాటు, ఫస్టాప్ అంతా కూడా ఓ ఫార్ములా ప్ర‌కారమే సాగుతుంది.

హీరో హీరోయిన్​ని చూడ‌టం, ఆ త‌ర్వాత ఓ పాట రావ‌డం, ఆమె ప‌ల‌క‌రించ‌డం, ఆ త‌ర్వాత ఓ పాట రావడం, మ‌ధ్య‌లో ఓ ఫైట్‌, సేమ్ ఇదే మాదిరిగా సాగుతుంది. 'మంగ నాదే మంగ నాదే' అంటూ కథానాయకుడు అన‌డం చూసి ఓ ద‌శ‌లో ఏ మాత్రం మెచ్యూరిటీ లేని లవ్​స్టోరీగా అనిపిస్తుంది. ఫ్లాష్‌బ్యాక్‌లో త‌ప్ప హీరోయిన్ మ‌న‌సులో స‌హ‌జంగా ప్రేమ కలిగే సీన్స్ సినిమాలో ఏమీ ఉండ‌వు. ఇంటర్వెల్, ఇక ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చే స‌న్నివేశాలే సినిమాపై ప్ర‌భావం చూపించాయి. భావోద్వేగ కోణం ఏమైనా ఉందంటే అది అక్కడే అని చెప్పాలి. అవి చూసిన తర్వాతే క‌థానాయ‌కుడు మంగ నాదే అన‌డానికి కార‌ణ‌మేమిటో అర్థ‌మ‌వుతుంది.

నటీనటులు ఎవరెలా చేశారంటే?
ఘట్టమనేని జ‌య‌కృష్ణ‌కు ఇది మొదటి చిత్ర‌మే అయినప్పటికీ చాలా చోట్ల మంచి న‌ట‌న‌ను ప్ర‌ద‌ర్శించాడు. త‌ను సినిమా కోసం బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారనే విష‌యంలో క్లారిటీ వచ్చేసింది. క‌థానాయిక రషా థడానీ లుక్స్‌తో ఆక‌ట్టుకుంది. ముఖ్యంగా పాట‌ల్లో ఆమె చాలా బాగుంది. వెంక‌ట‌ప్ప‌య్య నాయుడుగా మోహ‌న్‌బాబు క‌నిపించిన తీరు బాగుంది. స్వ‌తంత్రబాబు పాత్ర‌లో వీకే న‌రేశ్‌ని చూపించిన తీరు, కొన్ని స‌న్నివేశాలు హుందాగా అనిపించ‌వు.

మెప్పించిన సాంకేతిక విలువలు
సాంకేతిక విభాగాల్లో జ‌య‌కృష్ణ గుమ్మ‌డి కెమెరాకు మంచి మార్కులు ప‌డ‌తాయి. ప్రేమ‌క‌థ‌కి త‌గ్గట్టుగా మంచి విజువ‌ల్స్‌ని అందించారు. జి.వి. ప్ర‌కాశ్‌కుమార్ పాట‌లు బాగున్నాయి. నేప‌థ్య సంగీతంతోనూ ప్ర‌భావం చూపించారు. మిగిలిన విభాగాలు ప‌ర్వాలేద‌నిపిస్తాయి. ద‌ర్శ‌కుడు అజ‌య్ భూప‌తి క‌థ‌లు, పాత్ర‌లు, ఆయ‌న సినిమాల్లోని సాంకేతిక హంగులు బ‌ల‌మైన ప్ర‌భావం చూపిస్తుంటాయి. కానీ ఈ సినిమాలో అవి పెద్దగా కనిపించలేదు. ర‌చ‌నలో బ‌లం లేక‌పోవ‌డం సినిమాకి మైన‌స్‌. నిర్మాణం మెప్పిస్తుంది.

ప్లస్ పాయింట్స్

  • జయకృష్ణ, రషా థడానీ
  • ఫ్లాష్‌బ్యాక్ సీన్స్

మైనస్ పాయింట్స్

  • స్టోరీ, స్క్రీన్​ప్లే
  • కొత్త‌ద‌నం లేని స‌న్నివేశాలు

చివ‌రిగా: శ్రీనివాస మంగాపురం - శ్రీను, మంగ మెప్పిస్తారు

గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

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