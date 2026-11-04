ఫస్ట్ సినిమా రాకముందే ఆ హీరో కూతురికి వరుస ఆఫర్లు- ఇప్పుడు మరో పెద్ద ఛాన్స్!
Srikanth Daughter Tollywood Debut: సీనియర్ యాక్టర్ కూతురు టాలీవుడ్ ఎంట్రీకి సిద్ధమవుతున్నారు. తొలి సినిమా ఇంకా ప్రారంభ దశలోనే ఉండగా మరో రెండు ప్రాజెక్టులలో కూడా ఆమె పేరు వినిపిస్తోంది.
Published : November 4, 2026 at 6:57 PM IST
టాలీవుడ్లో స్టార్ కిడ్స్ ఎంట్రీపై ఎప్పుడూ కూడా అంచనాలు గట్టిగానే ఉంటాయి. ఇక తొలి సినిమా ఇంకా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాకముందే ఒక కొత్త హీరోయిన్ పేరు వరుసగా కొన్ని ప్రాజెక్టుల్లో వినిపించడం ఇండస్ట్రీలో వైరల్ అవుతోంది. శ్రీకాంత్, ఊహ దంపతుల కుమార్తె మేధా మేకా ఇప్పుడు అలాంటి దశలో ఉన్నారు. ఒక సినిమా ద్వారా హీరోయిన్గా పరిచయం కావడానికి సిద్ధమవుతుండగానే, మరో రెండు అవకాశాలు అందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆమెకు మొదటి అడుగే పెద్ద బ్యానర్తో పడుతోంది.
డెబ్యూ ముందే సీక్వెల్ ఛాన్స్?
మేధా మేకా పేరును ఒక ప్రముఖ సీక్వెల్ కోసం పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రాజెక్ట్పై అధికారిక ప్రకటన వారం రోజుల్లో రావచ్చని టాక్ ఉంది. నిజంగానే ఆమెను ఫైనల్ చేస్తే, తొలి సినిమా రిలీజ్ కాకముందే మంచి గుర్తింపు ఉన్న ఫ్రాంచైజీలో అవకాశం దక్కినట్టే అవుతుంది. సాధారణంగా కొత్త హీరోయిన్కు మొదటి సినిమా వచ్చిన తర్వాతే తదుపరి అవకాశాలపై క్లారిటీ వస్తుంది. మేధా విషయంలో మాత్రం డెబ్యూ ముందే మరో పెద్ద సినిమా పేరు వినిపిస్తోంది. సీక్వెల్కు అంటే క్రేజ్ ఉండటం, ఫ్రాంచైజీ పేరు ఉండటం కొత్త హీరోయిన్కు అదనపు అడ్వాంటేజ్. అయితే అది ఏ సినిమా, మేధా పాత్ర ఏంటి, ఆమెను ఫైనల్ చేశారా అన్న వివరాలు ఇంకా బయటకు రాలేదు.
#MedhaMeka, daughter of actor Srikanth and actress Ooha, is attracting multiple film offers even before making her Tollywood debut. She is set to make her acting debut with a romantic comedy backed by Mythri Movie Makers. Reports also suggest that she is being considered for a popular sequel, adding to the buzz around her entry into Telugu cinema.— Filmyscoops (@Filmyscoopss) November 4, 2026
మోక్షజ్ఞ సినిమాకూ మేధా పేరు
నందమూరి మోక్షజ్ఞ హీరోగా రావాల్సిన సినిమాలో కూడా ఆమె పేరు పరిశీలనలోకి వచ్చిందని ఆ మధ్య ఇండస్ట్రీలో టాక్స్ గట్టిగానే వైరల్ అయ్యాయి. అయితే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యమవడంతో పాటు ఇతర కారణాల వల్ల ఆ నిర్ణయం మారిపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ సినిమా ద్వారా ఎంట్రీ జరిగితే ఒక పెద్ద స్టార్ ఫ్యామిలీ హీరోతోనే మేధా పరిచయం అయ్యే అవకాశం ఉండేది. మోక్షజ్ఞ డెబ్యూ కావడం వల్ల ఆ ప్రాజెక్ట్పై మొదటి నుంచే భారీ ఆసక్తి ఉండేది. చివరకు ఆ కాంబినేషన్ కుదరకపోయినా మేధా డెబ్యూ మాత్రం ఆగలేదు. మరో ప్రాజెక్ట్ ఇప్పటికే మొదలవడంతో ఇప్పుడు ఆమె తొలి సినిమా డెబ్యూ ప్లాన్ సెట్టయ్యింది.
మైత్రీ బ్యానర్తో మొదటి సినిమా
మేధా ఇప్పుడు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న రొమాంటిక్ కామెడీతో హీరోయిన్గా పరిచయం కానున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాను 'మైత్రీ ఇన్ లవ్' పేరుతో పిలుస్తున్నారు. కొత్త హీరో జై జస్తి ఇందులో కథానాయకుడిగా నటిస్తున్నారు. హైదరాబాద్లో ఇటీవల పూజా కార్యక్రమంతో సినిమా ప్రారంభమైంది. పెద్ద బ్యానర్ నుంచి మొదటి సినిమా రావడం మేధాకు మంచి లాంచ్గా మారొచ్చు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నుంచి సినిమా వస్తుండటం వల్ల ప్రాజెక్ట్కు మొదటి నుంచే మంచి గుర్తింపు లభిస్తోంది. రొమాంటిక్ కామెడీ కావడంతో కొత్త జంటపై కథను నడిపించే అవకాశం కూడా ఉంది. షూటింగ్, రిలీజ్ తేదీ, మిగతా నటీనటుల వివరాలు మాత్రం ఇంకా వెల్లడికాలేదు.
స్టార్ డాటర్స్కు అంత ఈజీ కాదు!
టాలీవుడ్లో హీరోల కుమారులు సినిమాల్లోకి వస్తె అవకాశాలు చాలా తొందరగానే వస్తుంటాయి. వారిలో చాలామంది సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ తో సంబంధం లేకుండా బిజి బిజీగా కనిపిస్తుంటారు. కానీ హీరోల కుమార్తెల విషయంలో పరిస్థితి అంత సులభంగా లేదు. సినిమాల్లోకి వచ్చినా లీడింగ్ హీరోయిన్గా ఎక్కువ కాలం కొనసాగిన ఉదాహరణలు తక్కువ. అందుకే శ్రీకాంత్ కుమార్తెగా మేధా ఎంట్రీకి మరో కోణంలో కూడా ఆసక్తి ఉంది. తండ్రి హీరోగా, తల్లి ఊహ హీరోయిన్గా పనిచేసిన కుటుంబం నుంచి రావడం ఆమెకు సినిమా వాతావరణం అలవాటే. కానీ హీరోయిన్గా తనకంటూ స్థానం సంపాదించుకోవాల్సిందే. స్టార్ డాటర్గా వచ్చి సౌత్లో తనకంటూ కెరీర్ నిర్మించుకున్న వారిలో శ్రుతి హాసన్ ఒకరు. కమల్ హాసన్ కుమార్తె అనే గుర్తింపుతో ఎంట్రీ ఇచ్చినా తర్వాత తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో తన స్థానం సంపాదించారు. మేధా కూడా అలాంటి తనదైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారా అన్నది ఆమె సినిమాలు వచ్చిన తర్వాతే తేలుతుంది.
చదువు నుంచి బాస్కెట్బాల్ వరకు!
మేధాకు సినిమా కుటుంబ నేపథ్యంతో పాటు చదువుతోపాటు స్పోర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉంది. కెనడాలోని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ కొలంబియాలో ఆమె గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. డ్యాన్స్పై కూడా ఆసక్తి ఉంది. ముఖ్యంగా బాస్కెట్బాల్లో మేధాకు మంచి టాలెంట్ ఉందని తల్లి ఊహ గతంలో వెల్లడించారు. జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో కూడా పాల్గొన్నట్లు చెప్పారు. అంటే కెమెరా ముందుకు రావడానికి ముందు ఆమెకు చదువు, స్పోర్ట్స్ రెండింటిలోనూ వేరే అనుభవం ఉంది. ఇప్పుడు నటనను కెరీర్గా ఎంచుకున్న ఆమెకు ముందుగా 'మైత్రీ ఇన్ లవ్' అసలైన ఛాలెంజ్ కానుంది. దాని తర్వాత వినిపిస్తున్న సీక్వెల్ కూడా నిజమైతే, కెరీర్ ప్రారంభంలోనే రెండో సినిమా స్థాయి మరింత పెరుగుతుంది. మరి అమ్మడు ఎలాంటి విజయాలు అందుకుంటుందో చూడాలి.
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