రజనీకాంత్ 'ధర్మన్'లో శ్రీలీల ఎంట్రీ - మొత్తం నలుగురు హీరోయిన్లు
Rajinikanth Dharman: రజనీకాంత్ ధర్మన్ మూవీలో యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీశీల కీలక పాత్రలో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ మేకర్స్ ఆమెకు సంబంధించిన స్పెషల్ గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు.
Published : November 4, 2026 at 3:36 PM IST
సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న స్టైలిష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధర్మన్'లో యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల కీలక పాత్రలో నటించే ఛాన్స్ను అందుకున్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆమెకు సంబంధించిన స్పెషల్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేస్తూ కన్ఫర్మ్ చేశారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్, నయనతార, రాశిఖన్నా ఫీమేల్ లీడ్స్లో ఖరారైయ్యారు. ఇప్పుడు శ్రీలీలతో రాకతో ఆ సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. దీంతో ఒకే సినిమాలో ఇంతమంది హీరోయిన్లు ఉండడంపై ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి నెలకొంది. దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు ఎవరి పాత్రను ఎలా చూపించనున్నారనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.
శ్రీలీల గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్
మేకర్స్ తాజాగా హీరోయిన్స్పై ఇచ్చిన అప్డేట్స్ ప్రకారం మూవీలో ఉన్న ఏ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా సాంగ్స్కే పరిమితం కాకుండా కథను కీలక మలుపు తిప్పే విధంగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ఇందులో నయనతార పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. రజనీకాంత్ భార్యగా సిమ్రాన్ నటిస్తున్నట్లు తెలిసింది. రాశిఖన్నా రజనీ కూతురి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ధర్మన్ స్టోరీ గురించి అశ్వత్ మారిముత్తు మూవీ అనౌన్స్మెంట్ టైమ్లో మాట్లాడారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇది రజనీకాంత్ మార్క్ 'నరసింహా' తరహా ఫ్యామిలీ స్టోరీ అని, కమల్ హాసన్ 'రాఘవన్' తరహా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో ఉండనున్నట్లు చెప్పారు. అందుకే కథకు తగ్గట్లే ఇంతమంది హీరోయిన్లను తీసుకున్నారేమోనని ఇన్సైట్ టాక్ వినిపిస్తుంది.
THE AURA IS DOUBLE Welcoming the one and only #Nayanthara to DHARMAN #Dharman #KettaPaiyanSir #SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran #Nayanthara @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah @ShruthiManjari @APIfilms @homescreenent @saregamasouth @RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram— Raaj Kamal Films International (@RKFI) October 25, 2026
మల్టీస్టారర్ మూవీగా ధర్మన్!
'ధర్మన్' మల్టీస్టారర్ చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో టాలీవుడ్ నటుడు రామ్ పోతినేని రజనీకి మేనల్లుడి క్యారెక్టర్లో నటించనున్నట్లు సమాచారం. రామ్కు జోడీగా రాశీఖన్నా నటించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. గతంలో రాశీ ఖన్నా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో రజనీ - రామ్తో కలిసి దిగిన ఓ ఫొటోను షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే అది షేర్ చేసిన కొద్దిసేపటికే డిలీట్ చేశారు. ఇక అప్పటినుంచి ఇందులో రామ్ నటించనున్నారంటూ నెట్టింట వార్తలు ఊపందుకున్నాయి.
ఐదో సినిమాగా
సీనియర్ స్టార్ హీరోయిన్స్ సిమ్రాన్, నయనతార ఇదివరకే రజనీకాంత్తో కలిసి నటించి, సూపర్హిట్ కాంబినేషన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సిమ్రాన్ కార్తిక్ సుబ్బరాజు డైరెక్షన్లో వచ్చిన 'పేట' లో రజనీకాంత్కు జోడీగా నటించి అలరించారు. మరోవైపు నయనతార 'చంద్రముఖి', 'శివాజీ' (స్పెషల్ సాంగ్), 'కథానాయకుడు', 'దర్బార్', 'పెద్దన్న' సినిమాల్లో నటించారు. ఇప్పుడు ఐదోసారి ధర్మన్తో నయన్ రజనీకాంత్ మూవీలో నటిస్తుండటం విశేషం.
DHARMAN 2nd Schedule Wrapped SWAG Mode: ON 🔥 #Dharman #KettaPaiyanSir #SuperstarRajinikanth #KamalHaasan @rajinikanth @ikamalhaasan #Mahendran @Dir_Ashwath @anirudhofficial @anbariv @iYogiBabu @SimranbaggaOffc #RaashiKhanna @nikethbommi #KarthikRajkumar @PradeepERagav @kabilanchelliah @ShruthiManjari @APIfilms @homescreenent @saregamasouth @RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram— Raaj Kamal Films International (@RKFI) September 4, 2026
ఈ ప్రాజెక్టుకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో తలైవా డాక్టర్ పాత్రలో అలరించనున్నారు. దీనికి అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై కమల్హాసన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలని మూవీటీమ్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
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