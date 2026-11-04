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రజనీకాంత్ 'ధర్మన్'​లో శ్రీలీల ఎంట్రీ - మొత్తం నలుగురు హీరోయిన్లు

Rajinikanth Dharman: రజనీకాంత్ ధర్మన్ మూవీలో యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీశీల కీలక పాత్రలో నటించనున్నారు. ఈ విషయాన్ని కన్ఫర్మ్ చేస్తూ మేకర్స్ ఆమెకు సంబంధించిన స్పెషల్ గ్లింప్స్​ను రిలీజ్ చేశారు.

Sreeleela In Dharman
'ధర్మన్​' లో రజనీకాంత్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2026 at 3:36 PM IST

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సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న స్టైలిష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధర్మన్​'లో యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల కీలక పాత్రలో నటించే ఛాన్స్​ను అందుకున్నారు. ఈ మేరకు బుధవారం మేకర్స్ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఆమెకు సంబంధించిన స్పెషల్ గ్లింప్స్​ను విడుదల చేస్తూ కన్ఫర్మ్ చేశారు. అయితే ఇప్పటికే ఈ చిత్రంలో సిమ్రాన్, నయనతార, రాశిఖన్నా ఫీమేల్ లీడ్స్​లో ఖరారైయ్యారు. ఇప్పుడు శ్రీలీలతో రాకతో ఆ సంఖ్య నాలుగుకు చేరింది. దీంతో ఒకే సినిమాలో ఇంతమంది హీరోయిన్లు ఉండడంపై ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి నెలకొంది. దర్శకుడు అశ్వత్ మారిముత్తు ఎవరి పాత్రను ఎలా చూపించనున్నారనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.

శ్రీలీల గ్లింప్స్​ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్
మేకర్స్ తాజాగా హీరోయిన్స్​పై ఇచ్చిన అప్​డేట్స్ ప్రకారం మూవీలో ఉన్న ఏ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా సాంగ్స్​కే పరిమితం కాకుండా కథను కీలక మలుపు తిప్పే విధంగా ఉంటాయని తెలుస్తోంది. ఇందులో నయనతార పవర్​ఫుల్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. రజనీకాంత్ భార్యగా సిమ్రాన్ నటిస్తున్నట్లు తెలిసింది. రాశిఖన్నా రజనీ కూతురి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. ధర్మన్ స్టోరీ గురించి అశ్వత్​ మారిముత్తు మూవీ అనౌన్స్​మెంట్ టైమ్​లో మాట్లాడారు. ఆయన తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇది రజనీకాంత్ మార్క్ 'నరసింహా' తరహా ఫ్యామిలీ స్టోరీ అని, కమల్ హాసన్ 'రాఘవన్' తరహా యాక్షన్ థ్రిల్లర్ అంశాలతో ఉండనున్నట్లు చెప్పారు. అందుకే కథకు తగ్గట్లే ఇంతమంది హీరోయిన్లను తీసుకున్నారేమోనని ఇన్​సైట్ టాక్ వినిపిస్తుంది.

మల్టీస్టారర్​ మూవీగా ధర్మన్!
'ధర్మన్' మల్టీస్టారర్ చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్నట్లు సమాచారం. ఇందులో టాలీవుడ్ నటుడు రామ్ పోతినేని రజనీకి మేనల్లుడి క్యారెక్టర్​లో నటించనున్నట్లు సమాచారం. రామ్​కు జోడీగా రాశీఖన్నా నటించనున్నట్లు టాక్ నడుస్తోంది. గతంలో రాశీ ఖన్నా తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో రజనీ - రామ్​తో కలిసి దిగిన ఓ ఫొటోను షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే అది షేర్ చేసిన కొద్దిసేపటికే డిలీట్ చేశారు. ఇక అప్పటినుంచి ఇందులో రామ్​ నటించనున్నారంటూ నెట్టింట వార్తలు ఊపందుకున్నాయి.

ఐదో సినిమాగా
సీనియర్ స్టార్ హీరోయిన్స్ సిమ్రాన్, నయనతార ఇదివరకే రజనీకాంత్​తో కలిసి నటించి, సూపర్​హిట్ కాంబినేషన్​గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సిమ్రాన్ కార్తిక్​ సుబ్బరాజు డైరెక్షన్​లో వచ్చిన 'పేట' లో రజనీకాంత్​కు జోడీగా నటించి అలరించారు. మరోవైపు నయనతార 'చంద్రముఖి', 'శివాజీ' (స్పెషల్ సాంగ్), 'కథానాయకుడు', 'దర్బార్', 'పెద్దన్న' సినిమాల్లో నటించారు. ఇప్పుడు ఐదోసారి ధర్మన్​తో నయన్ రజనీకాంత్​ మూవీలో నటిస్తుండటం విశేషం.

ఈ ప్రాజెక్టుకు అశ్వత్​ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో తలైవా డాక్టర్ పాత్రలో అలరించనున్నారు. దీనికి అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. రాజ్​కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్​పై కమల్​హాసన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి రిలీజ్ చేయాలని మూవీటీమ్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

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SREELEELA IN RAJINIKANTH MOVIE

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