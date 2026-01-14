ETV Bharat / entertainment

అప్పుడు శ్రుతి హాసన్- ఇప్పుడు శ్రీలీల!- పవన్​ కల్యాణ్​ సినిమాతో ఆ లక్​ కలిసొస్తుందా?

అప్పుడు శ్రుతిహాసన్​కు కలిసొచ్చిన పవర్ స్టార్​ సినిమా- ఇప్పుడు పవన్​ కల్యాణ్​ సినిమాతో శ్రీలీల కమ్​బ్యాక్ ఇస్తుందా?- ఆశలన్నీ ఆ చిత్రంపైనే

Ustaad Bhagat Singh Movie
Ustaad Bhagat Singh Movie (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 4:40 PM IST

Ustaad Bhagat Singh Movie : యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల కెరీర్ ప్రస్తుతం ఒక కీలకమైన దశలో ఉంది. కెరీర్​ ప్రారంభంలో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, 'ధమాకా' తర్వాత ఆ స్థాయి కమర్షియల్ సక్సెస్ మళ్లీ దక్కలేదు. మధ్యలో పలు సినిమాల్లో నటించినా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదు. 'పుష్ప-2'లో 'కిస్సిక్' సాంగ్​తో మెరిసినా, అందులో ఆమె లీడ్​ రోల్​ కాదు. దీంతో ప్రస్తుతం శ్రీలీల కెరీర్‌లో క్లిష్టమైన దశను ఎదుర్కొంటోంది. ఆమెకు ఇప్పుుడు ఒక సాలిడ్ హిట్ అవసరం.

నేషనల్ అవార్డ్ సినిమా- పాన్ఇండియా లెవెల్​ క్రేజ్
అయితే అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 లో స్పెషల్ సాంగ్​లో శ్రీలీల మెరిసింది. ఈ సినిమాలో ఒక్క సాంగ్​తో ఆమెకు పాన్ఇండియా లెవెల్​లో క్రేజ్ వచ్చింది. అప్పట్నుంచి నార్త్​లోనూ శ్రీలీలకు గుర్తింపు పెరిగింది. అంతకుముందు నందమూరి బాలకృష్ణ 'భగవంత్ కేసరి' చిత్రంలోనూ శ్రీలీల కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాలు వరుసగా నిరాశపరుస్తూ వచ్చాయి.

మళ్లీ నిరాశే!
తాజాగా శ్రీలీల 'పరాశక్తి' చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే కోలీవుడ్‌లో తనదైన ముద్ర వేయడానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. ఈ సినిమా మిశ్రమ స్పందనతోనే సరిపెట్టుకుంది. ఇక సరైన హిట్ కోసం ఇంకా ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఎర్పడింది. దీంతో ఆమె ఆశలన్నీ ప్రస్తుతం 'ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్​'పైనే ఉన్నాయి. అయితే సరిగ్గా 10ఏళ్ల కిందట ఇలాంటి పరిస్థితే స్టార్​ హీరోయిన్​ శ్రుతి హాసన్​కు ఎదురైంది. ఆమెకు కూడా పవన్​ సినిమాతోనే మళ్లీ కమ్​బ్యాక్ ఇచ్చారు.

ఆశలన్నీ పవన్ సినిమాపైనే!ఇంతకుముందు ఇండస్ట్రీలో శ్రుతిహాసన్​ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులనే ఎదుర్కొన్నారు. 2009లో లక్ సినిమాతో శ్రుతి ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. సౌత్​లో ఈమెకు ఫుల్​క్రేజ్​ ఉన్నప్పటికీ, శ్రుతికి దాదాపు మూడేళ్లు సరైన హిట్ పడలేదు. అయితే 2012లో పవన్​ కల్యాణ్​తో కలిసి 'గబ్బర్​సింగ్'​ సినిమాలో నటించి బ్లాక్​ బస్టర్​ హిట్​ను సంపాదించుకున్నారు. ఇప్పుడు శ్రీలీలకు కూడా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఒక "కమ్ బ్యాక్" మూవీ అవుతుందని ఫ్యాన్స్​ అనుకుంటున్నారు.

హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్​సింగ్' శ్రీలీల కెరీర్‌కు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కుతుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ మాస్ ఇమేజ్ , హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల పాత్ర కేవలం పాటలకే పరిమితం కాకుండా, కథలో ఆమెకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర ఉండనుంది. శ్రీలీల డ్యాన్సింగ్ స్కిల్స్ ఈ సినిమాకు అదనపు బలం కానున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.

సినిమా విషయానికి వస్తై
ఈ సినిమాలో రాశీ ఖన్నా 'శ్లోకా' అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమెకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్​ను రీసెంట్​గా రిలీజ్ చేశారు. ఆ పోస్టర్​లో చేతిలో కెమెరాతో, అందమైన నవ్వుతో క్యూట్​ లుక్స్​తో రాశీ లుక్ ఆకర్షిస్తోంది. కథలో ఈ పాత్ర ఏ విధంగా ఉండనుందో అన్న సస్పెన్స్​ ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి పెంచుతుంది. ఆ పాత్ర వెనుక అసలు మిస్టరీ ఏమిటి? పవన్ కల్యాణ్‌తో ఆమె పాత్ర ఎలా ఉండనుందో? అన్న ఆత్రుత పెరిగిపోతుంది. ఈ సినిమాలో ఇప్పటికే శ్రీలీల ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నప్పటికీ, రాశీ ఖన్నా పాత్రకు ఓ ప్రత్యేకమైన వెయిటేజ్ ఉండనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉండడం మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. మాస్ యాక్షన్‌కు క్లాస్ ఫ్లేవర్ జతకట్టబోతున్న ఈ కాంబినేషన్, టాలీవుడ్‌లో మరో బ్లాక్‌బస్టర్ ఖాయం అనేలా క్రేజీ బజ్​ సంపాదించుకుంటుంది.

