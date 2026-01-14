అప్పుడు శ్రుతి హాసన్- ఇప్పుడు శ్రీలీల!- పవన్ కల్యాణ్ సినిమాతో ఆ లక్ కలిసొస్తుందా?
అప్పుడు శ్రుతిహాసన్కు కలిసొచ్చిన పవర్ స్టార్ సినిమా- ఇప్పుడు పవన్ కల్యాణ్ సినిమాతో శ్రీలీల కమ్బ్యాక్ ఇస్తుందా?- ఆశలన్నీ ఆ చిత్రంపైనే
Published : January 14, 2026 at 4:40 PM IST
Ustaad Bhagat Singh Movie : యంగ్ బ్యూటీ శ్రీలీల కెరీర్ ప్రస్తుతం ఒక కీలకమైన దశలో ఉంది. కెరీర్ ప్రారంభంలో ఆమెకు వరుస అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, 'ధమాకా' తర్వాత ఆ స్థాయి కమర్షియల్ సక్సెస్ మళ్లీ దక్కలేదు. మధ్యలో పలు సినిమాల్లో నటించినా ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాలేదు. 'పుష్ప-2'లో 'కిస్సిక్' సాంగ్తో మెరిసినా, అందులో ఆమె లీడ్ రోల్ కాదు. దీంతో ప్రస్తుతం శ్రీలీల కెరీర్లో క్లిష్టమైన దశను ఎదుర్కొంటోంది. ఆమెకు ఇప్పుుడు ఒక సాలిడ్ హిట్ అవసరం.
నేషనల్ అవార్డ్ సినిమా- పాన్ఇండియా లెవెల్ క్రేజ్
అయితే అల్లు అర్జున్ పుష్ప 2 లో స్పెషల్ సాంగ్లో శ్రీలీల మెరిసింది. ఈ సినిమాలో ఒక్క సాంగ్తో ఆమెకు పాన్ఇండియా లెవెల్లో క్రేజ్ వచ్చింది. అప్పట్నుంచి నార్త్లోనూ శ్రీలీలకు గుర్తింపు పెరిగింది. అంతకుముందు నందమూరి బాలకృష్ణ 'భగవంత్ కేసరి' చిత్రంలోనూ శ్రీలీల కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ సినిమాకు నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఆ తర్వాత ఆమె సినిమాలు వరుసగా నిరాశపరుస్తూ వచ్చాయి.
మళ్లీ నిరాశే!
తాజాగా శ్రీలీల 'పరాశక్తి' చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే కోలీవుడ్లో తనదైన ముద్ర వేయడానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు ఆశించిన ఫలితాన్ని ఇవ్వలేదు. ఈ సినిమా మిశ్రమ స్పందనతోనే సరిపెట్టుకుంది. ఇక సరైన హిట్ కోసం ఇంకా ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఎర్పడింది. దీంతో ఆమె ఆశలన్నీ ప్రస్తుతం 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్'పైనే ఉన్నాయి. అయితే సరిగ్గా 10ఏళ్ల కిందట ఇలాంటి పరిస్థితే స్టార్ హీరోయిన్ శ్రుతి హాసన్కు ఎదురైంది. ఆమెకు కూడా పవన్ సినిమాతోనే మళ్లీ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారు.
హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్సింగ్' శ్రీలీల కెరీర్కు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఈ సినిమా ద్వారా ఆమె మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కుతుందని అభిమానులు భావిస్తున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ మాస్ ఇమేజ్ , హరీష్ శంకర్ డైరెక్షన్ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలను పెంచాయి. ఈ సినిమాలో శ్రీలీల పాత్ర కేవలం పాటలకే పరిమితం కాకుండా, కథలో ఆమెకు ప్రాధాన్యం ఉన్న పాత్ర ఉండనుంది. శ్రీలీల డ్యాన్సింగ్ స్కిల్స్ ఈ సినిమాకు అదనపు బలం కానున్నాయి. ఇక ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి.
సినిమా విషయానికి వస్తై
ఈ సినిమాలో రాశీ ఖన్నా 'శ్లోకా' అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆమెకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను రీసెంట్గా రిలీజ్ చేశారు. ఆ పోస్టర్లో చేతిలో కెమెరాతో, అందమైన నవ్వుతో క్యూట్ లుక్స్తో రాశీ లుక్ ఆకర్షిస్తోంది. కథలో ఈ పాత్ర ఏ విధంగా ఉండనుందో అన్న సస్పెన్స్ ఫ్యాన్స్లో ఆసక్తి పెంచుతుంది. ఆ పాత్ర వెనుక అసలు మిస్టరీ ఏమిటి? పవన్ కల్యాణ్తో ఆమె పాత్ర ఎలా ఉండనుందో? అన్న ఆత్రుత పెరిగిపోతుంది. ఈ సినిమాలో ఇప్పటికే శ్రీలీల ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నప్పటికీ, రాశీ ఖన్నా పాత్రకు ఓ ప్రత్యేకమైన వెయిటేజ్ ఉండనున్నట్లు టాక్ వినిపిస్తోంది. సినిమాలో ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉండడం మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది. మాస్ యాక్షన్కు క్లాస్ ఫ్లేవర్ జతకట్టబోతున్న ఈ కాంబినేషన్, టాలీవుడ్లో మరో బ్లాక్బస్టర్ ఖాయం అనేలా క్రేజీ బజ్ సంపాదించుకుంటుంది.