'నాన్స్టాప్ నవ్వుల ప్యాకేజ్'- శ్రీవిష్ణు 'ఫ్యామిలీ ప్యాక్' టీజర్ ఔట్
Family Pack Teaser : శ్రీవిష్ణు కొత్త సినిమా ఫ్యామిలీ ప్యాక్ టీజర్ను మేకర్స్ సోమవారం రిలీజ్ చేశారు. మరోసారి ఆయన నవ్వులతో అలరించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు.
Published : November 23, 2026 at 7:10 PM IST
శ్రీవిష్ణు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం 'ఫ్యామిలీ ప్యాక్'. రామ్ అబ్బరాజు దీనికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 14న సినిమా రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ సోమవారం హైదరాబాద్లో టీజర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. 1.47 నిమిషాల నిడివి ఉన్న టీజర్ ఆద్యంతం నవ్విస్తోంది. మరి మీరు ఈ టీజర్ చూశారా?
నవ్వుల ప్యాకేజ్
శ్రీవిష్ణు మార్క్ కామెడీ టైమింగ్తో మరోసారి ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమైనట్లు టీజర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతోంది. కామెడీ టైమింగ్, పంచ్ డైలాగులు అదిరిపోయాయి. మరోసారి ఆయన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో వస్తున్నారు. ఇందులో విష్ణు పోలీసు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇక భాను భోగవరపు, నందు రాసిన డైలాగులు థేయేటర్లలో పేలడం పక్కాగా కనిపిస్తుంది. వినోదంపాటు సినిమాలో ఒక సీక్రెట్ లైన్ ఉంటుందని, అది ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుందని దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు తాజా ప్రెస్మీట్లో తెలిపారు. అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్తోపాటు ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుందని చెప్పేశారు. దీంతో సినిమాపై ఆసక్తి పెరిగింది.
మరోసారి అదే రూట్లో
కథల ఎంపికలో శ్రీవిష్ణు రూటే సపరేటు. భారీ సెట్టింగులు, యాక్షన్ సన్నివేశాలు, మాస్ డైలాగులు ఇలాంటి వాటికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఆయన స్టోరీలు ఎంపిక చేసుకుంటారు. యూత్తోపాటు ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ టార్గెట్గా సినిమాలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులకు ఎన్నిసార్లు చూసినా బోర్ అనిపించని కామెడీ అనే అంశాన్నే శ్రీవిష్ణు తన సిగ్నేచర్ మార్క్గా అలవాటు చేసుకున్నారు. ఆయన సినిమాకు వెళ్తే 'మినిమమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గ్యారెంటీ' అనే భావన ప్రేక్షకుల్లో ఉంది. గత కొన్నేళ్లుగా ఆయన నుంచి వచ్చిన సినిమాలే అందుకు నిదర్శనం. మరి తనకు అచ్చొచ్చిన కామెడీతో ఈసారి ఎలాంటి ఫలితం అందుకుంటారో చూడాలి.
Manchi FUN, Double KICK, Triple JOSH… ee #FamilyPack lo anni FULLY LOADED! 😂😎 #FamilyPackTeaser OUT NOW! 💥 – https://t.co/uMNSiOdXNG This January 14th, bring the whole family for a PACKED ENTERTAINMENT experience! 🤙🔥 #FamilyPackOnJan14th #FamilyPackedSankranthi 🕺 @sreevishnuoffl @RamAbbaraju #SakkshiMhadolkar @MythriOfficial @BhanuBogavarapu @NanduSavirigana @vennelakishore #Sudarshan @adityachembolu @dopyuvraj @thinkmusicindia— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) November 23, 2026
సక్సెస్ఫుల్ కాంబో
దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు- శ్రీవిష్ణుది సక్సెస్ఫుల్ కాంబినేషన్. ఈ కాంబోలో 2023లో ఎలాంటి అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన 'సామజవరగమన' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సొంతం చేసుకుంది. శ్రీవిష్ణు సూపర్హిట్ సినిమాల్లో ఇది తొలి వరుసలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మరోసారి ఈ ఇద్దరూ జతకట్టడంతో సహజంగానే దీనిపై అంచనాలు ఉన్నాయి. తాజాగా టీజర్తో అవి రెట్టింపు అయ్యాయి. మూవీటీమ్ కూడా గట్టి నమ్మకంతో ఉంది. అందుకే విపరీతమైన పోటీ ఉండే సంక్రాంతి బరిలోనూ వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
కాగా, ఇందులో సాక్షి మడోల్కర్ ఫీమేల్ లీడ్లో నటిస్తున్నారు. నరేశ్, మురళీ శర్మ, బుల్లిరాజు (రేవంత్), సుదర్శన్, వెన్నెల కిషోర్, మురళీ గౌడ్, సత్య కీలక పాత్రలు పోషించారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్పై నవీన్ యెర్నేని, రవి శంకర్ నిర్మిస్తున్నారు.
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