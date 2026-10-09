'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్' రివ్యూ- శ్రీవిష్ణు కొత్త సినిమా ఎలా ఉందంటే?
శ్రీవిష్ణు హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలయ్యింది. మీ కోసం ఈ సినిమా రివ్యూ!
Published : October 9, 2026 at 2:19 PM IST
Comrade Kalyan Review : శ్రీ విష్ణు సినిమా అనగానే తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ఓ వైబ్ ఉంటుంది. ఆయన సినిమా కథల్లో ఫ్యామిలీ డ్రామాకు కామెడీ టచ్ ఉండే చూసుకుంటారు. ఇలాంటి ఫార్ములాతోనే సక్సెస్ అవుతున్నారు. తాజాగా ఆయన కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. అంచనాలకు తగ్గట్లే ఈ సినిమా ప్రమోషనల్ కంటెంట్తోనే యూత్ ఆడియెన్స్లో బజ్ క్రియేట్ చేసుకుంది. మరి ఇవాళ థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఎలా ఉంది? మరోసారి శ్రీవిష్ణు తనదైన శైలిలో ఆడియెన్స్ను అలరించారా? అనేది రివ్యూలో చూద్దాం!
కామ్రేడ్ కథేంటంటే?
90వ దశకంలో ఆంధ్రా- ఒడిశా సరిహద్దు ప్రాంతంలో సినిమా థియేటర్ నడుపుకునే యువకుడు తాడికొండ కళ్యాణ్ (శ్రీవిష్ణు). అదే సమయంలో అక్కడ నక్సలైట్ల ఏరివేత కోసం ఐపీఎస్ అధికారి జార్జ్కుట్టి (షైన్ టామ్ చాకో) రంగంలోకి దిగుతాడు. దీనివల్ల మాస్టార్ (సాయిచంద్) నక్సలైట్ దళానికి, పోలీసులకు మధ్య తీవ్రమైన యుద్ధం జరుగుతుంటుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఊళ్లోకి వచ్చిన ఒరియా అమ్మాయి సితారదేవి (మహిమా నంబియార్)తో కళ్యాణ్ ప్రేమలో పడతాడు. ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్న సితారదేవి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి, తన స్నేహితుడు దుబాయ్ బాబు (సత్య) సాయంతో కళ్యాణ్ ఒక అడ్డదారిని ఎంచుకుంటాడు. కానీ, ఆ నిర్ణయం అతని జీవితాన్ని ఊహించని మలుపు తిప్పుతుంది. సాధారణ థియేటర్ ఓనర్ అయిన కళ్యాణ్, పోలీసులకు మోస్ట్ వాంటెడ్ 'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్'గా ఎలా మారాడు? నక్సలైట్లతో అతనికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి? చివరకు తన ప్రేయసి కుటుంబాన్ని ఎలా కాపాడాడు? అనేది బిస్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాలి.
The Comedy Comrades are in your nearest Theaters to entertain you all for 2hr 25 mins 😆😆 #COMRADEKALYAN IN CINEMAS NOW 💥💥💥 — https://t.co/7uHkRaTCns #LOLSalaam @sreevishnuoffl @Mahima_Nambiar @realradikaa #JanakiRamMarella @NanduSavirigana #UpendraLimaye #SaiSriram @its_kittu @ChotaKPrasad #SeethaKarnati @svmpictures @KonaFilmCorp @saregamasouth @MangoMassMedia— Skanda Vahava Motion Pictures (@svmpictures) October 9, 2026
సినిమా సాగిందిలా
నక్సలిజం, ఏరివేత, పోలీసులు వంటి సీరియస్ అంశాల నేపథ్యం అనగానే ఇదేదో సీరియస్ డ్రామా అనుకుంటారు. ఎందుకంటే ఇలాంటి బ్యాక్డ్రాప్లో తెలుగులో ఇప్పటికే అనేక సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ, ఈ సినిమా మాత్రం అలా కాదు. నక్సలిజం కాన్సెప్ట్ ఎంచుకున్నప్పటికీ 'కామ్రేడ్ కళ్యాణ్' పూర్తిగా నవ్వించడమే లక్ష్యంగా సాగే ఒక భిన్నమైన కామెడీ సినిమా. సీరియస్ లాజిక్స్ పక్కన పెట్టి చూస్తే, ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదాన్ని పంచుతుంది. సినిమా ప్రారంభంలో ఆర్. నారాయణమూర్తి శైలి పాటతో కథా గమనం స్పష్టమవుతుంది. సీనియర్ నటి రాధిక శరత్కుమార్ బాలకృష్ణ అభిమానిగా చేసే సందడి, హీరో లవ్ట్రాక్ వంటి సన్నివేశాలు మొదట్లో కాస్త నెమ్మదిగా సాగుతాయి. అయితే దుబాయ్ బాబుగా నటుడు సత్య ఎంట్రీతో కథలో వేగం పుంజుకుంటుంది. ముఖ్యంగా హీరో కోసం సత్య ఇంగ్లీష్లో రాసే లవ్లెటర్ ఎపిసోడ్, ఆ తర్వాత బిశ్వాస్ పాత్రలో ఉపేంద్ర లిమాయే చేసే హంగామా ప్రేక్షకులను ఆద్యంతం నవ్వుల్లో ముంచెత్తుతాయి.
No gun firing… Only FUN FIRING 😀 U/A :))) #ComradeKalyan October 9th 🩶 https://t.co/O9Wj6zX9rD— Sree Vishnu (@sreevishnuoffl) October 4, 2026
ఇక ప్రీ ఇంటర్వెల్లో సన్నివేశాలు కథను మరింత ఆసక్తికరంగా మారుస్తాయి. ద్వితీయార్ధంలో కథ అడవికి మారినా, తుపాకులు, షూట్ఔట్ల మధ్య కూడా దర్శకుడు సీరియస్నెస్ లేకుండా హాస్యాన్ని పండించారు. కథలో లాజిక్ లేకపోయినా, ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే కామెడీ సీన్లతో ప్రేక్షకుడికి అవేవీ తెలియనివ్వవు. ప్రథమార్ధంలో సత్య కామెడీ ఎంతలా నవ్విస్తుందో, ద్వితీయార్ధంలో వెన్నెల కిశోర్, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్ కాంబినేషన్ సీన్లు అంతకంటే బాగా అలరిస్తాయి. 90ల నాటి కథ అయినప్పటికీ, ప్రస్తుత కాలపు అంశాలు, స్టార్ హీరోల రిఫరెన్స్లతో కూడిన డైలాగులు థియేటర్లలో నవ్వులు పూయిస్తాయి. సినిమా ముగింపు ఒక నాటకీయమైన మలుపు, సందేశంతో సాగినా క్లైమాక్స్ అంతగా ప్రభావం చూపించదు. మొత్తంగా అక్కడక్కడా బ్లాక్ కామెడీ, సటైరికల్గా సాగుతుంది.
బలాలు
- హాస్యం
- కథలో మలుపులు
- శ్రీవిష్ణు, ఇతర తారాగణం
బలహీనతలు
- వాస్తవికతకు దూరంగా కథ
- పతాక సన్నివేశాలు
చివరిగా: కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ - మిమ్మల్ని బాగా నవ్విస్తాడు!
గమనిక: ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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