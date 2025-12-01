'స్పిరిట్' OTT డీల్స్ క్లోజ్!- ఆ సినిమా కంటే తక్కువే!
స్పిరిట్ OTT డీల్స్కు సోల్డ్- ఎన్ని కోట్లకు అమ్ముడైందంటే?
Published : December 1, 2025 at 4:09 PM IST
Spirit Movie OTT Rights : మోస్ట్ అవెయిటెడ్ ఫిల్మ్' స్పిరిట్'. చాలా రోజులుగా షూటింగ్ విషయంలో వాయిదా పడుతూ, ఇటీవలే సెట్స్పైకి వెళ్లింది. ఈ సినిమా సందీప్రెడ్డి వంగా- డార్లింగ్ ప్రభాస్ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కనుంది. ఫ్యాన్స్ ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకున్నారు. అయితే మొన్నమొన్నే షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులు పూర్తైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ డీల్తో సినిమా బడ్జెట్లో దాదాపు సగం వరకు రికవరీ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది.
OTT డీల్స్కు హక్కులు
'స్పిరిట్' డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను రూ. 150- 160 కోట్లకు లాక్ చేసినట్లు 'OTTPlay' నివేదిక ప్రకారం సమాచారం అందింది. కానీ, ఈ రైట్స్ను స్ట్రీమింగ్ ఫ్లాట్ఫామ్ దక్కించుకుందో అనే సమాచారం బయటికి రాలేదు. కానీ డీల్స్ను మాత్రం అఫిషియల్గానే ముగించుకున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే ఆసక్తి కలిగించే విషయం ఏంటంటే, భారీ బడ్డెట్తో రూపొందుతున్న సినిమాకు డిజిటల్ అగ్రిమెంట్స్ ద్వారా దాదాపు సగం వరకు వచ్చేశాయని సమాచారం.
అత్యధిక డీల్స్ అనే చెప్పాలి
అయితే రిపోర్ట్ల ప్రకారం చూసుకుంటే, OTT హక్కులకు ఈ ధర రికార్డు స్థాయిలోనే అనే చెప్పవచ్చు. ఇది 'పుష్ప 2: ది రూల్', 'కల్కి 2898 AD' వంటి తెలుగు చిత్రాలతో ఇప్పటివరకు జరిగిన టాప్ డీల్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. సాక్నిల్క్ ప్రకారం, అల్లు అర్జున్ నటించిన ఈ సినిమా OTT హక్కులు సుమారు రూ. 275 కోట్లకు అమ్ముడయ్యాయి. మరోవైపు, రెండు వేర్వేరు OTT ప్లాట్ఫామ్లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న తర్వాత కల్కి రూ. 375 కోట్లకు అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది.
తక్కువేమి కాదట!
అయితే ఇప్పటి వరకు పాన్ఇండియా స్థాయిలో తెరకెక్కిన సినిమాల ఓటీటీ డీల్స్ చూస్తే దాదాపు రూ. 200 కోట్ల వరకు అమ్ముడయ్యాయి. కానీ, స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీ డీల్స్ విషయంలో అలా జరగలేదు. కేవలం రూ.150-160 కోట్లు మాట్రమే సంపాదించుకున్నాయి. దీంతో ఇది చాలా తక్కువ అని ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. కానీ, గ్రౌండ్ రియాలిటీలో చూసుకున్నట్లైతే ఇది మంచి రేటే అని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం సినిమాల విషయంలో పరిస్థితులు మునపటిలా లేవని, పెద్ద పెద్ద హీరోల సినిమాల ఓటీటీ డీల్స్కు కూడా రూ.40 కోట్లు కూడా రావడం లేదని అంటున్నారు. ప్రస్తుత మార్కెట్ చాలా వరకు సినిమాలు అమ్ముడవ్వడానికే కష్టంగా ఉందట! అలాంటింది ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రూ. 150-160 కోట్లు అనేది తక్కువేమి కాదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
కండిషన్స్
ఇంకొన్ని సినిమాలకైతే ఓటీటీ సంస్థలు పలు షరతులు విధిస్తున్నాయట. థియేటర్ రిలీజ్ అయ్యాకే డీల్ కుదుర్చుకుంటామని అంటున్నాయట. ఓటీటీ వ్యాపారులు తరచూ కండీషన్స్ పెడితే, నిర్మాతలు మాత్రం ఏం చేస్తారులే! అంటూ కొంత మంది పాజిటీవ్గా మాట్లాడుతున్నారు.
హైదరాబాద్లో షూటింగ్
డార్లింగ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైంది. ఇతర నటీనటులు, చిత్ర బృందం అంతా భారీ చిత్రీకరణలో బిజీగా ఉన్నారు. 'యానిమల్', 'కబీర్ సింగ్' భారీ విజయం తర్వాత, సందీప్రెడ్డి వంగా చిత్రాలపై ప్రేక్షకులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంటున్నారు.
ప్రభాస్ మొదటిసారి పోలీసుగా
ఈ చిత్రంలో, ప్రభాస్ తొలిసారిగా పోలీసు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అతని పాత్ర ఈ సినిమాలో చాలా డిఫరెంట్గా ఉండనున్నట్లు టీజర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. అతనికి జోడీగా 'యానిమల్' ఫేమ్ త్రిప్తి డిమ్రి హీరోయిన్గా నటించనుంది. ప్రకాష్ రాజ్, వివేక్ ఒబెరాయి, ఇతరులు కూడాఈ సినిమాలో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
