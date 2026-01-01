స్పిరిట్ సర్ప్రైజ్- అదిరిపోయిన ప్రభాస్ లుక్- చేతిలో మందు బాటిల్తో!
ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కు సందీప్ రెడ్డి వంగా న్యూ ఇయర్ సర్ప్రైజ్
Spirit Prabhas First Look (SANDEEP VANGA X ACCOUNT)
Published : January 1, 2026 at 6:47 AM IST
Spirit Prabhas First Look : పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా సందీప్రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న హైఓల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ స్పిరిట్. న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా డార్లింగ్ అభిమానులకు దర్శకుడు సందీప్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. మూవీలోని ప్రభాస్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పటి వరకు కూడా స్క్రీన్పై చూడని సరికొత్త అవతారంలో ప్రభాస్ కనిపించారు. బాడీ అంతా గాయాలతో కమిలిపోయి ఉండగా, బ్యాండ్-ఎయిడ్లు కట్టుకుని ప్రభాస్ వెనక్కి తిరిగి నిలబడ్డారు. ఆయన ముందు త్రిప్తి దిమ్రీ నిలబడి ఉంది. రా అండ్ రస్టిక్గా ఉన్న ఈ పోస్టర్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచుతోంది.