స్పిరిట్ నుంచి అదిరే అప్డేట్- ఈ రూమర్లకు చెక్- ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!
2027 మార్చి 5 న విడుదలవుతుందని గతంలో ప్రకటించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా - డిసెంబర్ 2027కి పోస్ట్ పోన్ అయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్లు
Published : May 7, 2026 at 8:14 AM IST
Spirit Movie Postponed Rumors : రెబల్స్టార్ ప్రభాస్ ప్రస్తుతం ఫౌజీతోపాటుగా సందీప్ రెడ్డి వంగా డైరక్షన్లో స్పిరిట్ సినిమాతో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కుతున్న స్పిరిట్ 2027 మార్చి 5 న విడుదలకానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే వెల్లడించారు. తాజాగా ఈ సినిమా వాయిదా పడిందని, 2027 డిసెంబర్కు పోస్ట్ పోన్ అయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో రూమర్లొస్తున్నాయి. వీటిపై స్పిరిట్ టీమ్ స్పందించింది.
'ఫౌజీ' చిత్రం ఆలస్యం స్పిరిట్పై ప్రభావం
వచ్చే ఏడాది మార్చిలోనే సల్మాన్ ఖాన్- వంశీ పైడిపల్లి సినిమాను రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. దీంతో స్పిరిట్ బాక్సాఫీస్ పోటీ నుంచి తప్పుకోనుందని, 2027 డిసెంబర్కు షిఫ్ట్ అయ్యిందని ప్రచారం జరిగింది. అయితే ఈ రూమర్లను చిత్రబృందం ఖండించింది. మొదట ప్రకటించిన విడుదల తేదీలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదంటూ వివరణ ఇచ్చింది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ముందుగా చెప్పిన సమయానికి సినిమాను తీసుకొచ్చేందుకు మేకర్స్ పక్కాగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీంతో డార్లింగ్ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
ఫౌజీ షూటింగ్ 75 శాతం పూర్తి
'కల్కి' చిత్రంలో భారీ స్థాయిలో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులు చేయాల్సి ఉన్నందున, ప్రభాస్ తనకు సంబంధించిన షూటింగ్ పార్ట్ను ముందుగా పూర్తి చేయనున్నారు. ఇక 'ఫౌజీ' షూటింగ్ ఇప్పటికే 75 శాతం పూర్తయింది కాబట్టి, సహజంగానే మరో రెండు నెలల్లో ఆ సినిమా పనులు అయిపోతాయి. తర్వాత ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమాలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. మే 9వ తేదీ నుంచి ఒక వారం పాటు 'స్పిరిట్' సినిమా యాక్షన్ సన్నివేశాలలో పాల్గొనేందుకు ఇప్పటికే ప్రభాస్ తేదీలను కేటాయించారు. ఈ సినిమాను టీ సిరీస్,సందీప్ రెడ్డి వంగా సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.