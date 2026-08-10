చరిత్ర సృష్టించిన 'స్పైడర్ మ్యాన్' - భారత్లో తొలి రూ.500 కోట్ల హాలీవుడ్ సినిమాగా రికార్డ్
స్పైడర్ మ్యాన్పై భారత్లో కాసుల వర్షం- అవతార్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన సూపర్ హీరో మూవీ
Published : August 10, 2026 at 2:08 PM IST
Spider Man India Collections : హాలీవుడ్ అడ్వేంచర్ మూవీ 'స్పైడర్ మ్యాన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. రిలీజైన రోజు నుంచి భారీ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా తాజాగా రూ.500 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. దీంతో భారత్లో ఈ మైల్స్టోన్ అందుకున్న హాలీవుడ్ తొలి సినిమాగా స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే అరుదైన ఘనత సాధించింది. డేనియల్ క్రెటన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జులై 31న విడుదలైంది. గడిచిన 11 రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం రూ.500 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఈ మేరకు సోనీ పిక్చర్స్ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ నెట్ కలెక్షన్లు
- తొలి వీక్ - రూ. 334.75
- Day 9 (శుక్రవారం)- రూ. 17.96 Crore
- Day 10 (శనివారం)- రూ. 37.10 Crore
- Day 11 (ఆదివారం)- రూ. 41.53 Crore
- మొత్తం - రూ.414.50 కోట్లు
అవతార్ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ సినిమాకంటే ముందు భారత్లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హాలీవుడ్ సినిమాగా అవెంజర్స్ ఎండ్గేమ్, అవతార్ టాప్లో కొనసాగాయి. అవతార్ భారత్లో రూ.477.50 కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ చేయగా, అవేంజర్స్ ఎండ్గేమ్ రూ.445 కోట్లు (గ్రాస్) కలెక్షన్ సాధించింది.
A historic 500 Cr milestone, made possible by you ❤️🕷️#SpiderManBrandNewDay in cinemas now, in English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam & Kannada. Book your tickets via the link in bio! pic.twitter.com/ihXdQFB2po— Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) August 10, 2026
వరల్డ్వైడ్గా ఎంత?
భారత్తోపాటు స్పైడర్ మ్యాన్ వరల్డ్వైడ్గా పలు దేశాల్లో అదరగొడుతోంది. ఇది ఇప్పటిదాకా వరల్డ్వైడ్గా రూ.1.67 బిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. ఇది ఇండియన్ కరెన్సీలో రూ.16 వేల కోట్లు అన్నమాట! ఒక్క నార్త్ అమెరికా నుంచే ఈ సినిమా 655 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. అంటే మన కరెన్సీలో రూ.6 వేల కోట్లకుపైమాటే. ఇక ఓవర్సీస్ మార్కెట్ల నుంచి ఇంకో 1 బిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో రూ.9500 కోట్లు).
ఉత్తర అమెరికాలో ఈ చిత్రం విడుదలైన తొలి వీకెండ్ నుంచే భారీ ప్రభావం చూపించింది. డొమెస్టిక్గా తొలి వీకెండ్లోనే 360 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు అందుకుంది. దీంతో అప్పటిదాకా 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' పేరిట ఉన్న రికార్డు (ఓపెనింగ్-వీకెండ్) ను అధిగమించింది. అంతేకాకుండా దేశీయంగా అత్యంత వేగంగా 500 మిలియన్ డాలర్ల మార్కు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1 బిలియన్ డాలర్లు అందుకున్న సినిమాగా నిలిచింది.
The spectacular reviews just keep swinging in 🕸️❤️#SpiderManBrandNewDay in cinemas now, in English, Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam & Kannada. Book your tickets via the link in bio. pic.twitter.com/DIbPkk0qxS— Sony Pictures India (@SonyPicsIndia) August 9, 2026
ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ నటులు టామ్ హాలండ్, జెండయా, జాన్ బెర్న్థాల్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. డేనియల్ క్రెటన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ ఉంది. భారత్లోనూ ఈ సినిమాకు మంచి బజ్ క్రియేటైంది. ఈ క్రమంలోనే భారీ వసూళ్లు అందుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లో భాగంగాఅమీ పాస్కల్, కెవిన్ ఫీజ్ సుమారు రూ.2100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.