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చరిత్ర సృష్టించిన 'స్పైడర్ మ్యాన్' - భారత్​లో తొలి రూ.500 కోట్ల హాలీవుడ్ సినిమాగా రికార్డ్

స్పైడర్ మ్యాన్​పై భారత్​లో కాసుల వర్షం- అవతార్ రికార్డులను బద్దలు కొట్టిన సూపర్ హీరో మూవీ

స్పైడర్ మ్యాన్ కలెక్షన్లు
స్పైడర్ మ్యాన్ కలెక్షన్లు (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 10, 2026 at 2:08 PM IST

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Spider Man India Collections : హాలీవుడ్ అడ్వేంచర్ మూవీ 'స్పైడర్ మ్యాన్ : బ్రాండ్ న్యూ డే' ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు తిరగరాస్తోంది. రిలీజైన రోజు నుంచి భారీ కలెక్షన్లతో దూసుకుపోతున్న ఈ సినిమా తాజాగా రూ.500 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. దీంతో భారత్​లో ఈ మైల్​స్టోన్ అందుకున్న హాలీవుడ్ తొలి సినిమాగా స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే అరుదైన ఘనత సాధించింది. డేనియల్ క్రెటన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జులై 31న విడుదలైంది. గడిచిన 11 రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం రూ.500 కోట్ల క్లబ్​లో చేరింది. ఈ మేరకు సోనీ పిక్చర్స్ సంస్థ అధికారికంగా ప్రకటించింది.

ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ నెట్ కలెక్షన్లు

  • తొలి వీక్ - రూ. 334.75
  • Day 9 (శుక్రవారం)- రూ. 17.96 Crore
  • Day 10 (శనివారం)- రూ. 37.10 Crore
  • Day 11 (ఆదివారం)- రూ. 41.53 Crore
  • మొత్తం - రూ.414.50 కోట్లు

అవతార్ రికార్డ్ బ్రేక్
ఈ సినిమాకంటే ముందు భారత్​లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హాలీవుడ్​ సినిమాగా అవెంజర్స్ ఎండ్​గేమ్, అవతార్​ టాప్​లో కొనసాగాయి. అవతార్​ భారత్​లో రూ.477.50 కోట్లు (గ్రాస్) వసూల్ చేయగా, అవేంజర్స్ ఎండ్​గేమ్ రూ.445 కోట్లు (గ్రాస్) కలెక్షన్ సాధించింది.

వరల్డ్​వైడ్​గా ఎంత?
భారత్​తోపాటు స్పైడర్ మ్యాన్ వరల్డ్​వైడ్​గా పలు దేశాల్లో అదరగొడుతోంది. ఇది ఇప్పటిదాకా వరల్డ్​వైడ్​గా రూ.1.67 బిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. ఇది ఇండియన్ కరెన్సీలో రూ.16 వేల కోట్లు అన్నమాట! ఒక్క నార్త్ అమెరికా నుంచే ఈ సినిమా 655 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేసింది. అంటే మన కరెన్సీలో రూ.6 వేల కోట్లకుపైమాటే. ఇక ఓవర్సీస్ మార్కెట్ల నుంచి ఇంకో 1 బిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో రూ.9500 కోట్లు).

ఉత్తర అమెరికాలో ఈ చిత్రం విడుదలైన తొలి వీకెండ్​ నుంచే భారీ ప్రభావం చూపించింది. డొమెస్టిక్​గా తొలి వీకెండ్​లోనే 360 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు అందుకుంది. దీంతో అప్పటిదాకా 'అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్' పేరిట ఉన్న రికార్డు (ఓపెనింగ్-వీకెండ్​) ను అధిగమించింది. అంతేకాకుండా దేశీయంగా అత్యంత వేగంగా 500 మిలియన్ డాలర్ల మార్కు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1 బిలియన్ డాలర్లు అందుకున్న సినిమాగా నిలిచింది.

ఈ సినిమాలో హాలీవుడ్ నటులు టామ్ హాలండ్, జెండయా, జాన్ బెర్న్‌థాల్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. డేనియల్ క్రెటన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు తొలి రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ ఉంది. భారత్​లోనూ ఈ సినిమాకు మంచి బజ్ క్రియేటైంది. ఈ క్రమంలోనే భారీ వసూళ్లు అందుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్​లో భాగంగాఅమీ పాస్కల్, కెవిన్ ఫీజ్ సుమారు రూ.2100 కోట్ల భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మించారు.

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