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'అవెంజర్స్'ను బీట్ చేసిన స్పైడర్-మ్యాన్' - బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డ్!

"స్పైడర్-మ్యాన్" కలెక్షన్ల సునామీ- అవెంజర్స్ రికార్డు బ్రేక్- తొలి సినిమాగా అరుదైన ఘనత

Spider Man
Spider Man (27309186_thumbnail_16x9_Spider)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 4, 2026 at 2:01 PM IST

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Spider Man 2026 Collections : హాలీవుడ్ అడ్వేంచర్ మూవీ "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" బాక్సాఫీస్ వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది. జులై 31న వరల్డ్​వైడ్​గా రిలీజైన ఈ చిత్రం భారీ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా "అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్" కలెక్షన్ల రికార్డును బ్రేక్ చేసింది. ఈమేరకు సోనీ పిక్చర్స్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

తొలి వీకెండ్​లో వసూళ్లు అదిరెన్
గత శుక్రవారం విడుదలైన "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే"కు బ్లాక్​బస్టర్ టాక్ వచ్చింది. దీంతో తొలి వారం నార్త్ అమెరికాలో రికార్డు స్థాయి కలెక్షన్లు వచ్చాయి. అమెరికా, కెనడా దేశాల్లో ఈ సినిమా తొలి వీకెండ్​లో 360 మిలియన్ డాలర్ల వసూళ్లు చేసింది. దీంతో నార్త్ అమెరికాలో తొలి వీకెండ్​లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన సినిమాగా ఇది నిలిచింది. ఈ క్రమంలో "అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్" రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. 2019లో రిలీజైన "అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్" సినిమా ఫస్ట్ వీకెండ్​లో 357 మిలియన్ డాలర్లు సాధించి రికార్డు నెలకొల్పింది. అప్పట్నుంచి హాలీవుడ్​లో తొలి వీకెండ్​లో భారీ వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా "అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్" కొనసాగుతోంది. తాజాగా ఈ రికార్డును "స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే" అధిగమించి సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది.

గర్వంగా భావిస్తాం!
ఈ కలెక్షన్లపై సోనీ పిక్చర్స్ మోషన్ పిక్చర్ గ్రూప్ చైర్మన్, సీఈఓ టామ్ రోత్‌మాన్ స్పందించారు. తాజా స్పైడర్ మ్యాన్, అవెంజర్స్​ను అధిగమించడాన్ని గర్వంగా భావిస్తామని అన్నారు. "రికార్డులు బద్దలు కొట్టడానికే ఉంటాయి. కానీ ఈ రికార్డు మా పేరిట ఉన్నంత కాలం దీనిని ఎంతో గర్వంగా భావిస్తాము" అని టామ్ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

అప్పట్లో జస్ట్ మిస్!
వాస్తవానికి 2019లోనే అవెంజర్స్ రికార్డు బ్రేక్ అయ్యేది. ఈ సినిమా తొలి వీకెండ్ కలెక్షన్లకు "స్పైడర్-మ్యాన్ ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్" చాలా దగ్గరగా వచ్చి ఆగిపోయింది. ఆ ఏడాది జులైలో రిలీజైన ఈ చిత్రం 4,487 థియేటర్లలో ప్రదర్శించారు. అప్పుడు మొదటి వారాంతంలో సుమారు 355 మిలియన్ డాలర్లను వసూలు చేసింది. అయితే అదే ఏడాది ఏప్రిల్​లో విడుదలైన "అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్" 357 మిలియన్ డాలర్లను కేవలం తొలి వీకెండ్​లోనే వసూల్ చేసింది. దీంతో స్వల్ప తేడాతో అఫ్పుడు ఈ రికార్డును స్పైడర్ మ్యాన సిరీస్ మిస్ చేసుకుంది.

తొలి సినిమాగా అవెంజర్స్
కాగా, "అవెంజర్స్: ఎండ్‌గేమ్"కు ముందు నార్త్ అమెరికాలో ఏ సినిమా కూడా తొలి వారాంతంలో 300 మిలియన్ డాలర్ల మార్క్​ అందుకోలేదు. ఆ సినిమా కంటే ముందు 2018లో విడుదలైన 'అవెంజర్స్: ఇన్ఫినిటీ వార్' 257 మిలియన్ డాలర్లు, 2015లో రిలీజైన 'స్టార్ వార్స్: ది ఫోర్స్ అవేకెన్స్' 247 మిలియన్ డాలర్లు వసూల్ చేశాయి.

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