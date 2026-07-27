'డ్రాగన్'లో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ హీరో- ప్రశాంత్ నీల్ క్రేజీ ప్లాన్- ఇక థియేటర్లు బ్లాస్టే!
ఫ్యామిలీ మ్యాన్ వెబ్ సిరీస్తో ఫేమస్ అయిన మనోజ్ బాజ్పాయ్- ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్ నీల్ 'డ్రాగన్' లో నటించనున్నారంటూ జోరుగా ప్రచారం
Published : July 27, 2026 at 5:09 PM IST
Manoj Bajpayee in Dragon Movie: ఎన్టీఆర్- ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో రానున్న డ్రాగన్ మూవీపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. దీని కథా ప్రపంచం, ఇందులో కనిపించనున్న విలన్ క్యారెక్టర్స్ గురించి ప్రశాంత్ నీల్ గ్లింప్స్ రూపంలో ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. డ్రగ్స్, మాఫియా బ్యాక్డ్రాప్లో సాగనున్న ఈ మూవీలో ఏడుగురు విలన్లు ఉంటారని గ్లింప్స్ ద్వారా అర్థమైంది. ఈ నేపథ్యంలో మరో కీలక పాత్ర కోసం డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ బాలీవుడ్లో మరో స్టార్ హీరోను సంప్రదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో అభిమానుల్లో ఇంకో లెవెల్ హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది.
తారక్ సినిమాలో బాజ్పాయ్!
ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్తో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు మనోజ్ బాజ్పాయ్ ఇందులో నటించనున్నారనే వార్తలు ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. సాధారణంగా ఒక సినిమాలో ఒకరిద్దరు విలన్లు ఉంటారు. లేదంటే సినిమా కథను బట్టి ముగ్గురు, నలుగురు కూడా ఉండొచ్చు! కానీ, ప్రశాంత్ నీల్ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా ఏకంగా ఏడుగురు విలన్లను డ్రాగన్ గ్లింప్స్లో పరిచయం చేసి ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఇప్పుడు అదీ చాలదన్నట్లు ఈ ప్రాజెక్టులోకి మనోజ్ బాజ్పాయ్ను కూడా భాగం చేయనున్నారని ఇన్సైడ్ టాక్ వినిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఇది సినిమాపై మరింత బజ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ ప్లాన్ కనుక వర్కౌట్ అయితే మాత్రం థియేటర్లు బ్లాస్ట్ అవ్వడం ఖాయమని తారక్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. కానీ, దీనిపై మేకర్స్ మాత్రం అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
అమెజాన్ ప్రైమ్లో రికార్డ్ వ్యూస్
మనోజ్ బాజ్పాయ్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్ అమెజాన్ ప్రైమ్లో హయ్యెస్ట్ వ్యూస్ను సొంతం చేసుకుని రికార్డును నమోదు చేసింది. నేషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీ (ఎన్ఐఏ) విభాగంలో పనిచేసే ఓ అధికారికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల ఆధారంగా ఈ సిరీస్ తెరకెక్కింది. ఇప్పటి వరకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మూడు సిరీస్లు మంచి ఆదరణను సొంతం చేసుకున్నాయి.
🎬 CRUCIAL ADDITION TO DRAGON! 🐉— Tollywood Journal (@TollyJournal) July 26, 2026
Acclaimed powerhouse actor #ManojBajpayee has reportedly been approached for a pivotal role in #Dragon! 🔥 If things materialize, he will join the sets in the upcoming schedule. ✨
An official confirmation from the makers is awaited! ⏳
🔗… pic.twitter.com/o2Ce4HQxMi
సత్య టు ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్
రామ్గోపాల్ వర్మ డైరెక్షన్లో 1998లో వచ్చిన 'సత్య' మూవీలో పోషించిన క్యారెక్టర్కు మనోజ్ బాజ్పాయ్కు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. చిన్న చిన్న పాత్రలు చేస్తున్న సమయంలో సత్య సినిమా తన లైఫ్కు టర్నింగ్ పాయింట్ అని స్వయంగా ఆయనే పలు సందర్భాల్లో వెల్లడించారు. అయితే ఒకేసారి అంత ఫేమ్ వచ్చేసరికి దానికి అడ్జస్ట్ కావడం చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిందని అనేవారు. అయితే ఆ తర్వాత ఆయనకు సత్య రేంజ్ సినిమాలు పడలేదు! చాలా కాలం తర్వాత, 2019లో రాజ్- డీకే రూపొందించిన ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ సిరీస్తో మనోజ్ తిరిగి మళ్లీ ఫామ్లోకి వచ్చారు. ఇక ప్రస్తుతం ప్రచారం జరుగుతున్నట్లు ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్లో కూడా మనోజ్ బాజ్పాయ్కు అవకాశం వస్తే మాత్రం ఆయన కెరీర్ గ్రాఫ్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి.
ఎన్టీఆర్ క్రేజీ లైనప్స్ ఇవే!
ఎన్టీఆర్ సినిమాల విషయానికొస్తే ప్రస్తుతం 'డ్రాగన్'తో ఆయన బిజీగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది జూన్ 11న పాన్ ఇండియా రేంజ్లో రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఇప్పటికే అఫీషియల్గా ప్రకటించారు. కేజీఎఫ్, సలార్ వంటి బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్ తర్వాత ప్రశాంత్ నీల్ తెరకెక్కిస్తున్న మూవీ కావడంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. గతంలో ఎన్టీఆర్ బర్త్డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో తారక్ 'లూగర్' అనే పాత్రలో కనువిందు చేయనున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని మైత్రీమూవీమేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై రవిశంకర్, నవీన్ ఎర్నేని, నందమూరి కల్యాణ్ రామ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
మరోవైపు మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్లోనూ ఎన్టీఆర్ నటించనున్నారు. 'గాడ్ ఆఫ్ వార్' గా ప్రచారంలో ఉన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కుమారస్వామి బ్యాక్డ్రాప్లో తెరకెక్కనున్నట్లు ఎప్పటి నుంచో ప్రచారం నడుస్తుంది. అయితే ఇటీవల మేకర్స్ అఫీషియల్గా దీనికి సంబంధించి ఓ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడంతో క్లారిటీ వచ్చింది. డ్రాగన్ తర్వాత ఎన్టీఆర్ ఈ సినిమాను పట్టాలెక్కించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాను హారికా హాసిని, ఎన్టీఆర్ట్స్ బ్యానర్లపై సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నారు.
OTTలో ఆసక్తి రేపుతున్న బ్లాక్ బస్టర్ సిరీస్ సీక్వెల్స్ - స్ట్రీమింగ్ ఎందులో అంటే?
తాప్సీ 'శభాష్ మిథు' రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్.. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' క్రేజీ అప్డేట్!