చిత్ర పరిశ్రమలో 2025 విషాదాలు : కోట నుంచి సరోజా దేవి వరకు- ఈ ఏడాది మనల్ని విడిచివెళ్లిన దిగ్గజాలు వీళ్లే!

2025లో సౌత్ సినిమాను వెంటాడిన వరుస విషాదాలు - కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ పరిశ్రమల్లో తీరని లోటు
Published : December 15, 2025 at 10:54 PM IST
2025 Actors Passed Away : దక్షిణాది చలన చిత్ర పరిశ్రమ ఈ ఏడాది గొప్ప కళాకారులను కోల్పోయింది. నటన అంటే కేవలం డైలాగులు చెప్పడం కాదు, జీవించడం అని నిరూపించిన మహానటులు మనల్ని విడిచి వెళ్లారు. దశాబ్దాల పాటు తమ నటనతో నవ్వించి, ఏడిపించి, ఆలోచింపజేసిన దిగ్గజాలు ఇక లేరనే వార్త జీర్ణించుకోవడం కష్టం. కన్నడ, తెలుగు, తమిళ, మలయాళ పరిశ్రమల్లో వరుసగా చోటు చేసుకున్న ఈ మరణాలు సినీ లోకాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచేశాయి. ఈ ఏడాది మనం కోల్పోయిన ఆణిముత్యాలు ఎవరో, వారు మిగిల్చిన జ్ఞాపకాలు ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం.
కన్నడ కామెడీ దిగ్గజం ఎం.ఎస్. ఉమేష్
కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో కామెడీకి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలిచిన ఎం.ఎస్. ఉమేష్ ఈ ఏడాది నవంబర్ 30న కన్నుమూశారు. కన్నడలో క్రేజీ డైలాగ్స్ తో పాపులర్ అయిన ఆయన, దాదాపు 350కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు. ఇటీవల కింద పడటంతో ఆసుపత్రిలో చేరగా, అక్కడ హెల్త్ చెకప్స్లో ఆయనకు నాలుగో స్టేజ్ లివర్ క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఆరు దశాబ్దాల పాటు తనదైన కామెడీతో కన్నడ ప్రేక్షకులను అలరించిన ఉమేష్ మరణం శాండల్ వుడ్కు తీరని లోటు.
అభినయ సరస్వతి బి.సరోజా దేవి
దక్షిణాది వెండితెరపై ఒక వెలుగు వెలిగిన అలనాటి అందాల తార బి.సరోజా దేవి కూడా ఈ ఏడాదే కన్నుమూశారు. జూలై 14, బెంగళూరులో 87 ఏళ్ల వయసులో అనారోగ్యంతో ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. 'అభినయ సరస్వతి'గా పేరుగాంచిన ఆమె, ఏడు దశాబ్దాల కెరీర్ లో 200కి పైగా సినిమాల్లో నటించారు. పద్మశ్రీ, పద్మభూషణ్ వంటి అత్యున్నత పురస్కారాలు అందుకున్న ఆమె మరణంతో ఒక శకం ముగిసినట్లయింది.
ఆల్ రౌండర్ కోట శ్రీనివాసరావు
తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమకు పెద్ద దిక్కుగా ఉన్న విలక్షణ నటుడు కోట శ్రీనివాసరావు జూలై 13న మరణించారు. 83 ఏళ్ల వయసులో అనారోగ్యంతో ఆయన కన్నుమూయడం టాలీవుడ్ ను కలచివేసింది. విలనిజం అయినా, కామెడీ అయినా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అయినా కోట గారు పలికించే డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ కు సాటి ఎవరూ లేరు. 'అతడు', 'బొమ్మరిల్లు', 'గణేష్' వంటి సినిమాల్లో ఆయన నటన చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుంది. 750కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత కూడా.
విష్ణు ప్రసాద్
నటుడు విష్ణు ప్రసాద్ మరణం కూడా మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమను షాక్ కు గురి చేసింది. మే 2న కొచ్చిలో కేవలం 49 ఏళ్ల వయసులోనే ఆయన కన్నుమూశారు. తీవ్రమైన కాలేయ వ్యాధితో బాధపడుతూ, లివర్ ట్రాన్స్ ప్లాంటేషన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలోనే ఆయన మృత్యువాత పడ్డారు. మలయాళ సినిమాలు, సీరియల్స్లో పవర్ ఫుల్ విలన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన కెరీర్ అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోవడం విషాదకరం.
బ్యాంక్ జనార్దన్ అస్తమయం
కన్నడ నాట మరో హాస్య నటుడు బ్యాంక్ జనార్దన్ ఏప్రిల్ 13న అనారోగ్యంతో మరణించారు. 76 ఏళ్ల వయసులో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. నాలుగు దశాబ్దాలుగా కన్నడ తెరపై తనదైన శైలిలో నవ్వులు పూయించిన జనార్దన్, తన కామెడీ టైమింగ్ తో ప్రేక్షకులకు ఎంతో దగ్గరయ్యారు. ఆయన మరణం కన్నడ సినీ చరిత్రలో ఒక విషధంగా మిగిలిపోయింది.
రవికుమార్ మీనన్
తమిళ, మలయాళ చిత్రాల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రవికుమార్ మీనన్ ఏప్రిల్ 4న లంగ్ క్యాన్సర్ తో పోరాడుతూ కన్నుమూశారు. 100కి పైగా సినిమాల్లో నటించిన ఆయన, సపోర్టింగ్ రోల్స్లో తనదైన ముద్ర వేశారు. చాలా హుందాగా, సెటిల్డ్గా ఉండే ఆయన నటనను ఇష్టపడే ప్రేక్షకులు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే ఆయన మరణం దక్షిణాది ప్రేక్షకులను విషాదంలో ముంచేసింది.