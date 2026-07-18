గౌరీతో మూడో పెళ్లి- ఆమిర్ ఖాన్కు బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరింపులు
ఇటీవల మూడో వివాహం చేసుకున్న ఆమిర్ ఖాన్- ఈ నేపథ్యంలో నటుడిపై విమర్శలు- ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఆమిర్పై బెదిరింపులు
Published : July 18, 2026 at 10:41 AM IST
Bishnoi Gang Warns Aamir Khan : బాలీవుడ్ నటులను లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ లక్ష్యంగా చేసుకుంటోందా? వారిపై బెదిరింపులకు పాల్పడుతోందా? అంటే అవుననే సమాధానం వస్తోంది. మొన్నటి వరకు సల్మాన్ ఖాన్ను టార్గెట్ చేసిన ఆ గ్యాంగ్ ఇప్పుడు మరో నటుడికి బెందిరింపులు పంపినట్లు కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. ఇటీవల గౌరీ స్ప్రాట్ను మూడో వివాహం చేసుకున్న బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ను బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ బెదిరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆయన వివాహం పట్ల ఈ గ్యాంగ్ అసంతృప్తిగా ఉందని, బెదిరింపులో లవ్ జిహాద్ను ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. ఇందుకు సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసినట్లు, ఒక ఆడియో క్లిప్ వైరల్ అవుతున్నట్లు కథనాలు వెలువడుతున్నాయి.
పోస్టులో ఏముందంటే?
"మేం లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ సభ్యులం. ఆమిర్ ఖాన్ వంటి వారు మన దేశంలో 'లవ్ జిహాద్'ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈ చర్య మన సనాతన ధర్మానికి, దేశానికి విరుద్ధం. మేం ఇలాంటి చర్యలను సహించబోం. స్టార్డమ్ పేరుతో దీనిని ప్రోత్సహిస్తున్న వారికి త్వరలోనే తగిన విధంగా సమాధానం ఇస్తాం. ఇలాంటి హేయమైన చర్యను ప్రోత్సహించే వారికి మా పద్ధతిలోనే గుణపాఠం చెబుతాం" అని ఒక పోస్ట్లో పేర్కొన్నట్లు కథనాలు చెబుతున్నాయి.
అయితే, ఈ బెదిరింపులతో పాటు మరో విషయం గురించి కూడా ఈ ముఠా ప్రస్తావించినట్లు తెలుస్తోంది. రాజస్థాన్లోని శ్రీ గంగానగర్లో ఇటీవల ఒక అమాయక యువతిపై జరిగిన దారుణమైన నేరాన్ని కూడా ఆ పోస్ట్ హైలైట్ చేస్తుంది. ఈ కేసును స్థానిక యంత్రాంగం నిర్వహించిన తీరును ఈ గ్యాంగ్ ప్రశంసించినప్పటికీ, నిందితుల్లో కొందరిని కాపాడుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కొందరు రాజకీయ నాయకులకు వారు ప్రత్యక్షంగా, తీవ్రంగా హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఈ రాజకీయ నాయకులు తమ జోక్యాన్ని వెంటనే ఆపకపోతే చర్యలు తప్పనన్నారు. చట్టం నుంచి తప్పించుకోగలిగిన నేరస్థులకే విధించే కఠినమైన పరిణామాలనే వారు కూడా ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని ఆ ముఠా హెచ్చరించింది.
ఇదిలా ఉండగా, ఈ పోస్ట్పై నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ లేదా అతని బృందం నుంచి ఎటువంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు. అదేవిధంగా, సంబంధిత దర్యాప్తు సంస్థ గానీ, పోలీసులు గానీ ఈ వాదనను ధ్రువీకరించలేదు. అయితే, సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన బెదిరింపులకు సంబంధించిన ఆడియో క్లిప్లను ముంబయి పోలీసులు, సైబల్ సెల్ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నట్లు సమాచారం. వైరల్ అవుతున్న విషయంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం ఆమిర్ తన భార్య గౌరీతో కలిసి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఉన్నారు. వారిద్దరూ మెల్బోర్న్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు కూడా హాజరుకానున్నారు.
పోలీసులపైనే బెదిరింపులు
గతంలో ఈ గ్యాంగ్ కెనడా పోలీసులపైనే బెదిరింపులకు పాల్పడింది. తమ వద్ద తుపాకులతో దాడి చేయడానికి 1000 మంది ఆపరేటివ్లు ఉన్నట్లు, కెనడాలోని బ్రిటీష్ కొలంబియాలో గల అబోట్స్ఫోర్డ్ పోలీస్ స్టేషన్కు గతేడాది ఆగస్టులో లేఖ రాసింది. ఈ లేఖ నేపథ్యంలో కెనడాలో పెద్ద సంఖ్యలో బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ విస్తరించినట్లు అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఇమిగ్రేషన్ అండ్ రెఫ్యూజీ బోర్డ్ ఎదుట ఒక డిపోర్టేషన్ విచారణలో వాంగ్మూలం ఇస్తూ ఎడ్మంటన్కు చెందిన పోలీసు కానిస్టేబుల్ ఈ బెదిరింపుల విషయాన్ని బహిర్గతం చేశారు. కాగా, ఈ ముఠాకు చెందిన మరో సభ్యుడు జోరా సిద్ధూ అనే వ్యక్తి కెనడా బయట నుంచి కమ్యూనికేషన్లను చూసుకొంటున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ ముఠాలు తుపాకులను చాలా వేగంగా ఒక ప్రావిన్స్ నుంచి మరో ప్రావిన్స్కు చేరుస్తున్నట్లు తెలిపారు. గతంలో ఈ గ్యాంగ్ ఒక దాడికి వాడిన తుపాకీనే 24 గంటల్లోపు వేరే ప్రదేశంలో ఉపయోగించినట్లు గుర్తించామని వెల్లడించారు.
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