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'నేపాల్, మీరు ఒంటరి కాదు- మీకు మేమున్నాం'- ఆకస్మిక వరదలపై సినీ సెలబ్రిటీల స్పందన

నేపాల్ వరదలపై స్పందించిన సినీ ప్రముఖలు - బాధిత కుటుంబాలకు ఆదుకుంటామన్న భారతీయ సినీ ప్రముఖులు

Sonu Sood - Manisha Koirala
సోనూసూద్ - మనీషా కోయిరాలా (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 3:51 PM IST

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Celebrities On Nepal Floods : నేపాల్ ఆకస్మిక వరదలు భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి. ఈ ఘటనలో పలువురు మృతిచెందగా, వందలాది మంది గల్లంతయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో ఘటనపై సినీ ప్రముఖులు సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. బాధిత కుటుంబాలను ఉద్దేశించి అధైర్యపడొద్దని, తమ వంతు సహాయం చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.

నేపాల్ వరదలపై సోనూసూద్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. 'మీరు ఒంటరి కాదు. మీకు కావాల్సిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తాం' అని తన ఇన్​స్టాగ్రామ్ స్టోరీ ద్వారా వెల్లడించారు. అదే విధంగా బాలీవుడ్ అగ్రనటుడు సంజయ్ దత్, సీనియర్ స్టార్ హీరోయిన్ మనీషా కోయిరాలా, తమిళ యువ నటుడు శింబు తదితరులు వరదల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలుస్తామని సోషల్ మీడియా ద్వారా పేర్కొన్నారు.

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NEPAL FLOODS
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CELEBRITIES REACT ON NEPAL FLOOD

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