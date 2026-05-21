ట్రెండింగ్​లో మోదీ 'మెలోడీ': ఫన్నీ రీల్​ చేసిన బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ సోనాక్షి- జహీర్!

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఇటలీ ప్రధానికి మెలోడీ టాఫీ బహుమతి - మెలోడీ వీడియోతో తమ పాపులారిటీని మరింత పెంచుకున్న సోనాక్షి జంట

Published : May 21, 2026 at 3:48 PM IST

Sonakshi Sinha Melody Trend : భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ - ఇటలీ పీఎం జార్జియా మెలోనీ 'మెలోడీ' ట్రెండ్ ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్​ను షేక్ చేస్తోంది. రీసెంట్​గా ఇటలీ పర్యటనకు వెళ్లిన మోదీ, ఆ దేశ ప్రధాని మెలోనీకి 'మెలోడీ' చాక్లెట్ టాఫీ ప్యాకెట్​ను గిఫ్ట్​గా ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో ఇది కాస్తా సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అయ్యింది. ఒక్కసారిగా మెలోడీ అనే హ్యాష్ ట్యాగ్ టాప్​ ట్రెండ్​గా మారింది. తాజాగా ఈ మెలోడీ క్లబ్​లో బాలీవుడ్ స్టార్ కపుల్ సోనాక్షి సిన్హా, జహీర్ ఇక్బాల్ జంట చేరిపోయింది. మెలోడీ మూమెంట్​ను రీ క్రియేటర్ చేస్తూ సోనాక్షి- ఇక్బాల్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఓ వీడియో షేర్ చేసుకున్నారు.! ఈ వీడియో కూడా తెగ వైరల్​ అవుతోంది.

ఈ వీడియోలో మెలోడీ టోఫీతో జహీర్ తన భార్య సోనాక్షిని ఆటపట్టిస్తాడు. తొలుత ఈ వీడియోలో, 'నువ్వు నన్ను ఏం అడగాలనుకుంటున్నావు?' అని సోనాక్షి తన భర్త జహీర్​తో అంటుంది. దానికి జహీర్, 'నేను నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో నీకు కచ్చితంగా తెలుసు కదా?' అని ఆమెతో అంటాడు. దీనికి రిప్లైగా సోనాక్షి నవ్వుతూ 'తెలియదు, అయితే ఏంటి ఇప్పుడు?' అని ఆటపట్టిస్తుంది. దీంతో జహీర్ వెంటనే మెలోడీ టోఫీని చూపిస్తూ ' అయితే ఈ మెలోడీ తిని, నిన్ను నేను ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో తెలుసుకో' అంటూ ఆమెకు చాక్లెట్​ ఇస్తాడు. ఇలా వాళ్లిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ సంభాషణ నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటుంది. ట్రెండ్​కు తగ్గట్లు రీల్స్ చేయడం మీకే సాధ్యం అంటూ ఫ్యాన్స్ ఈ స్టార్ కపుల్​ను పొగిడేస్తున్నారు.

సోనాక్షి- జహీర్ మెలోడీకి ఫన్నీ కామెంట్లు
ఈ రీల్​ను సోనాక్షి పోస్టు చేసిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే వైరల్​గా మారిపోయింది. దీనికి 24 గంటల్లోపే 4 లక్షల లైక్స్ వచ్చాయి. ఇక కామెంట్లలో ఈ జోడీ ట్రెండింగ్​ను భలే ఫాలో అవుతారంటూ నెటిజన్లు రాసుకొచ్చారు. "జహీర్ విసిగించడానికే ఉన్నాడు" అని ఒక నెటిజన్ కామెంట్ చేయగా, సోనా, చివర్లో హావభావాలు ఎప్పుడూ నవ్విస్తాయి" అని రాసుకొచ్చారు. మరికొందరు "మీరిద్దరూ చాలా క్యూట్‌గా ఉన్నారు", "మీ ఇంట్లో ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా పూర్తి వినోదం" అంటూ పలు కామెంట్లు చేశారు. ఇక ఈ జంట 'మెలోడీ' వీడియోతో మరోసారి నెట్టింట ట్రెండ్​ అవుతున్నారు.

ఇలా ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రీల్స్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్​లో ఉండడం ఈ జంటకు కొత్తేం కాదు. సోనాక్షి షూటింగ్​ల నుంచి బ్రేక్ దొరికినప్పుడల్లా ఇంట్లో తన భర్తతో ఫన్నీ రీల్స్ చేస్తుంటుంది. వీళ్లిద్దరూ ఎంతో సరదాగా ఉంటారి. తమ మధ్య ఆఫ్​ స్క్రీన్​ కెమిస్ట్రీ ఫ్యాన్స్​ను ఆకట్టుకుంటుంది.

