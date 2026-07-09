రామాయణం థియేట్రికల్ రైట్స్ రూ. 350 కోట్లు?- భారత సినీ చరిత్రలో అతిపెద్ద డీల్!
రామాయణం థియేట్రికల్ హక్కులు దక్కించుకున్న కరణ్ జోహార్! - రూ. 350 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు వైరలవుతున్న వార్తలు
Published : July 9, 2026 at 10:53 AM IST
Ramayana Theatrical Deal: ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రాల్లో నితీశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణం' ఒకటి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అత్యధిక ధరకు భారతీయ థియేట్రికల్ హక్కులు అమ్ముడుపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ను ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ రూ. 350 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారనే వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మూవీలో దాదాపు 30 నిమిషాల పుటేజీని కరణ్ జోహార్కు చూపించిన తర్వాత ఈ డీల్ కుదిరినట్లు సినీవర్గాల సమాచారం. ముందుగా రూ. 500 కోట్లుగా నిర్ణయించి చర్చలు ప్రారంభం కాగా చివరకు రూ. 350 కోట్లకు డీల్ క్లోజ్ అయినట్లు టాక్ నడుస్తోంది.
ఇక రామాయణం విషయానికొస్తే భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్ రూ. 4,000 కోట్లతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న దీని తొలిభాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా స్థాయిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. భారీ హంగులు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో ముస్తాబవుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనుంది. ఈ రామాయణ దృశ్యకావ్యం బాక్సాఫీసు వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని సినీవిశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
Ramayana PART 1 has got the BIGGEST DISTRIBUTION DEAL EVER FOR HINDI Domestic.— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) July 7, 2026
Ramayana BOTH PARTS are made on a budget of 4000 cr, so technically 2000 Cr per part. 🔥🧨🔥🧨🧨🔥🧨🔥
Ramayana Got a Deal of 350 Cr ONLY FOR HINDI DOMESTIC on a budget of 2000 Cr, Rest of India… pic.twitter.com/yh1X9oHRlD
ఇదిలా ఉండగా, ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను జూలై 18న మేకర్స్ విడుదల చేయనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. రామాయణం ట్రైలర్ను దిల్లీలోని భారతమండపంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. ఈ భారీ కార్యక్రమానికి డైరెక్టర్ నితీశ్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాతో పాటు ప్రధాన తారాగణం హాజరయ్యేందుకు ఖరారైనట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ చిత్రంలో రాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, సీతాదేవీగా సాయిపల్లవి, రావణాసురుడిగా యశ్ ప్రధాన పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడి పాత్రను చేస్తున్నారు. ఇక రవి దూబే, లారా దత్తా, కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్ప్రీత్ సింగ్ తదితరులు ఇతర పాత్రలలో కనువిందు చేయనున్నారు.
EXCLUSIVE :- The BIGGEST - MOST AWAITED and the HISTORIC TRAILER of INDIAN CINEMA EVER #Ramayana to release on 18th July in Delhi💥🧨— Daredevil (@Daredevil_boy) July 9, 2026
Get ready for the #RanbirKapoor MANIA, #Yash UNBELIEVABLE SCREEN PRESENCE and #SunnyDeol ROARR 🔥🔥🔥
This is ONCE IN A CINEMATIC EVENT FOR… pic.twitter.com/53VmGdJwUi
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