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రామాయణం థియేట్రికల్ రైట్స్ రూ. 350 కోట్లు?- భారత సినీ చరిత్రలో అతిపెద్ద డీల్!

రామాయణం థియేట్రికల్ హక్కులు దక్కించుకున్న కరణ్​ జోహార్! - రూ. 350 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు వైరలవుతున్న వార్తలు

Nitesh Tiwari Ramayana
Nitesh Tiwari Ramayana (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 9, 2026 at 10:53 AM IST

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Ramayana Theatrical Deal: ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రాల్లో నితీశ్ తివారీ తెరకెక్కిస్తున్న 'రామాయణం' ఒకటి. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఒక వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. అత్యధిక ధరకు భారతీయ థియేట్రికల్ హక్కులు అమ్ముడుపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్​ను ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాత కరణ్ జోహార్ రూ. 350 కోట్లకు కొనుగోలు చేశారనే వార్తలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా మూవీలో దాదాపు 30 నిమిషాల పుటేజీని కరణ్ జోహార్​కు చూపించిన తర్వాత ఈ డీల్ కుదిరినట్లు సినీవర్గాల సమాచారం. ముందుగా రూ. 500 కోట్లుగా నిర్ణయించి చర్చలు ప్రారంభం కాగా చివరకు రూ. 350 కోట్లకు డీల్ క్లోజ్ అయినట్లు టాక్ నడుస్తోంది.

ఇక రామాయణం విషయానికొస్తే భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్​ రూ. 4,000 కోట్లతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. రెండు భాగాలుగా రూపొందుతున్న దీని తొలిభాగం ఈ ఏడాది దీపావళికి, రెండో భాగం 2027 దీపావళికి రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రం భారతీయ సినిమా స్థాయిని ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. భారీ హంగులు, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ తో ముస్తాబవుతున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచనుంది. ఈ రామాయణ దృశ్యకావ్యం బాక్సాఫీసు వద్ద సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించడం ఖాయమని సినీవిశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, ఈ చిత్ర ట్రైలర్​ను జూలై 18న మేకర్స్ విడుదల చేయనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. రామాయణం ట్రైలర్​ను దిల్లీలోని భారతమండపంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల టాక్. ఈ భారీ కార్యక్రమానికి డైరెక్టర్ నితీశ్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రాతో పాటు ప్రధాన తారాగణం హాజరయ్యేందుకు ఖరారైనట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఈ చిత్రంలో రాముడిగా రణ్​బీర్​ కపూర్, సీతాదేవీగా సాయిపల్లవి, రావణాసురుడిగా యశ్ ప్రధాన పాత్రలను పోషిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ సన్నీ డియోల్ హనుమంతుడి పాత్రను చేస్తున్నారు. ఇక రవి దూబే, లారా దత్తా, కాజల్ అగర్వాల్, రకుల్​ప్రీత్​ సింగ్ తదితరులు ఇతర పాత్రలలో కనువిందు చేయనున్నారు.

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