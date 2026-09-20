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రెండు భాగాలుగా 'డ్రాగన్' - కొన్ని రోజుల గ్యాప్​తోనే ఫస్ట్, సెకండ్ పార్ట్స్ రిలీజ్!

ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ మూవీ నుంచి క్రేజీ న్యూస్ - కథ పలు భాగాలుగా కొనసాగనుందని టాక్

NTR Dragon Two Parts Buzz
ఎన్టీఆర్ డ్రాగన్ (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 9:48 AM IST

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NTR Dragon Two Parts Buzz: యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ నటించిన డ్రాగన్ - ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న డ్రాగన్ సినిమాపై ఓ క్రేజీ న్యూస్ నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాను ఒక పార్ట్​గా కాకుండా రెండు పార్టులుగా తీసుకురావాలని మేకర్స్ డిసైడ్ అయినట్లు ఇన్​సైడ్ టాక్ వినిపిస్తోంది. అది కూడా ఓకేసారి రెండు భాగాల చిత్రీకరణని పూర్తి చేసుకుంటోందని తెలుస్తోంది. ఇక దీని ప్రకారం ఫస్ట్ పార్ట్ రిలీజైన కొన్ని రోజుల్లోనే సెకండ్ పార్ట్​ను సైతం ఆడియెన్స్​ ముందుకు తీసుకొచ్చే స్ట్రాటజీతో మేకర్స్ ఉన్నట్లు తెలిస్తోంది. అయితే ఇందుకు బలమైన కారణం కూడా ఉందంటూ చర్చ జరుగుతోంది. అదేంటంటే?

మేకర్స్ వ్యూహం ఇదే!
ప్రస్తుతం భారత్​లో సినీ ప్రేక్షకులు అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాల్లో 'డ్రాగన్' కూడా ఒకటి. ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్​తోనే సినిమా ఏ రేంజ్​లో ఉండనుందో ప్రశాంత్ నీల్ ఇప్పటికే ఆడియెన్స్​కు ఓ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. ఈ చిత్రంలోని గ్రాండ్ విజువల్స్ కోసం నిర్మాతలు ఎక్కువగానే ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మూవీపై రూ. 500 కోట్లకు పైనే ఖర్చు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు మార్కెట్ వ్యూహంలో భాగంగా ఈ చిత్రాన్ని రెండు భాగాలుగా తీసుకొస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

కేజీఎఫ్, సలార్ తరహాలో డ్రాగన్!
ప్రశాంత్ నీల్ గత సినిమాలను పరిశీలిస్తే ఆయన తీసిన కేజీఎఫ్ రెండు భాగాలుగా ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. దీనికి మూడో భాగం కూడా రానున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన ప్రభాస్​తో చేసిన సలార్ సైతం ఫస్ట్ రిలీజై ఘన విజయం సాధించగా, రెండో పార్టు కూడా రానుంది. ఇక ఇప్పుడు ప్రశాంత్ నీల్ నుంచి వస్తున్న డ్రాగన్ కూడా రెండు పార్టులుగా రానుందనే వార్త ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్​ను పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.

కొనసాగుతున్న ఇతర సీన్స్ చిత్రీకరణ
ఇటీవల ఎన్టీఆర్​ భుజానికి గాయం కావడంతో శస్త్రచికిత్సను చేయించుకున్నారు. దీంతో షూటింగ్​ ఆలస్యం కారణంగా రిలీజ్ డేట్ వాయిదా పడే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఎన్టీఆర్ లేని కొన్ని కీలక సన్నివేశాలను, ఇతర నటీనటులతో చిత్రీకరిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక ఇప్పుడిప్పుడే గాయం నుంచి కోలుకుంటున్న ఎన్టీఆర్ అక్టోబర్ మొదటి వారం నుంచి షూటింగ్​లో పాల్గొనే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇక డ్రాగన్ విషయానికొస్తే, ఇది డ్రగ్ మాఫియా చుట్టూ తిరిగే యాక్షన్ కథ. ఇందులో రెండు గ్యాంగ్​లు ఉన్నట్లు టైటిల్ గ్లింప్స్​లో చూపించారు. కంప్లీట్ కథ గురించి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ లుగర్ అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇందులో రుక్మిణి వసంత్ ఫీమేల్ లీడ్​లో నటిస్తోంది. అనిల్ కపూర్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్, ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది జూన్ 11న విడుదల కానుంది.

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