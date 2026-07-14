బాలయ్య, అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో మరో మూవీ?
సక్సెస్ ఫుల్ 'భగవంత్ కేసరి' కాంబినేషన్లో మరో మూవీ! - ఇందులో అసలు నిజమెంత?
Balayya Anil Movie Rumors (Source: ETV Bharat)
Published : July 14, 2026 at 11:10 AM IST
Balayya Anil Reunite Rumors: అనిల్ రావిపూడి- నటసింహం బాలకృష్ణ కాంబినేషన్లో 2023లో రిలీజైన భగవంత్ కేసరి బ్లాక్బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ యాసతో పలికిన డైలాగ్లు ఫ్యాన్స్ను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే ఈ సూపర్ హిట్ కాంబోలో మరో చిత్రం రానున్నట్లు చర్చ నడుస్తోంది. త్వరలోనే అనిల్, బాలయ్య బాబుతో సినిమా చేయనున్నారని నడుస్తున్న రూమర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన భగవంత్ కేసరి మంచి వసూళ్లను సాధించడంతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలను సైతం అందుకోవడం విశేషం. ఇది ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా భారత ప్రభుత్వం నుంచి నేషనల్ అవార్డును అందుకుంది.