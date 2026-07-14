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బాలయ్య, అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో మరో మూవీ?

సక్సెస్ ఫుల్ 'భగవంత్ కేసరి' కాంబినేషన్​లో మరో మూవీ! - ఇందులో అసలు నిజమెంత?

Balayya Anil Movie Rumors
Balayya Anil Movie Rumors (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 14, 2026 at 11:10 AM IST

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Balayya Anil Reunite Rumors: అనిల్ రావిపూడి- నటసింహం బాలకృష్ణ కాంబినేషన్​లో 2023లో రిలీజైన భగవంత్ కేసరి బ్లాక్​బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమాలో బాలకృష్ణ యాసతో పలికిన డైలాగ్​లు ఫ్యాన్స్​ను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే ఈ సూపర్​ హిట్​ కాంబోలో మరో చిత్రం రానున్నట్లు చర్చ నడుస్తోంది. త్వరలోనే అనిల్, బాలయ్య బాబుతో సినిమా చేయనున్నారని నడుస్తున్న రూమర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వచ్చిన భగవంత్ కేసరి మంచి వసూళ్లను సాధించడంతో పాటు విమర్శకుల ప్రశంసలను సైతం అందుకోవడం విశేషం. ఇది ఉత్తమ ప్రాంతీయ చిత్రంగా భారత ప్రభుత్వం నుంచి నేషనల్ అవార్డును అందుకుంది.

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