'శ్రీమతిగా మారి ఏడాది'- చైతూ సతీమణి శోభిత స్పెషల్ పోస్ట్

శోభిత ధూళిపాళ స్పెషల్ వీడియో

Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala
Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala (Source : Sobitha Insta Post)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 4, 2025 at 2:02 PM IST

1 Min Read
Naga Chaitanya Sobhita Dhulipala : ప్రముఖ నటి శోభిత ధూళిపాళ- హీరో అక్కినేని నాగచైతన్య వివాహం జరిగి నేటికి సంవత్సరం పూర్తయ్యింది. తమ వివాహ తొలి వార్షికోత్సవం సందర్భంగా శోభిత ఓ స్పెషల్ వీడియోను ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో షేర్ చేశారు. తాను ఎంతో ప్రేమించిన నాగచైతన్యతో ఏడడుగులు వేసి ఏడాది అయ్యిందంటూ రాసుకొచ్చారు. నాగచైతన్య వచ్చాకే తన జీవితం పరిపూర్ణమైందని తెలిపారు.

'శ్రీమతిగా ఏడాది' అంటూ పెళ్లినాటి వీడియోను శోభిత షేర్ చేశారు. దీనికి నాగచైతన్య 'ఈ ప్రయాణంలో భాగం కావడం నా అదృష్టం. హ్యాపీ యానివర్సరీ మై లవ్' అని కామెంట్ చేశారు. ఈ జంటకు ఫ్యాన్స్, సెలబ్రిటీలు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. కాగా, 2024 డిసెంబర్‌ 4న నాగచైతన్య- శోభిత పెళ్లి గ్రాండ్​గా జరిగింది.

