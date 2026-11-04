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'అవకాశాలిచ్చిన ఇండస్ట్రీనే చిన్నచూపు చూస్తారా?'- SKN స్ట్రాంగ్ కౌంటర్

Producer SKN Viral 'X' Post: రాధిక ఆప్టే కామెంట్స్​పై పేరును ప్రస్తావించకుండా నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని తక్కువ చేసి చూడటం సరికాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

SKN Slams Actresses
సినీ నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 4, 2026 at 5:02 PM IST

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నటి రాధిక ఆప్టే వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేస్తూ తరచూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఇటీవల సౌత్​లో తెల్లగా ఉన్న హీరోయిన్లకే అవకాశాలు ఇస్తారంటూ హాట్​కామెంట్స్ చేసిన ఈ భామ, తాజాగా మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో ఆమె నటించిన ఓ తెలుగు సినిమాలో తన పాత్ర గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు పెద్ద చర్చకు దారి తీశాయి. దీనిపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తర్వాత, తిరిగి అదే ఇండస్ట్రీని కించపరిచేలా మాట్లాడటం కొందరికి అలవాటుగా మారిపోయిందంటూ మండిపడుతున్నారు. దీనిపై ఎవరి పేరుని ప్రస్తావించకుండా ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ కూడా పరోక్షంగా గట్టి కౌంటర్​ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు 'ఎక్స్' వేదికగా ఆయన చేసిన పోస్టు ప్రస్తుతం వైరల్​గా మారింది.

ఇండస్ట్రీని గౌరవించడం నేర్చుకోండి: ఎస్​కేఎన్
సౌత్​ సినిమాల్లో అవకాశాలను అందుకొని, గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తర్వాత కొన్నేళ్లకు అదే పరిశ్రమను విమర్శించడం దురదృష్టకరమైన విషయం. నటీనటులకు తమ అభిప్రాయాలను చెప్పే హక్కు ఉంటుంది. కానీ వ్యక్తిగత విమర్శకు - ఆదరించిన పరిశ్రమను చిన్నచూపు చూసే ధోరణికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. తెలుగు సినిమాకు, సౌత్​​ఇండస్ట్రీలో సంస్కృతికి ప్రత్యేకమైన విలువలు ఉంటాయి. వేరే ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడ వచ్చిన వారికి, ఇక్కడి బంధుత్వాలు వింతగా అనిపించవచ్చు. కానీ స్థానిక ఆచార సంప్రదాయాల్లో అవి సర్వసాధారణమైనవి' అని ఎస్​కేఎన్ పేర్కొన్నారు.

మన ఆచారాలను, నేటివిటీని అర్థం చేసుకోకుండా తమకు కేవలం నచ్చలేదనే రీజన్​తో కించపరిచేలా మాట్లాడటం ఎంతమాత్రం సరికాదని ఎస్​కేఎన్ అన్నారు. ప్రాంతీయ భావోద్వేగాలను గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపై ఉందని వివరించారు. అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు సంతోషంగా రెమ్యునరేషన్స్​ తీసుకుని, కెరీర్​లో ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఆ నేపథ్యాన్ని అవమానించడమనేది సరైన పద్ధతి కాదని ఎస్​కేఎన్ అసహనం వ్యక్తం చేశారు. నిర్మాణాత్మక విమర్శలను పరిశ్రమ ఎప్పుడూ ఆహ్వానిస్తుందని, కానీ తమదే గొప్ప సంస్కృతి అనే ఆధిపత్య ధోరణిని మాత్రం ఎవరూ స్వాగతించలేరన్నారు. ఇండస్ట్రీని గౌరవిస్తే, ఆ పరిశ్రమ తిరిగి మిమ్మల్నీ గౌరవిస్తుందని ఎస్​కేఎన్ తన సుదీర్ఘ పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.

TAGGED:

SKN VIRAL X POST
TOLLYWOOD VS RADHIKA APTE
నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ ఎక్స్​ పోస్టు
RADHIKA APTE CONTROVERSY

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