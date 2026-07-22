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'హీరోయిన్లు అలా చేస్తే, ఎప్పుడండీ తెలుగు సినిమా ఎదిగేది?'- SKN ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్

జులై 24న రిలీజ్ కానున్న 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' - ట్రైలర్​తో అంచనాలను క్రియేట్ చేస్తున్న కిరణ్ అబ్బవరం కొత్త సినిమా

Producer SKN
Producer SKN (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 22, 2026 at 5:50 PM IST

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Chennai Love Story Memers Meet : 'క', 'కె-ర్యాంప్' వంటి హిట్ చిత్రాలతో తనకంటూ ఒక మార్క్​ను క్రియేట్ చేసుకున్న హీరో కిరణ్ అబ్బవరం. ఆయన లేటెస్ట్ మూవీ 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' జులై 24న రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా మీమర్స్​తో కలిసి మూవీటీమ్​ మీటింగ్ నిర్వహించింది. ఇందులో హీరోహీరోయిన్లు కిరణ్ అబ్బవరం, గౌరీప్రియ, నిర్మాత ఎస్​కేఎన్​ హాజరయ్యారు. ఈ మీటింగ్​లో ఓ మీమర్ హీరోయిన్ గౌరీ ప్రియను అడిగిన ప్రశ్నకు ఎస్​కేఎన్ ఫన్నీ కౌంటర్ వేశారు. దీంతో అందరూ పగలబడి నవ్వారు.

హీరోయిన్​కు నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ ఫన్నీ కౌంటర్
'మీకు ఇష్టమైన మూడు లవ్ స్టోరీ సినిమాలను ఏమైనా చెప్పండి' అని ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న మూవీటీమ్​ను ఓ మీమర్ అడిగారు. దీనికి తొలుత నిర్మాత ఎస్​కేఎన్ సమాధానం చెప్పారు. 'తొలిప్రేమ', 'ఖుషి', 'ఆర్య' ఈ మూడు తనకు నచ్చిన లవ్ స్టోరీ సినిమాలని పేర్కొన్నారు. ఇక హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, 'ఖుషి', 'ఏమాయ చేసావే', 'ఆర్య 2' తనకు నచ్చిన ప్రేమ కథా సినిమాలని అన్నారు. ఆ తర్వాత హీరోయిన్ గౌరీప్రియ టర్న్ వచ్చింది. ఆమె చెప్పిన సమాధానానికి ఎస్​కేఎన్ వేసిన కౌంటర్ వైరల్​గా మారింది.

ఈ ప్రశ్నకు గౌరీప్రియ బదులిస్తూ 'సఖి', 'సూర్య సన్ ఆఫ్ కృష్ణన్', '96' అని చెప్పారు. దీంతో ఎస్​కేఎన్ వెంటనే, 'తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమాలు కాదు, తెలుగు సినిమాలు అడిగారు వాళ్లు! పక్క స్టేట్ హీరోయిన్లు ఆ సినిమా పేర్లే చెప్పి, మన స్టేట్ హీరోయిన్లు (గౌరీప్రియ) కూడా ఆ పేర్లే చెబితే ఎప్పుడండీ? మన తెలుగు సినిమా బాగుపడేది. ఇప్పుడు మన తెలుగు సినిమా పేర్లు చెప్పండి' అంటూ ఆయన హీరోయిన్ గౌరీప్రియను ఆటపట్టించి అందరిచేత నవ్వులు పూయించారు. ఇందుకు ఆమె ఆర్య 2, ఖుషి, బొమ్మరిల్లు అని చెప్పారు.

మీమర్స్ మీట్​లో ఎస్​కేఎన్ మాట్లాడుతూ, చెన్నై లవ్ స్టోరీ అందరినీ ఆకట్టుకునే విధంగా ఉంటుందన్నారు. ఇందులో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం యాక్టింగ్ హైలెట్​గా నిలుస్తుందని చెప్పారు. ఇక హీరోయిన్ గౌరీప్రియ తన నేచురల్ యాక్టింగ్​తో కట్టిపడేశారన్నారు. ఇందులో మణిశర్మ అందించిన పాటలు అద్భుతంగా ఉంటాయన్నారు. సాయి రాజేశ్ గత చిత్రం బేబీ మాదిరిగానే చెన్నై లవ్ స్టోరీ కూడా కల్ట్ లవ్ స్టోరీగా నిలిచిపోతుందని ఈ సందర్భంగా ప్రొడ్యూసర్ ఎస్​కేఎన్ పేర్కొన్నారు.

స్టీవెన్ రోల్ చేయడం కష్టమైంది - కిరణ్ అబ్బవరం
చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమాపై హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మట్లాడుతూ, ఇందులో స్టీవెన్ రోల్ చేయడం తనకు చాలా కష్టంగా అనిపించిందని అన్నారు. ఇప్పటి వరకు తాను కె-ర్యాంప్ లాంటి ఎనర్జిటిక్ అండ్ యాక్షన్ రోల్స్ మొదలైనవి చేశానని, కానీ ఈ తరహా రోల్ చేయడం మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైం అని కిరణ్ వివరించారు. ఈ సినిమాలో హీరో చాలా అమాయకంగా ఉండే క్యారెక్టర్​లో కనిపిస్తాడని, ఈ క్యారెక్టర్ ఆడియెన్స్ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు కిరణ్ పేర్కొన్నారు. క్యారెక్టర్ విషయంలో చాలా డిఫరెంట్​గా ట్రై చేశామన్నారు.

తాను చేసే సినిమా సినిమాకు మధ్య వేరియేషన్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో కష్టపడుతున్నట్లు కిరణ్ తెలిపారు. ఇక కాలేజ్ రోజుల్లో అందరిలాగే తాను కూడా గొడవలు, ఫ్రెండ్స్​తో అల్లరి ఇవన్నీ చేసినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఫైనల్​గా సినిమా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మరోవైపు హీరోయిన్ గౌరీప్రియ మాట్లాడుతూ, మూవీలో సాగే ఎమోషన్స్​కు ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ అవుతారని వివరించారు. సాయి రాజేశ్ 'బేబీ' లానే ఇందులో కూడా ఒక కోర్ పాయింట్ ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ట్రైలర్​లో హింట్స్?
ఇందులో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం డైరెక్టర్ కావాలనే లక్ష్యంతో చెన్నైకు వెళ్లినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్ధమవుతుంది. ఇక హీరోయిన్​కు గతంలో లవ్ బ్రేకప్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇక హీరోహీరోయిన్ల మధ్య సాగే సన్నివేశాల మధ్య వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ చాలా అద్భుతంగా కుదిరింది. ఈ సినిమాకు బేబీ ఫేమ్ సాయి రాజేశ్ కథ, స్క్రీన్​ప్లే అందించగా రవి నంబూరి సినిమాను డైరెక్ట్ చేశారు. మాస్ మూవీ మేకర్స్, అమృత ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్​లపై ఎస్​కేఎన్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

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