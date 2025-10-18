ETV Bharat / entertainment

Sixth Week Elimination: బిగ్‌బాస్​ సీజన్​ 9​ ఆరో వారం ఎండింగ్​కు వచ్చేసింది. ఫైర్ స్టార్మ్​ పేరుతో ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు వైల్డ్ కార్డు ద్వారా ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టడంతో లెక్కలు ఊహించని విధంగా మారిపోయాయి. వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీల తర్వాత ఇంటిలో వాతావరణం రంజుగా సాగుతోంది. అంచనాలను మించి ఘర్షణ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా రీతూ చౌదరి - ఆయేషా, మాధురి - దివ్య మధ్య మాటల యుద్ధమే జరుగుతోంది. కేవలం ఇతర విషయాల్లో మాత్రమే కాదు నామినేషన్స్​లో కూడా ఓ యుద్ధ వాతావరణమే కనిపించింది. అయితే తాజాగా సోషల్​ మీడియాలో ఆరో వారం ఎలిమినేషన్​ గురించి షాకింగ్​ విషయం ఒకటి బయటికి వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్‌బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 5 వారాల పేరు మీద మొత్తం ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. మొదటి వారం శ్రష్టి వర్మ, రెండో వారం మర్యాద మనీష్, మూడో వారం ప్రియా శెట్టి, నాలుగో వారం హరిత హరీష్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లారు. అయితే వైల్డ్​కార్డ్స్​ ఎంట్రీల నేపథ్యంలో 5వ వారం డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ జరిగింది. ఈ క్రమంలో ప్రేక్షకుల ఓటింగ్​ ప్రకారం ఫ్లోరా సైనీ, వైల్డ్​కార్డ్స్​ నిర్ణయం మేరకు దమ్ము శ్రీజ ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. తాజాగా ఆరోవారం ఎలిమినేషన్​కు సమయం దగ్గరపడింది.

ఆరో వారం నామినేషన్స్​లో తనూజ, సుమన్​ శెట్టి, భరణి, దివ్య, డీమాన్​ పవన్​, రామూ రాథోడ్​ ఉన్నారు. ఇక అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం తనూజ టాప్​లో ఉంది. ఫస్ట్​ వీక్​ నుంచి ఈమె(తనూజ) ఎప్పుడు నామినేషన్స్​లోకి వచ్చిన అన్​అఫీషియల్​ ఓటింగ్​లో మొదటి స్థానంలోనే ఉంటోంది. తాజాగా కూడా తను టాప్​లోనే ఉంది. ఇక ఆ తర్వాత స్థానంలో సుమన్​ శెట్టి ఉన్నారు. ఇతను కూడా ఎలిమినేషన్​ నుంచి గట్టెక్కినట్టే. ఎందుకంటే ఓటింగ్​లో లీడ్​లో ఉన్నారు. పైగా ఈ వారం గేమ్​ ఆడి కెప్టెన్​ కూడా అయ్యాడు కాబట్టి సుమన్​ కూడా సేఫ్​ పొజిషన్లో ఉన్నట్టే.

ఎలిమినేషన్​ అంచున ఆ ఇద్దరు: ఇక మిగిలిన వారిలో మాధురికి వ్యతిరేకంగా దివ్య నిలబడటంతో తనకు కూడా మొదటి రెండు రోజుల్లో లేని ఓటింగ్​ మిగిలిన నాలుగు రోజుల్లో వచ్చింది. దీంతో దివ్య కూడా సేఫ్​ అయినట్లే. ఇక కామనర్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన డీమాన్​ను కూడా ఎలిమినేట్​ చేసే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్​ కామనర్స్​ వర్సెస్​ సెలిబ్రిటీలు అనే కాన్సెప్ట్​తో స్టార్ట్​ అయ్యింది. షో స్టార్టింగ్​, వైల్డ్​కార్డ్​ ద్వారా వచ్చిన ఏడుగురు కామనర్స్​లో ఆల్రెడీ నలుగురు ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. ఇక ఉన్నది పవన్​, కల్యాణ్​, దివ్య కాబట్టి వీళ్లని ఇప్పుడే హౌజ్​ నుంచి పంపించబోరని ఆడియన్స్​ ఫీల్​ అవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వారం ఓటింగ్​లో కూడా సేఫ్​లోనే ఉండటంతో డీమాన్​ సేవ్​ కావడం కూడా ఖాయమని సమాచారం.

ఇక చివర్లో ఉన్నది రామూ రాథోడ్​, భరణి శంకర్​. అయితే వీళ్లద్దరిలో రామూ రాథోడ్​ ఇంటికి వెళ్తాడని చాలా మంది అనుకున్నారు. ఎందుకంటే భరణితో పోలిస్తే ఫ్యాన్​ బేస్​ తక్కువ. కానీ అనుకోని విధంగా భరణి శంకర్​ ఎలిమినేట్​ అవుతారని సమాచారం. సోషల్​ ట్రెండ్​ ప్రకారం భరణి ఏవీ కూడా రెడీ చేశారంట. గత వారం శ్రీజ ఎలిమినేషన్​ షాక్​కు గురిచేస్తే.. ఈ వారం భరణి ఎలిమినేషన్ ఇలానే. అయితే ఒకవేళ నిజంగానే భరణి ఇంటికి వెళ్లిపోతే హౌజ్​లో బాండింగ్స్​ బ్రేక్​ అయినట్లే.

ఇమ్మాన్యుయేల్​ చేతిలో ఎలిమినేషన్​: కాగా సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నట్లు ఒకవేళ భరణి ఎలిమినేషన్​ జరిగితే.. సేవ్​ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇమ్మాన్యుయేల్​ దగ్గర పవరాస్త్ర ఉంది. దీనిని ఉపయోగించి ఒకరిని ఎలిమినేషన్​ నుంచి సేవ్​ చేయవచ్చు. ఇప్పటికే దీని గురించి భరణి - ఇమ్మాన్యుయేల్​ మధ్య డిస్కషన్​ జరిగింది. కారణం నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో సంజనాకు ఈ విషయం గురించి ఇమ్మాన్యుయేల్​ చెప్పడమే. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్​ పవరాస్త్ర వాడితే భరణి సేవ్​ అయినట్లే. లేదంటే ఇంకా 10 వారాల ఆట ఉంది కాబట్టి ఇమ్మాన్యుయేల్​ తనకు తానుగా పవరాస్త్ర యూజ్​ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో భరణి ఎలిమినేషన్​ అనేది ఇమ్మాన్యుయేల్​ చేతిలో ఉన్నట్టే. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే.

