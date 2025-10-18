Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్లో షాకింగ్ ఎలిమినేషన్ - అతను వెళ్లడం ఖాయమట! - ఇమ్మాన్యుయేల్ చేతిలో పవరాస్త్ర!
- బిగ్బాస్లో 6వ వారం ఎలిమినేషన్లో ట్విస్ట్ - చివరి నిమిషంలో షాక్!
Published : October 18, 2025 at 1:46 PM IST
Sixth Week Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఆరో వారం ఎండింగ్కు వచ్చేసింది. ఫైర్ స్టార్మ్ పేరుతో ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు వైల్డ్ కార్డు ద్వారా ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టడంతో లెక్కలు ఊహించని విధంగా మారిపోయాయి. వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీల తర్వాత ఇంటిలో వాతావరణం రంజుగా సాగుతోంది. అంచనాలను మించి ఘర్షణ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. మరీ ముఖ్యంగా రీతూ చౌదరి - ఆయేషా, మాధురి - దివ్య మధ్య మాటల యుద్ధమే జరుగుతోంది. కేవలం ఇతర విషయాల్లో మాత్రమే కాదు నామినేషన్స్లో కూడా ఓ యుద్ధ వాతావరణమే కనిపించింది. అయితే తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఆరో వారం ఎలిమినేషన్ గురించి షాకింగ్ విషయం ఒకటి బయటికి వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్బాస్ తెలుగు 9 సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి 5 వారాల పేరు మీద మొత్తం ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. మొదటి వారం శ్రష్టి వర్మ, రెండో వారం మర్యాద మనీష్, మూడో వారం ప్రియా శెట్టి, నాలుగో వారం హరిత హరీష్ ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లారు. అయితే వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీల నేపథ్యంలో 5వ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరిగింది. ఈ క్రమంలో ప్రేక్షకుల ఓటింగ్ ప్రకారం ఫ్లోరా సైనీ, వైల్డ్కార్డ్స్ నిర్ణయం మేరకు దమ్ము శ్రీజ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. తాజాగా ఆరోవారం ఎలిమినేషన్కు సమయం దగ్గరపడింది.
ఆరో వారం నామినేషన్స్లో తనూజ, సుమన్ శెట్టి, భరణి, దివ్య, డీమాన్ పవన్, రామూ రాథోడ్ ఉన్నారు. ఇక అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం తనూజ టాప్లో ఉంది. ఫస్ట్ వీక్ నుంచి ఈమె(తనూజ) ఎప్పుడు నామినేషన్స్లోకి వచ్చిన అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్లో మొదటి స్థానంలోనే ఉంటోంది. తాజాగా కూడా తను టాప్లోనే ఉంది. ఇక ఆ తర్వాత స్థానంలో సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు. ఇతను కూడా ఎలిమినేషన్ నుంచి గట్టెక్కినట్టే. ఎందుకంటే ఓటింగ్లో లీడ్లో ఉన్నారు. పైగా ఈ వారం గేమ్ ఆడి కెప్టెన్ కూడా అయ్యాడు కాబట్టి సుమన్ కూడా సేఫ్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టే.
ఎలిమినేషన్ అంచున ఆ ఇద్దరు: ఇక మిగిలిన వారిలో మాధురికి వ్యతిరేకంగా దివ్య నిలబడటంతో తనకు కూడా మొదటి రెండు రోజుల్లో లేని ఓటింగ్ మిగిలిన నాలుగు రోజుల్లో వచ్చింది. దీంతో దివ్య కూడా సేఫ్ అయినట్లే. ఇక కామనర్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన డీమాన్ను కూడా ఎలిమినేట్ చేసే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే ఈ సీజన్ కామనర్స్ వర్సెస్ సెలిబ్రిటీలు అనే కాన్సెప్ట్తో స్టార్ట్ అయ్యింది. షో స్టార్టింగ్, వైల్డ్కార్డ్ ద్వారా వచ్చిన ఏడుగురు కామనర్స్లో ఆల్రెడీ నలుగురు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇక ఉన్నది పవన్, కల్యాణ్, దివ్య కాబట్టి వీళ్లని ఇప్పుడే హౌజ్ నుంచి పంపించబోరని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వారం ఓటింగ్లో కూడా సేఫ్లోనే ఉండటంతో డీమాన్ సేవ్ కావడం కూడా ఖాయమని సమాచారం.
ఇక చివర్లో ఉన్నది రామూ రాథోడ్, భరణి శంకర్. అయితే వీళ్లద్దరిలో రామూ రాథోడ్ ఇంటికి వెళ్తాడని చాలా మంది అనుకున్నారు. ఎందుకంటే భరణితో పోలిస్తే ఫ్యాన్ బేస్ తక్కువ. కానీ అనుకోని విధంగా భరణి శంకర్ ఎలిమినేట్ అవుతారని సమాచారం. సోషల్ ట్రెండ్ ప్రకారం భరణి ఏవీ కూడా రెడీ చేశారంట. గత వారం శ్రీజ ఎలిమినేషన్ షాక్కు గురిచేస్తే.. ఈ వారం భరణి ఎలిమినేషన్ ఇలానే. అయితే ఒకవేళ నిజంగానే భరణి ఇంటికి వెళ్లిపోతే హౌజ్లో బాండింగ్స్ బ్రేక్ అయినట్లే.
ఇమ్మాన్యుయేల్ చేతిలో ఎలిమినేషన్: కాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నట్లు ఒకవేళ భరణి ఎలిమినేషన్ జరిగితే.. సేవ్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇమ్మాన్యుయేల్ దగ్గర పవరాస్త్ర ఉంది. దీనిని ఉపయోగించి ఒకరిని ఎలిమినేషన్ నుంచి సేవ్ చేయవచ్చు. ఇప్పటికే దీని గురించి భరణి - ఇమ్మాన్యుయేల్ మధ్య డిస్కషన్ జరిగింది. కారణం నిన్నటి ఎపిసోడ్లో సంజనాకు ఈ విషయం గురించి ఇమ్మాన్యుయేల్ చెప్పడమే. ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్ పవరాస్త్ర వాడితే భరణి సేవ్ అయినట్లే. లేదంటే ఇంకా 10 వారాల ఆట ఉంది కాబట్టి ఇమ్మాన్యుయేల్ తనకు తానుగా పవరాస్త్ర యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో భరణి ఎలిమినేషన్ అనేది ఇమ్మాన్యుయేల్ చేతిలో ఉన్నట్టే. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే.
