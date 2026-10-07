'పాడింది నేను- క్రెడిట్ మాత్రం వాళ్లకు'- పాపులర్ సాంగ్పై సింగర్ సెన్సేషనల్ కామెంట్స్
అక్షయ్ కుమార్ హిట్ సాంగ్పై సింగర్ షాకింగ్ కామెంట్స్ - పాడిన పాటకు క్రెడిట్ ఇవ్వలేదని వెల్లడి
Published : October 7, 2026 at 5:21 PM IST
Singer On Akshay kumar Rekha Song : పాపులర్ సింగర్ సునీతారావు 'ఖిలాడి యోంకా ఖిలాడీ' మూవీలో 'ఇన్ ద నైట్ నో కంట్రోల్' సాంగ్ క్రెడిట్స్పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. 90'sలో వచ్చిన ఈ సూపర్హిట్ సాంగ్ను తాను పాడినప్పటికీ, క్రెడిట్ మాత్రం వేరే సింగర్కు ఇచ్చారని ఆమె ఇన్స్టా వేదికగా తెలిపారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పొరపాటు సరిదిద్దారంటూ సునీత పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపై ఆమె చేసిన పోస్టు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది.
'90వ దశకంలో ఖిలాడియోం కా ఖిలాడీ మూవీలో 'ఇన్ ది నైట్ నో కంట్రోల్' అనే పాట నేను పాడిన హిట్ సాంగ్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది. కానీ ఈ సాంగ్ క్రెడిట్ మాత్రం వేరే సింగర్కు ఇచ్చారు. ఈ పాటలో అక్షయ్ కుమార్తో కలిసి రేఖ ఆడిపాడారు. టిప్స్ మ్యూజిక్ సంస్థ రిలీజ్ చేసింది. దీని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనుమాలిక్ బెస్ట్ ట్యూన్స్ ఇవ్వడంతో అప్పట్లో ఈ సాంగ్ సెన్సేషనల్ హిట్ అయింది. ఈ పాటలో అక్షయ్ కుమార్ - రేఖ మధ్య సాగే కెమిస్ట్రీ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. అయితే దీని క్రెడిట్ విషయంలో పొరపాటు జరిగింది. కానీ, రీసెంట్గా ఈ పొరపాటును ఎం. ఆర్. ఎం. మ్యూజిక్ రైట్స్ కంపెనీ సరిదిద్దింది. ఆ పాటకు సంబంధించి క్రెడిట్స్లో నా పేరు చేర్చారు. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్లో ఉన్న ఈ పాటను విని ఎంజాయ్ చేయండి' అని సునీతారావు పోస్టులో రాసుకొచ్చారు.
ఎట్టకేలకు దక్కిన క్రెడిట్!
అయితే టిప్స్ మ్యూజిక్ కంపెనీ 30 ఏళ్ల కిందట ఈపాటను రిలీజ్ చేసింది. ఇటీవల ఇన్స్టా రీల్స్లో ఈ పాట బాగా వైరల్ కావడంతో, సింగర్ క్రెడిట్లో పొరపాటును మ్యూజికల్ రైట్స్ మేనేజ్మెంట్ సీఈవో షెర్లీ సింగ్ గుర్తించారు. ఈ పొరపాటును టిప్స్ మేనేజ్మెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వాళ్ల సహకారంతో ఎమ్ఆర్ఎమ్ సింగర్ క్రెడిట్ను సింగర్ సునీతారావు పేరుకు మారుస్తూ సరిచేసింది. ఈ విషయాన్ని పేర్కొంటూ షెర్లీ సింగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్టు చేశారు. ఈ విషయంలో టిప్స్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ గిరీశ్ కుమార్ సహకారించినట్లు తెలిపారు. మరోవైపు, క్రెడిట్ దక్కడంపై సునీతారావు ఇన్స్టా వేదికగా సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. షెర్లీ సింగ్కు థాంక్యూ చెప్పారు.
రికార్ట్ స్థాయి కలెక్షన్లు
1996లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అక్షయ్ కుమార్, నటి రవీనా టాండన్ కలయికలో ఖిలాడియోం కా ఖిలాడీ మూవీ వచ్చింది. దీనికి ఉమేష్ మెహ్రా దర్శకత్వం వహించగా, కేశు రామ్సే నిర్మించారు. ఇందులో రేఖ, ఇందర్ కుమార్, గుల్షన్ గ్రోవర్, దేవెన్ వర్మ టికు తల్సానియా అంజనా ముంతాజ్, డాలీ బింద్రా, బార్ఖా మదన్, గవిన్ పాకార్డ్, బ్రియాన్ ఆడమ్స్ తదితరులు ఇతర పాత్రలో నటించారు. ఈ యాక్షన్ చిత్రం అప్పట్లో రికార్డ్ స్థాయి కలెక్షన్లతో అక్షయ్ కుమార్ కెరీర్లో సూపర్హిట్గా నిలిచింది. రిలీజైన తొలి రోజే రూ. 90 లక్షలు వసూలు చేసి ఆ ఏడాది అత్యధిక ఓపెనింగ్ సాధించిన మూవీగా సంచలనాన్ని నమోదు చేసింది. ఫుల్ రన్లో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 25.15 కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది.
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