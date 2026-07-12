త్రిష '96' మూవీలో గానకోకిల జానకమ్మ - వైరలవుతున్న డిలీటెడ్ సీన్
క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీ '96' లో లెజెండరీ సింగర్ ఎస్. జానకి - డిలీటెడ్ సీన్ను రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్
Published : July 12, 2026 at 5:44 PM IST
Singer S Janaki in 96 Movie : తమిళంలో క్లాసిక్ లవ్ స్టోరీగా నిలిచిన చిత్రం '96'. విజయ్ సేతుపతి , త్రిష ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రానికి ప్రేమ్కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాలో గాయని ఎస్. జానకి ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో నటించారు. అయితే, థియేటర్లలో విడుదలయ్యే ముందు నిడివి కారణంగా సినిమాలో ఆ సన్నివేశాన్ని తొలగించారు. ఆ తర్వాత చిత్రబృందం ఈ డిలీటెడ్ సీన్ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
జానకమ్మ మృతిపై నటి త్రిష సంతాపం తెలిపారు. ఆమె కెరీర్లోని ఒక ప్రత్యేకమైన సినిమాలో జానకమ్మ పేరు పెట్టుకోవడం తనకు దక్కిన గొప్ప గౌరవమని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. 'మిమ్మల్ని కలవడం, మీ ప్రేమను పొందడం నా అదృష్టం. మీ ఆప్యాయత, చిరునవ్వు ఎప్పటికీ మరువలేను. గొప్ప కళాకారులు సాధారణంగా ఉంటారని మీరు నిరూపించారు. మీ మధురమైన గొంతు ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటుంది. మిమ్మల్ని చాలా మిస్ అవుతున్నా జానకమ్మ మీ ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి' అంటూ త్రిష ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. కాగా, మైసూరులోని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ జానకి శనివారం రాత్రి తుదిశ్వాస విడిచారు.