కళ్లకు కనిపించని కన్నీళ్లతో మా బాధను ముడిపెట్టొద్దు- ట్రోల్స్పై స్పందించిన జానకమ్మ మనవరాలు
మనిషిని కోల్పోయినప్పుడు వచ్చే దుఃఖం కన్నీళ్లతో మాయమయ్యేది కాదన్న జానకమ్మ మనవరాలు
Published : July 14, 2026 at 4:10 PM IST
Janaki Grand Daughter Apsara Post : ప్రముఖ గాయని ఎస్.జానకి అంత్యక్రియలు జులై 12న ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో జానకి భౌతికకాయం వద్ద ఆమె మనవరాలు అప్సర ఉన్న ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో షేర్ కాగా, ఆమె బాధ పడటం లేదంటూ కొందరు నెటిజన్లు విమర్శించారు. దీంతో అప్సర స్వయంగా కలగజేసుకుని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఎమోషనల్ పోస్టు షేర్ చేసిన జానకమ్మ మనవరాలు
'ప్రపంచంలో మా నానమ్మకు మా అక్క వర్ష అంటే ప్రాణం. వాళ్లిద్దరూ ఒకేలా ఉండేవారు. పోలికల దగ్గర నుంచి మాట్లాడడం వరకూ ఒకరి కోసం ఒకరు పుట్టారా అనేలా ఉండేవారు. నిజానికి నానమ్మ అంతిమ సంస్కారాలు మా అక్క వర్ష చేయాలి. కానీ, ఆమె 2023లోనే కన్నుమూసింది. ఆ శోకం నుంచి మేం ఇప్పటికీ కోలుకోలేదు. వర్ష చేయాల్సిన బాధ్యతలు నేను ఎంత బాధతో నిర్వహించానో నా మనసుకు తెలుసు. ఒక మనిషిని కోల్పోయినప్పుడు వచ్చే దుఃఖం కొన్ని రోజుల్లో మాయమయ్యేది కాదు. అది జీవితాంతం భారంగా మారి మనసుల్ని మెలిపెడుతూ ఉంటుంది' అని చెప్పారు.
'నేను కన్నీరు పెట్టుకోలేదని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. దయచేసి కళ్లకు కనిపించని కన్నీళ్లతో మా బాధను ముడిపెట్టొద్దు. మరణాన్ని ఒక లోతైన ఆధ్యాత్మిక కోణంలో అర్థం చేసుకోవాలని నానమ్మ ఎప్పుడూ చెబుతుండేది. నా అనుభవాలు నన్ను ఎంతో బలంగా చేశాయి. అసలు ఎదుటి వారి జీవితాల్లో ఏం జరుగుతుందో తెలియని వారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు అభిప్రాయాలు ఏర్పరచుకోవడాన్ని చూస్తుంటే బాధగా ఉంది. మా నానమ్మ చాలా మంచి వ్యక్తి. మా అక్క వర్షది కూడా అలాంటి మనస్తత్వమే. వీళ్లిద్దరూ మమ్మల్ని వదిలి వెళ్లారన్నదాని కంటే వారు స్వర్గంలో కలిశారనేది నాకు ఓదార్పునిచ్చే విషయం' అని అప్సర తన పోస్ట్లో ఎమోషనల్గా రాసుకొచ్చారు.
జానకమ్మ వెంట తోడుగా చిన్నికృష్ణుడు
గానకోకిలగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కృష్ణుడంటే అపరిమితమైన భక్తి. తన గొంతులో స్వరాలను కృష్ణుడే పలకించేవాడని ఆమె బలంగా విశ్వసించేవారు. అందుకే తన కుమారుడి పేరును కూడా మురళీకృష్ణ అనే పెట్టుకున్నారు. ఆమె చేతికి పలు గడియారాలు ఉండేవి. అందులో ఒక గడియారం అంటే ఆమెకు ఎంతో ఇష్టం. అయితే ఈ క్రమంలో ఆమె ఒక చేతికి గడియారాన్ని, మరో చేతిలో చిన్న కృష్ణుని బొమ్మను ఉంచి అంత్యక్రియలను పూర్తి చేయడం గమనార్హం. ఆమె కుమారుడు ఈ ఏడాది జనవరిలో కన్నుమూశారు. జానకికి ఒత కుమారుడు కుమార్తె ఉన్నారు. మనవడు ఉన్నప్పటికీ మనవరాలు అప్సరే అంత్యక్రియలను పూర్తి చేశారు. చివరిగా తన నాయనమ్మ చితికి నిప్పంటించారు. మైసూరు సమీపంలో హెగ్గడదేవన కోటె తాలూకా కణియనహుండిలో అభిమానులు, కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో ఆమె అంత్యక్రియలు జరిగాయి. శ్రీరంగపట్టణ సమీపంలో కావేరి సంగమ- పశ్చిమ వాహినిలో జానకమ్మ అస్థికలు, చితాభస్మాన్ని కుటుంబసభ్యులు నిమజ్జనం చేశారు.
జానకమ్మకు ఆమె అమ్మ నేర్పిన పాట
ఎటువంటి సపోర్ట్ లేకుండా సంగీత ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించిన జానకమ్మ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. అయితే ఆ సంగీత ప్రస్థానం వెనక అమ్మ నేర్పిన పాట ఉందని, అమ్మ నడిపించిన శ్రీకృష్ణుడి బాటే తనకెంతో స్ఫూర్తిగా నిలిచినట్లు జానకి ఓ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకున్నారు. 'నేను ఎన్ని భాషల్లో, ఎన్ని వేల సాంగ్స్ను పాడినప్పటికీ ఇదంతా శ్రీకృష్టుడి ఆశీర్వాదంగానే భావిస్తా. శ్రీకృష్ణుడే నా వెనకుండి నాతో ఇన్ని పాటలు పాడించాడని నేనెప్పుడూ నమ్ముతా. శ్రీకృష్ణుడు లేనిదే నేను లేను. నా పాటా లేదు. నాకు సంగీతంపై, శ్రీకృష్ణుడిపై ప్రేమ పుట్టడానికి ముఖ్య కారణం మా అమ్మే. ఆమె అపర కృష్ణ భక్తురాలు. కృష్ణుడిపై ఉండే భక్తిని నా తల్లి పాటలుగా పాడుతుండేది. చిన్నతనంలో వాటిని నేనెంతో శ్రద్ధగా ఆలకించేదాన్ని. అలా ఆమె పాటలకే కాదు. తను ఆరాధించే ఆ గోపాలుడికి నేనూ భక్తురాలినైపోయా' అని బాల్య జ్ఞాపకాలను జానకి ఓసారి పంచుకున్నారు.
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