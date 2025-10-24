SSMB 29 అప్డేట్ ఇచ్చిన కాలభైరవ- బాబు ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుష్!
SSMB 29 అప్డేట్ ఇచ్చిన కీరవాణి కొడుకు- ఏమన్నాడంటే?
Published : October 24, 2025 at 5:28 PM IST
SSMB 29 Updates : సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబోలో భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'SSMB 29' ప్రాజెక్ట్ నుంచి సాలిడ్ అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే ప్రారంభం అవ్వగా, పలు షెడ్యూళ్లు కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంది. కొత్త షెడ్యూల్ కోసం మూవీటీమ్ కసరత్తులు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కీరవాణి కుమారుడు కాలబైరవ ఓ లీక్ వదిలారు. ఇప్పుడు ఇది సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
సింగర్ కాలభైరవ తాజాగా రోషన్ కనకాల 'మౌగ్లీ' మూవీ ఫస్ట్ సింగిల్ లాంచ్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఈవెంట్లోనే ఆయనకు SSMB ప్రాజెక్ట్పై గురించి ఓ ప్రశ్న ఎదురైంది. ఈ క్రమంలోనే ఆయన అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ పనులు ఇప్పటికే ప్రారంభమైనట్లు కాలభైరవ చెప్పారు. ఈ మ్యూజికల్ జర్నీలో తానూ ఓ భాగమౌతున్నట్లు తెలిపారు. దీంతో ఫ్యాన్స్లో తెలియని కొత్త జోష్ వచ్చింది. ఓవైపు రాజమౌళి షూటింగ్, మరోవైపు కీరవాణి సంగీతం పనులు కొనసాగుతున్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అయితే జక్కన్న సినిమా అంటే భారీ సెట్టింగులు, విజువల్ వండర్సే కాదు. ఆయన సినిమాలో మ్యూజిక్కు కూడా అంతే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అందుకే జక్కన్న సినిమాల్లో సంగీతం, బీజీఎమ్ కూడా హైలైట్గా నిలుస్తాయి. బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాల్లో కథతోపాటు మ్యూజిక్ది కూడా కీలక పాత్ర ఉంది. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా పాట ఏకంగా ఆస్కార్ అవార్డు గెలుచుకుంది. ఆ సినిమా తర్వాత రాజమౌళి- కీరవాణి మళ్లీ కలిసి పనిచేస్తున్న చిత్రం ఇది. దీనికి ఇక సంగీతం ప్రేక్షకుల ఊహకు అందని రేంజ్లో ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.
నవంబర్లో పోస్టర్
ఇటీవల సినిమా నుంచి తొలి అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. అగస్టులో మహేశ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా టీమ్ ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ చేసింది. ఆ పోస్టర్లో మహేష్ బాబు ధరించిన పెండెంట్లో నంది, త్రిశూలం, ఢమరుకం ఉన్నాయి. అయితే ఈ పోస్టర్లో మహేశ్ ఫేస్ రివీల్ చేయలేదు. నవంబర్లో ఫుల్ పోస్టర్ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు అప్పుడే మేకర్స్ ప్రకటించారు. దీంతో అభిమానులు నవంబర్లో ఈ సినిమా తొలి పోస్టర్ కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
టైటిల్పై అదేనా?
ఈ సినిమాకు 'వారణాసి' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ అయ్యే అవకాశం ఉందని ఇటీవల ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ నవంబరులో ఫస్ట్ లుక్తో పాటు టైటిల్ను కూడా ప్రకటించే ఆలోచనలో టీమ్ ఉందని టాక్. మరి చూడాలి ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్కు జక్కన్న ఏ పేరు పెడతారో!
కాగా, ఈ పాన్వరల్డ్ ప్రాజెక్ట్లో బాలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా, మలయాళ నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారణ్ ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. చిత్రాన్ని కేఎల్. నారాయణ దుర్గా ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఎమ్ ఎమ్. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 120 దేశాల్లో ఒకేసారి విడుదలకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ మెగా ప్రాజెక్ట్ 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో SSMB29 షూటింగ్- రూ.50 కోట్లతో 'వారణాసి' సెట్!