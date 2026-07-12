రామోజీరావు ప్రోత్సాహంతోనే సంగీత దర్శకత్వం- జానకమ్మ స్వరాలందించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే!
మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసిన అతికొద్ది మహిళల్లో ఒకరు సింగర్ జానకి - రామోజీరావు నిర్మించిన ఆ చిత్రం ద్వారా పరిచయం
Published : July 12, 2026 at 2:20 PM IST
Legendary Singer Janaki on Ramoji Rao: ఎస్. జానకి అనగానే ప్రముఖ గాయకురాలిగానే అందరికీ పరిచయం. కానీ ఆమె ఒక చిత్రానికి సంగీత దర్శకత్వం చేశారని ఎంతమందికి తెలుసు? అవును మీరు విన్నది నిజమే. తెలుగులో భానుమతి, పి.లీల, బి.వసంత తర్వాత మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసిన ఘనత జానకి సొంతం. ఇంతకీ ఆమె సంగీత దర్శకత్వం వహించేలా ప్రోత్సహించిన ఆ వ్యక్తి ఎవరు? ఆమె స్వరాలను సమకూర్చిన చిత్రం ఏంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సినిమా గాయకురాలిగా కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్న సమయంలో జానకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించారు. దీనిపై ఆమె గతంలో ప్రస్తావిస్తూ తాను మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ వైపు రావడానికి కారణం రామోజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ రామోజీరావు అని ఓ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రతిఘటన మూవీలో 'దుర్యోధన, దుశ్శాసన దుర్వినీత లోకంలో' అనే పాట పాడేందుకు ఉషాకిరణ్ సంస్థ అవకాశమిచ్చింది. 'ఆ పాటని ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నా కన్నీళ్లు పొంగుకొస్తాయి. నా పేరును సినిమా సంగీతాభిమానులు ఎప్పుడు గుర్తుచేసుకున్నా వారు ఈ పాటను గుర్తు చేసుకోకుండా ఉండలేరు. ఈ పాటను నంది అవార్డు వచ్చిన తర్వాత రామోజీరావు నన్ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. మీరు చాలా బాగా పాడారు. అక్షరాలకు ప్రాణం పోశారు' అని మెచ్చుకోవడం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని జానకి ఓసారి చెప్పుకొచ్చారు.
ఉషాకిరణ్ సంస్థలో మూడొంతుల సినిమాలకు పాటలను పాడే అదృష్టం లభించిందని గాయకురాలు జానకి అన్నారు. నేను సంగీత దర్శకురాలిగా మారడానికి కారణం కూడా ఈ సంస్థేనని ఆమె స్పష్టం చేశారు. జానకి స్వరాలు సమకూర్చిన చిత్రం 'మౌనపోరాటం'. ఉషాకిరణ్ సంస్థపై ఉన్న గౌరవం, వాళ్లు చూపే అభిమానం కారణంగానే మౌనపోరాటం సినిమాకు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేసినట్లు జానకి పేర్కొన్నారు. అదే విధంగా రామోజీరావు నిర్మించే సినిమాల్లో పాటలకు ప్రాధాన్యం ఉంటుందన్నారు. ఇలాంటి మంచి పాటలు, సాహిత్యం బొత్తిగా కనుమరుగైపోతున్న ఈ తరుణంలో దర్శక నిర్మాతలు బాధ్యతగా మంచి సినిమాలను నిర్మించాలని ఆమె ఆకాంక్షించారు.