ఇటు టాలీవుడ్ సింగీతం మ్యూజికల్ ఫాంటసీ- అటు హాలీవుడ్ స్పీల్బర్గ్ ఏలియన్ సీక్రెట్స్- మ్యాజిక్ చేసేందుకు రెడీ!
ఒకే వారంలో రాబోతున్న ఇద్దరు లెజెండ్రీ డైరెక్టర్లు- సింగీతం శ్రీనివాసరావు డైరెక్షన్లో 'సింగ్ గీతం'- హాలీవుడ్ లెజెండ్ స్పీల్బర్గ్ 'డిస్క్లోజర్ డే'- ఏలియన్స్ సీక్రెట్స్ బ్యాక్డ్రాప్తో హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్
Published : June 7, 2026 at 12:11 PM IST
Singeetam Steven Spielberg Movie : సినీ ప్రపంచంలో తమదైన ముద్ర వేసిన ఇద్దరు అగ్ర దర్శకులు ఒకే వారంలో థియేటర్లలోకి వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమయ్యారు. మన టాలీవుడ్ లెజెండ్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు, హాలీవుడ్ దిగ్గజం స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ ఇద్దరూ సరికొత్త ప్రయోగాలతో బాక్సాఫీస్ ముందుకు వస్తుండటంతో సినిమా ప్రియుల్లో అంచనాలు మామూలుగా లేవు. వీరిద్దరి సినిమాలు కేవలం ఒక రోజు గ్యాప్లోనే విడుదల కాబోతుండటం స్పెషల్. ఈ ఇద్దరు సీనియర్ దర్శకులు తమ కొత్త సినిమాలతో ఎలాంటి మ్యాజిక్ చేయబోతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వయసుతో సంబంధం లేని సింగీతం ఎనర్జీ
టాలీవుడ్లో భైరవద్వీపం, ఆదిత్య 369 లాంటి డిఫరెంట్ వందర్స్ క్రియేట్ చేసిన సింగీతం శ్రీనివాసరావు వయసు ఇప్పుడు 90. అయినా కూడా ఆయన చూపిస్తున్న ఉత్సాహం మాత్రం యువ దర్శకులకు ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఈ వయసులో కూడా సరికొత్త కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడానికి ఆయన రెడీ అయ్యారు. సింగీతం శ్రీనివాసరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ లేటెస్ట్ మూవీ పేరు 'సింగ్ గీతం'. జూన్ 11న ఈ సినిమా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతోంది. ఈ సినిమాతో ఆయన మరోసారి తన మార్క్ చూపించడానికి సిద్ధమయ్యారు.
నాగ్ అశ్విన్ నిర్మాణంలో క్రేజీ మ్యూజికల్ ఫాంటసీ
ఈ ప్రయోగాత్మక చిత్రాన్ని స్టార్ డైరెక్టర్ నాగ్ అశ్విన్ నిర్మించడం మరో హైలెట్. 'సింగ్ గీతం' సినిమాను ఒక సరికొత్త మ్యూజికల్ ఫాంటసీ కథాంశంతో సింగీతం తెరకెక్కించారు. టాలీవుడ్లో ఇప్పటివరకు రాని ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో ఈ మూవీ రాబోతోంది. నాగ్ అశ్విన్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఈ సినిమాకు మరింత ప్లస్ అయ్యాయని టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ కాంబినేషన్ అనౌన్స్ అయినప్పటి నుంచే మూవీ లవర్స్లో మంచి క్యూరియసిటీ పెరిగింది.
ప్రతి డైలాగ్ ఒక పాట- దేవిశ్రీప్రసాద్ లూప్
ఈ సినిమాకు రాక్స్టార్ దేవిశ్రీప్రసాద్ సంగీతం అందించారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న అసలైన స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఇందులో ఒక కంటిన్యూస్ మ్యూజికల్ లూప్ ఉంటుంది. అంటే సినిమాలో క్యారెక్టర్లు మాట్లాడే ప్రతి డైలాగ్ కూడా ఒక పాట రూపంలోనే సాగుతుంది. తెలుగు సినిమా హిస్టరీలోనే ఇలాంటి ప్రయోగం చేయడం ఇదే మొదటిసారి. సింగీతం కెరీర్ లోనే ఇది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎక్స్పర్మెంట్ గా నిలిచిపోతుందని టాలీవుడ్ వర్గాలు అంటున్నాయి.
హాలీవుడ్ స్పీల్బర్గ్ మరో ప్రయోగం
ఇక మరోవైపు జూన్ 12న హాలీవుడ్ లెజెండ్రీ డైరెక్టర్ స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ నుంచి 'డిస్క్లోజర్ డే' అనే సినిమా రాబోతోంది. ఆయన వయసు 79. అయినా కూడా ఊహకందని కథలతో సర్ప్రైజ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇక చిన్నప్పటి నుంచి స్పీల్బర్గ్ సినిమాలు చూస్తూ పెరిగిన సినిమా అభిమానులకు ఈ వారం నిజంగా మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే చెప్పాలి. ఒకే వారంలో ఇటు తెలుగు లెజెండ్, అటు హాలీవుడ్ లెజెండ్ సినిమాలు థియేటర్లలోకి వస్తుండటంతో ఏ సినిమా ఎలాంటి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుందో అని ఆడియన్స్ అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఏలియన్స్ సీక్రెట్స్ బ్యాక్డ్రాప్తో సైన్స్ ఫిక్షన్
స్పీల్బర్గ్ తెరకెక్కించిన 'డిస్క్లోజర్ డే' ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ. ఒక వాతావరణ శాస్త్రవేత్త, అలాగే ఒక సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్ ఇద్దరూ కలిసి ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని ఏలియన్స్ రహస్యాలను బయట పెట్టేందుకు చేసే పోరాటం చుట్టూ ఈ సినిమా కథ తిరుగుతుంది. ఈ సినిమాలో ఎమిలీ బ్లంట్, జోష్ ఓ కానర్, కోలిన్ ఫిర్త్, ఈవ్ హెవ్సన్, కోల్మన్ డొమింగో లాంటి బడా హాలీవుడ్ స్టార్స్ నటించారు. పారిస్ లోని లీ గ్రాండ్ రెక్స్ లో జరిగిన ప్రీమియర్ తోనే ఈ సినిమాపై బజ్ క్రియేట్ అయింది.
ఈ రెండు సినిమాలు వేర్వేరు జానర్లలో వస్తూ ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి. కమర్షియల్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమాలు ఎలాంటి వసూళ్లు సాధిస్తాయి అనే విషయాలను పక్కనపెడితే, సినిమా లవర్స్ మనసుల్లో మాత్రం ఇవి కచ్చితంగా ఒక బలమైన ముద్ర వేస్తాయని చెప్పొచ్చు. ప్రయోగాలను ఇష్టపడే నేటి తరం ఆడియన్స్కు ఈ రెండు సినిమాలు ఒక విజువల్ ట్రీట్ లా మారడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
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