'NTRతో చేయించండి సార్, పెర్ఫార్మెన్స్ కుమ్మేస్తాడు'- శింబు కొత్త సినిమా ప్రోమో

శింబు- వెట్రిమారన్ సామ్రాజ్యం ప్రోమో ఔట్- ఆసక్తికరంగా వీడియో గ్లింప్స్

Simbu Saamrajyam
Simbu Saamrajyam (Source : Simbu Insta Post, ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 17, 2025 at 12:35 PM IST

1 Min Read
Simbu Saamrajyam Movie Promo : త‌మిళ‌ స్టార్ హీరో శింబు- ప్రముఖ దర్శకుడు వెట్రిమారన్ కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా 'అరసన్'. ఈ సినిమా తెలుగులో 'సామ్రాజ్యం' టైటిల్​తో రానుంది. ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్​లో ఉన్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ మూవీ నుంచి ప్రోమో విడుదల చేశారు. తెలుగు వెర్షన్ ప్రోమోను పాన్ఇండియా స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆన్​లైన్ ద్వారా రిలీజ్ చేశారు.

ఈ ప్రోమో 5.36 నిమిషాల నడివితో ఉంది. ఇది హీరో శింబు పాత్రను పరిచయం చేసేలా ఉంది. ఆసాంతం వీడియో గ్లింప్స్​ ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఓ హత్య చేసిన ఒక కేసులో అరెస్టైన హీరో శింబు, దీనికి సంబంధించిన వివరాలను కోర్టు ఎదుట ఓ సినిమా డైరెక్టర్​కు వివరిస్తున్నట్లు గ్లింప్స్​లో చూపించారు.

కేసు గురించి చెబుతుండగా 'సార్ నెక్ట్స్ మన కేసే, పోయి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం చెప్తా' అని శింబు వెళ్తారు. అలా వెళ్తుండగా, 'సార్, నా వేషంలో ఎవరు నటిస్తున్నారు' అని అడుగుతారు. దీనికి సమాధానంగా డైరెక్టర్ 'నీ మైండ్​లో ఎవరో ఉండుంటారే?' అని చెప్పగా, 'ఎన్టీఆర్​తో చేయించండి సార్. పెర్ఫార్మెన్స్ కుమ్మి వదిలిపెడతాడు' అని అంటూ కోర్టు లోపలికి వెళ్తారు.

SIMBU SAAMRAJYAM MOVIE PROMO
SIMBU SAAMRAJYAM

