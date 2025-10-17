'NTRతో చేయించండి సార్, పెర్ఫార్మెన్స్ కుమ్మేస్తాడు'- శింబు కొత్త సినిమా ప్రోమో
Published : October 17, 2025 at 12:35 PM IST
Simbu Saamrajyam Movie Promo : తమిళ స్టార్ హీరో శింబు- ప్రముఖ దర్శకుడు వెట్రిమారన్ కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా 'అరసన్'. ఈ సినిమా తెలుగులో 'సామ్రాజ్యం' టైటిల్తో రానుంది. ఈ సినిమాపై అంచనాలు పీక్స్లో ఉన్నాయి. తాజాగా మేకర్స్ మూవీ నుంచి ప్రోమో విడుదల చేశారు. తెలుగు వెర్షన్ ప్రోమోను పాన్ఇండియా స్టార్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఆన్లైన్ ద్వారా రిలీజ్ చేశారు.
ఈ ప్రోమో 5.36 నిమిషాల నడివితో ఉంది. ఇది హీరో శింబు పాత్రను పరిచయం చేసేలా ఉంది. ఆసాంతం వీడియో గ్లింప్స్ ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఓ హత్య చేసిన ఒక కేసులో అరెస్టైన హీరో శింబు, దీనికి సంబంధించిన వివరాలను కోర్టు ఎదుట ఓ సినిమా డైరెక్టర్కు వివరిస్తున్నట్లు గ్లింప్స్లో చూపించారు.
కేసు గురించి చెబుతుండగా 'సార్ నెక్ట్స్ మన కేసే, పోయి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం చెప్తా' అని శింబు వెళ్తారు. అలా వెళ్తుండగా, 'సార్, నా వేషంలో ఎవరు నటిస్తున్నారు' అని అడుగుతారు. దీనికి సమాధానంగా డైరెక్టర్ 'నీ మైండ్లో ఎవరో ఉండుంటారే?' అని చెప్పగా, 'ఎన్టీఆర్తో చేయించండి సార్. పెర్ఫార్మెన్స్ కుమ్మి వదిలిపెడతాడు' అని అంటూ కోర్టు లోపలికి వెళ్తారు.