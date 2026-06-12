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'సింగ్ గీతం' రివ్యూ : 'మాటలు పాటలుగా- పర్యావరణం ప్రాణంగా'- 94ఏళ్ల సింగీతం మ్యాజిక్ ఇది!

సింగీతం శ్రీనివాస రావు తెరకెక్కించిన 'సింగ్ గీతం' - అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా- 'మాటలకు బదులుగా పాటలు' అనే కాన్సెప్ట్​తో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?

Sing Geetham Review
Sing Geetham Review (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 3:47 PM IST

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Sing Geetham Review : దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు 94ఏళ్ల వయసులో తెరకెక్కించిన సినిమా 'సింగ్ గీతం'. సుదీర్ఘ కెరీర్​లో అనేక హిట్లు కొట్టిన ఆయన ఇప్పుడు కొత్తతరం ప్రేక్షకుల కోసం మరోసారి మెగాఫోన్​ పట్టి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. అయితే ఇది 40ఏళ్ల కిందట రాసుకున్న కథ. ఇప్పుడు నాగ్​ అశ్విన్ చొరవతో ఇది సినిమాగా రూపుదిద్దుకుంది. మ్యూజికల్ ఫాంటసీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?

మాట కాదు కేవలం పాటే!
కుబేర‌పురం అనే ఊర్లో ఒకప్పుడు పచ్చని అడవులు ఉండేవి. ప్రతాప్ (అయాన్)కు తన తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన భూమలుు ఆ ఊరిలోనే ఉంటాయి. ఇది తెలుసుకొని ప్రతాప్ కుబేరపురానికి వస్తాడు. అయితే అవి సాధారణ భూములు కాదని, అందులో బంగారు గణులు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. అయితే ఊరంతా బంగారం గ‌నులే త‌వ్వుతుంటారు. వాటిని ఆసరాగా చేసుకొని వెళ్లిపోదమని అనుకుంటాడు. అయితే కొందరు అత్యాశ‌తో ఆ ఊళ్లో మిగిలిన ఆఖరి చెట్టుని సైతం కొట్టేస్తారు.

అయితే ఆ చెట్టులో గౌరి (అహ‌ల్య‌) త‌న త‌ల్లిని చూసుకుంటుంది. ఆ చెట్టును కొట్టేయడంతో ఊరంతా ఓ శాపం పట్టుకుంటుంది. ఊళ్లో వాళ్ల నోటి నుంచి మాట రావడం ఆగిపోతుంది. పాట మాత్రమే వస్తుంది. ఆ మాట‌లను పాట‌లుగా పాడుకోలేక బాగా ఇబ్బంది ప‌డతారు. అయితే ఇది ఆ ఊరి ప్రజలను ఎంత ఇబ్బందికి గురి చేసింది? అసలు ఆ ఊరికి శాపం నుంచి విముక్తి కలిగిందా? లేదా? అనేది థియేటర్లో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!

సినిమా ఎలా సాగింది?
సింగీతం సినిమాలు అంటేనే టైమ్​ ట్రావెల్​గా ఉంటాయి. ఈ సినిమా కూడా అదే పంథాలో సాగింది. 40ఏళ్ల కిందట కథ రాసుకున్నా, ఈ రోజుల్లో చెప్పాల్సిన కథలాగే అనిపిస్తుంది. మనుషుల్లో స్వార్థం, ఆశ ఎంతగా ఉంటాయో చెప్పే స్టోరీ ఇది. ఇలాంటి అంశాన్ని మ్యూజిక‌ల్ ఫాంట‌సీ జాన్రాగా మాటలకు పాటలుగా స్క్రీన్​పై చూపించడం కొత్తగా అనిపిస్తుంది. కుబేర‌పురం ఊరుని పరిచయం చేయడంతోనే ప్రేక్షకుడు కథలో లీనమైపోతాడు. కుబేర‌పురానికి ప్ర‌తాప్ జైలు నుంచి రావ‌డం, ఆ గ్రామం, పాత్ర‌ల ప‌రిచ‌యం, అక్క‌డి మైనింగ్ వ్యాపారం మొత్తం క్యాజువల్​గానే ఉంటుంది.

అయితే చెట్టు నరకడంతో వచ్చే శాపంతో కథ మారిపోతుంది. ఓ పాటతో ఈ సందడి మొదలవుతుంది. అయితే ప్రారంభంలో ఇది కాస్త ఫన్నీగానే అనిపించినా, క్రమంగా ప్ర‌తీ మాట పాట‌గా వినిపించ‌డం వల్ల స్టోరీపై ఫోకస్ పోతుంది. వాళ్ల మాటను అర్థం చేసుకునేందుకు పాటపై దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇక సెకండ్ హాఫ్​లో స్టోరీ చెప్పడంపై ఫోకస్ చేశారు డైరెక్టర్. దీంతో అసలు స్టోరీ అక్కడే ఉందనిపిస్తుంది. ఫ్లాష్‌బ్యాక్ ఎపిసోడ్, ఎమోషనల్ సీన్స్​ ఆకట్టుకుంటాయి.

ఆ త‌ర్వాత ప్ర‌తాప్ యూటర్న్ తీసుకుంటాడు. తన ఆస్తిపై కీల‌క‌ నిర్ణ‌యం తీసుకుంటాడు. దీంతో స్టోరీ ఇంకో టర్న్ తీసుకుంటుంది. మ‌నుషుల్లో స్వార్థం గురించి ఆ సన్నివేశాల్లో చూపించారు. ఈ సీన్స్​ సినిమాకు హైలైట్. క్లైమాక్స్​ సీన్​లో హీరో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ కనిపించడం స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు. చివర్లో లో విజయ్ రాకతో దీనికి సీక్వెల్ ఉంటుందా? అనిపిస్తుంది. మరి ఈ సినిమాకు పార్ట్ 2 ఉంటుందా? లేదా ఇది ఇక్కడితోనే ముగిసిందా అనే విషయంపై థియేటర్లోనే క్లారిటీ వస్తుంది.

బ‌లాలు

  • క‌థా నేప‌థ్యం
  • భావోద్వేగాలు
  • ద్వితీయార్ధం

బ‌ల‌హీన‌త‌లు

  • ప్ర‌థ‌మార్ధంలో కొన్ని స‌న్నివేశాలు

చివ‌రిగా : సింగ్ గీతం- సింగీతం మార్క్ కొత్త ప్ర‌య‌త్నం

మ్యూజిక్ : దేవి శ్రీ ప్రసాద్; ప్రొడక్షన్ డిజైన్‌: అరవింద్ మ్యూల్; సినిమాటోగ్రఫీ: అంకుర్.సి; రచన‌: సింగీతం శ్రీనివాసరావు, రాహుల్ వి రాజేశ్వర్‌, శశాంక్, శ్రీకర్, గౌతమి చల్లగుల్లా, నంద కిషోర్ ఈమని; బ్యానర్ : వైజ‌యంతీ మూవీస్‌, స్వ‌ప్న సినిమా

గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!

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