'సింగ్ గీతం' రివ్యూ : 'మాటలు పాటలుగా- పర్యావరణం ప్రాణంగా'- 94ఏళ్ల సింగీతం మ్యాజిక్ ఇది!
సింగీతం శ్రీనివాస రావు తెరకెక్కించిన 'సింగ్ గీతం' - అంచనాలతో థియేటర్లలోకి వచ్చిన సినిమా- 'మాటలకు బదులుగా పాటలు' అనే కాన్సెప్ట్తో వచ్చిన ఈ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?
Published : June 12, 2026 at 3:47 PM IST
Sing Geetham Review : దిగ్గజ దర్శకుడు సింగీతం శ్రీనివాస రావు 94ఏళ్ల వయసులో తెరకెక్కించిన సినిమా 'సింగ్ గీతం'. సుదీర్ఘ కెరీర్లో అనేక హిట్లు కొట్టిన ఆయన ఇప్పుడు కొత్తతరం ప్రేక్షకుల కోసం మరోసారి మెగాఫోన్ పట్టి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. అయితే ఇది 40ఏళ్ల కిందట రాసుకున్న కథ. ఇప్పుడు నాగ్ అశ్విన్ చొరవతో ఇది సినిమాగా రూపుదిద్దుకుంది. మ్యూజికల్ ఫాంటసీగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా శుక్రవారం థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?
మాట కాదు కేవలం పాటే!
కుబేరపురం అనే ఊర్లో ఒకప్పుడు పచ్చని అడవులు ఉండేవి. ప్రతాప్ (అయాన్)కు తన తండ్రి నుంచి వారసత్వంగా వచ్చిన భూమలుు ఆ ఊరిలోనే ఉంటాయి. ఇది తెలుసుకొని ప్రతాప్ కుబేరపురానికి వస్తాడు. అయితే అవి సాధారణ భూములు కాదని, అందులో బంగారు గణులు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. అయితే ఊరంతా బంగారం గనులే తవ్వుతుంటారు. వాటిని ఆసరాగా చేసుకొని వెళ్లిపోదమని అనుకుంటాడు. అయితే కొందరు అత్యాశతో ఆ ఊళ్లో మిగిలిన ఆఖరి చెట్టుని సైతం కొట్టేస్తారు.
అయితే ఆ చెట్టులో గౌరి (అహల్య) తన తల్లిని చూసుకుంటుంది. ఆ చెట్టును కొట్టేయడంతో ఊరంతా ఓ శాపం పట్టుకుంటుంది. ఊళ్లో వాళ్ల నోటి నుంచి మాట రావడం ఆగిపోతుంది. పాట మాత్రమే వస్తుంది. ఆ మాటలను పాటలుగా పాడుకోలేక బాగా ఇబ్బంది పడతారు. అయితే ఇది ఆ ఊరి ప్రజలను ఎంత ఇబ్బందికి గురి చేసింది? అసలు ఆ ఊరికి శాపం నుంచి విముక్తి కలిగిందా? లేదా? అనేది థియేటర్లో చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే!
సినిమా ఎలా సాగింది?
సింగీతం సినిమాలు అంటేనే టైమ్ ట్రావెల్గా ఉంటాయి. ఈ సినిమా కూడా అదే పంథాలో సాగింది. 40ఏళ్ల కిందట కథ రాసుకున్నా, ఈ రోజుల్లో చెప్పాల్సిన కథలాగే అనిపిస్తుంది. మనుషుల్లో స్వార్థం, ఆశ ఎంతగా ఉంటాయో చెప్పే స్టోరీ ఇది. ఇలాంటి అంశాన్ని మ్యూజికల్ ఫాంటసీ జాన్రాగా మాటలకు పాటలుగా స్క్రీన్పై చూపించడం కొత్తగా అనిపిస్తుంది. కుబేరపురం ఊరుని పరిచయం చేయడంతోనే ప్రేక్షకుడు కథలో లీనమైపోతాడు. కుబేరపురానికి ప్రతాప్ జైలు నుంచి రావడం, ఆ గ్రామం, పాత్రల పరిచయం, అక్కడి మైనింగ్ వ్యాపారం మొత్తం క్యాజువల్గానే ఉంటుంది.
అయితే చెట్టు నరకడంతో వచ్చే శాపంతో కథ మారిపోతుంది. ఓ పాటతో ఈ సందడి మొదలవుతుంది. అయితే ప్రారంభంలో ఇది కాస్త ఫన్నీగానే అనిపించినా, క్రమంగా ప్రతీ మాట పాటగా వినిపించడం వల్ల స్టోరీపై ఫోకస్ పోతుంది. వాళ్ల మాటను అర్థం చేసుకునేందుకు పాటపై దృష్టి పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఇక సెకండ్ హాఫ్లో స్టోరీ చెప్పడంపై ఫోకస్ చేశారు డైరెక్టర్. దీంతో అసలు స్టోరీ అక్కడే ఉందనిపిస్తుంది. ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎపిసోడ్, ఎమోషనల్ సీన్స్ ఆకట్టుకుంటాయి.
ఆ తర్వాత ప్రతాప్ యూటర్న్ తీసుకుంటాడు. తన ఆస్తిపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. దీంతో స్టోరీ ఇంకో టర్న్ తీసుకుంటుంది. మనుషుల్లో స్వార్థం గురించి ఆ సన్నివేశాల్లో చూపించారు. ఈ సీన్స్ సినిమాకు హైలైట్. క్లైమాక్స్ సీన్లో హీరో విజయ్ దేవరకొండ కనిపించడం స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు. చివర్లో లో విజయ్ రాకతో దీనికి సీక్వెల్ ఉంటుందా? అనిపిస్తుంది. మరి ఈ సినిమాకు పార్ట్ 2 ఉంటుందా? లేదా ఇది ఇక్కడితోనే ముగిసిందా అనే విషయంపై థియేటర్లోనే క్లారిటీ వస్తుంది.
బలాలు
- కథా నేపథ్యం
- భావోద్వేగాలు
- ద్వితీయార్ధం
బలహీనతలు
- ప్రథమార్ధంలో కొన్ని సన్నివేశాలు
చివరిగా : సింగ్ గీతం- సింగీతం మార్క్ కొత్త ప్రయత్నం
మ్యూజిక్ : దేవి శ్రీ ప్రసాద్; ప్రొడక్షన్ డిజైన్: అరవింద్ మ్యూల్; సినిమాటోగ్రఫీ: అంకుర్.సి; రచన: సింగీతం శ్రీనివాసరావు, రాహుల్ వి రాజేశ్వర్, శశాంక్, శ్రీకర్, గౌతమి చల్లగుల్లా, నంద కిషోర్ ఈమని; బ్యానర్ : వైజయంతీ మూవీస్, స్వప్న సినిమా
గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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