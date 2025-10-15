'ఈసారి తేడా కొడితే నాదే బాధ్యత!'- 'తెలుసు కదా' పై సిద్ధు
'తెలుసు కదా' తో కొత్తగా - టిల్లు షేడ్స్ ఉండవ్!
Published : October 15, 2025 at 10:09 AM IST
Siddhu Telusu Kada : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో సాధారణ పాత్రలతో ప్రయాణం మొదలుపెట్టారు. కానీ 'డీజే టిల్లు'తో అతని ఫేమ్ మారిపోయింది. టిల్లు క్యారెక్టర్తో సిద్ధు తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఫ్యాన్ బేస్ సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే అదే టిల్లు ఇమేజ్ అతన్ని వెంటాడుతూనే ఉంది. ఈ హ్యాంగోవర్ నుంచి బయటపడటానికి చేసిన ప్రయత్నం 'జాక్'మూవీ. కానీ ఇది ఆశించిన స్థాయిలో రెస్పాన్స్ అందుకోలేకపోయింది.
కానీ ఆ టిల్లు షేడ్స్ నుంచి తాజా చిత్రం 'తెలుసు కదా'తో బయటపడాలని సిద్ధు భావిస్తున్నారు. తన నటనలో మరిన్ని షేడ్స్ ఉన్నాయని ప్రేక్షకులకు చూపించాలని అనుకుంటున్నారు. అలా చేసిన మరో ప్రయత్నమే ఈ సినిమా! ఇందులో సిద్ధులోని మరో కోణాన్ని చూపించే ప్రయత్నం చేశారు దర్శకురాలు నిరాజ కోన. ఇదే తన కెరీర్కు కావాల్సిన టర్నింగ్ పాయింట్ అని సిద్ధు మీడియా సమావేశంలో షేర్ చేసుకున్నారు.
సిద్ధు, శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీ ఖన్నా నటించిన 'తెలుసు కదా' ట్రైలర్తోనే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ సిద్ధు "ఇది పూర్తిగా ఒరిజినల్ ఫిల్మ్. ప్రేమ, వివాహం, ఫ్యామిలీ రిలేషన్లను కొత్త కోణంలో చూపించాం. ప్రతి సీన్లో కొత్తదనం ఉంటుంది. రాశీ, శ్రీనిధి పాత్రలు బలంగా రాసినా, హీరో క్యారెక్టర్నే ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ కలిగిస్తుంది. నీరజ విజన్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది. క్యారెక్టర్ నచ్చితేనే చేస్తానని మొదటి రోజు నుంచే నేను చెప్పాను. ఇది బలమైన, ఎడ్జ్ మీద ఉండే పాత్ర" అని చెప్పారు.
నాదే బాధ్యత!
"నేను ఎప్పుడూ నా మీదే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటాను. ఫైనల్ కట్ చూసిన తర్వాత చాలా సంతృప్తిగా అనిపించింది. ఆడియెన్స్కు కూడా అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది. టీజీ విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నాకు పూర్తిగా క్రియేటివ్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. 'మిస్టర్ బచ్చన్' తర్వాత మళ్లీ వాళ్లతో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. మంచి స్క్రిప్ట్ వస్తే రవితేజతో మళ్లీ నటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా. ఈ సినిమా హిట్ అయితే అందరికీ క్రెడిట్ దక్కుతుంది. కానీ ఫెయిల్ అయితే నేనే బాధ్యత వహిస్తాను. నేను దాన్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" సిద్ధు పేర్కొన్నారు.
ఎమోషన్స్ కూడా!
'టిల్లు స్క్వేర్'తో సిద్ధు టిల్లు పాత్రను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు. 'మిస్టర్ బచ్చన్'లో చేసిన చిన్న పాత్ర కూడా అందరికి టిల్లు క్యారెక్టరే గుర్తుకు తెచ్చింది. 'జాక్'లో ప్రేమికుడిగా నటించినా, టిల్లు శైలిని పూర్తిగా వదిలించుకోలేకపోయారు. కానీ 'తెలుసు కదా' ట్రైలర్ చూస్తే మాత్రం ఈసారి సిద్ధు పూర్తిగా కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. ఇది బోల్డ్ రొమాంటిక్ లవ్ డ్రామా అండ్ ఎమోషన్స్ ఉన్న స్టోరీలా అనిపిస్తుంది.
రెండు అంశాలుపై ఫోకస్
'జాక్' విఫలమైన తర్వాత సిద్ధు మీద విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఆయనకు ఇప్పుడు ఓ సాలిడ్ హిట్ అవసరం. ఈ సినిమాతో అతని మార్కెట్ ఇంకా బలంగానే ఉందని నిరూపించడంతోపాటు, టిల్లు ఇమేజ్ నుంచి పూర్తిగా బయటకు వచ్చాడని చూపించాలి.
