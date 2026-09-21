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ఐశ్వర్యరాయ్​లో నచ్చని విషయం అదే! - మళ్లీ వైరలవుతున్న శ్వేతా బచ్చన్ పాత వీడియో

ఐశ్వర్య గురించి ఓపెన్‌గా మాట్లాడిన శ్వేత బచ్చన్ - పాత కాఫీ విత్ కరణ్ ఎపిసోడ్ మళ్లీ వైరల్ - అభిషేక్ సమాధానానికి మధ్యలో వచ్చిన శ్వేత

Shweta Bachchan on Koffee With Karan
అమితాబ్ బచ్చన్ ఫ్యామిలీ ఫొటో (ఫైల్) (Source: IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2026 at 3:11 PM IST

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Shweta Bachchan Aishwarya Rai : సెలబ్రిటీ కుటుంబాల్లో ఒకరి గురించి మరొకరు మాట్లాడితే చిన్న కామెంట్ కూడా వెంటనే వైరల్ అవుతుంది. బచ్చన్ కుటుంబం విషయంలో ఇది ఇంకా ఎక్కువ. చాలా ఏళ్ల క్రితం 'కాఫీ విత్ కరణ్'లో శ్వేత బచ్చన్ తన వదిన ఐశ్వర్యరాయ్ గురించి మాట్లాడిన కొన్ని మాటలు ఇప్పుడు మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి. కరణ్ జోహార్ ఆమెను మూడు ప్రశ్నలు అడిగారు. ఐశ్వర్యలో నచ్చేది ఏంటి, నచ్చనిది ఏంటి, ఏ విషయాన్ని భరిస్తారు అని అడిగారు. శ్వేత కూడా ఒక్కో దానికి డైరెక్ట్ గా సమాధానం ఇచ్చారు. అయితే ఆమె చెప్పిన నచ్చని విషయం మాత్రం కుటుంబ గొడవలకు సంబంధించినది కాదు. రోజువారీ జీవితంలో చాలామందికి ఉండే ఒక రెగ్యులర్ అలవాటు గురించే. వాటిపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

ఐశ్వర్యలో నచ్చనిది ఏంటంటే!
ఐశ్వర్య గురించి మొదట మంచి విషయమే చెప్పారు శ్వేత. ఆమె సొంతంగా తన కెరీర్‌ను నిర్మించుకున్న మహిళ అని, మంచి తల్లి అని ప్రశంసించారు. ఆ తర్వాత నచ్చని విషయం అడిగినప్పుడు ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్‌లకు ఐశ్వర్య చాలా ఆలస్యంగా రిప్లై ఇస్తారని చెప్పారు. అదే తనకు నచ్చదని అన్నారు. ఐశ్వర్య టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను మాత్రం తాను భరిస్తానని సరదాగా సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ ఎపిసోడ్‌లో శ్వేత, అభిషేక్ ఇద్దరూ కలిసి పాల్గొన్నారు. కరణ్ అడిగిన ప్రశ్నలు కుటుంబం, సినిమాలు, వ్యక్తిగత అలవాట్ల చుట్టూ తిరిగాయి. ఐశ్వర్య గురించి వచ్చిన ప్రశ్నలకు కూడా శ్వేత అదే రాపిడ్ ఫైర్ టోన్‌లో సమాధానం ఇచ్చారు.

బెస్ట్ యాక్టర్ ఎవరు?
అదే రౌండ్‌లో కరణ్ మరో ప్రశ్న వేశారు. అభిషేక్, ఐశ్వర్యలో ఎవరు మంచి నటుడు అని శ్వేతను అడిగారు. ఆమె ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా తన బ్రదర్ అభిషేక్ పేరే చెప్పారు. అప్పటికే ఐశ్వర్య బాలీవుడ్‌లో పెద్ద స్టార్‌గా ఎన్నో సినిమాలు చేశారు. అభిషేక్ కూడా తన కెరీర్‌లో పలు రకాల పాత్రలు చేస్తున్నారు. ఇద్దరిలో ఒకరి పేరు చెప్పాల్సిన ప్రశ్న రావడంతో శ్వేత మాత్రం ఎక్కువ సేపు సస్పెన్స్ లో పెట్టకుండా క్లియర్ గా వివరణ ఇచ్చారు.

భార్యా, అమ్మా?
అభిషేక్‌కు వచ్చిన మరో ప్రశ్న మరింత ఫన్నీగా హైలెట్ అయ్యింది. భార్య ఐశ్వర్య, తల్లి జయ బచ్చన్‌లో ఎవరంటే ఎక్కువ భయం అని కరణ్ అడిగారు. అభిషేక్ తన తల్లి అని సమాధానం ఇచ్చారు. వెంటనే శ్వేత మధ్యలో భార్య అని అన్నారు. దానికి అభిషేక్ కూడా వెంటనే స్పందించారు. ఇది తన రాపిడ్ ఫైర్ అని, నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని శ్వేతకు చెప్పారు. అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య జరిగిన ఈ చిన్న చిట్ చాట్ ఆ ఎపిసోడ్‌లో ఎక్కువగా గుర్తుండిపోయిన మూమెంట్స్‌లో ఒకటిగా మారింది.

అభిషేక్, ఐశ్వర్య మొదట ఎప్పుడు కలిశారు?
అభిషేక్, ఐశ్వర్య మొదట 1999లో 'ఢాయీ అక్షర్ ప్రేమ్ కే' సినిమా కోసం జరిగిన ఫోటోషూట్ సమయంలో కలిశారు. ఇద్దరూ కలిసి చేసిన తొలి ప్రాజెక్ట్ కూడా అదే. ఆ తర్వాత 'కుచ్ నా కహో', 'ధూమ్ 2', 'ఉమ్రావ్ జాన్', 'గురు', 'సర్కార్ రాజ్', 'రావణ్' వంటి సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. ఇలా పెళ్లికి ముందు, తర్వాత కూడా వీరి కాంబినేషన్‌లో పలు సినిమాలు వచ్చాయి.

2007లో పెళ్లి
అభిషేక్, ఐశ్వర్య 2007 ఏప్రిల్ 20న వివాహం చేసుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, సన్నిహితుల సమక్షంలో సంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి జరిగింది. నాలుగేళ్ల తర్వాత 2011 నవంబర్ 16న వారి కుమార్తె ఆరాధ్య జన్మించింది. బచ్చన్ కుటుంబానికి సంబంధించిన పాత ఇంటర్వ్యూలు అప్పుడప్పుడు మళ్లీ బయటకు వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు శ్వేత చేసిన ఈ కామెంట్స్ కూడా అదే విధంగా మళ్లీ వైరల్ అవుతున్నాయి.

అభిషేక్ నెక్స్ట్ 'కింగ్'
అభిషేక్ బచ్చన్ ప్రస్తుతం సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'కింగ్'లో నటిస్తున్నారు. షారుక్ ఖాన్, దీపికా పదుకొణె ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ సినిమా ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 24న విడుదల కానుంది. అభిషేక్ కూడా ఇందులో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఐశ్వర్య రాయ్ చివరగా మణిరత్నం దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పొన్నియిన్ సెల్వన్ 2'లో కనిపించారు. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమె కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను ఇంకా ప్రకటించలేదు. త్వరలోనే ఏమైనా అప్డేట్ ఇస్తారేమో చూడాలి.

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