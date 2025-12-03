ప్రియుడికి స్వీట్ తినిపిస్తూ దొరికిపోయిన శ్రద్ధ- ఆ వీడియో చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 1:36 PM IST

Shraddha Kapoor Boy Friend Video : బాలీవుడ్ బ్యూటీ, 'స్త్రీ 2' హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగానే కాకుండా వ్యక్తిగత జీవితం విషయంలోనూ ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉన్నారు. ప్రముఖ స్క్రీన్ రైటర్​తో ఆమె ప్రేమలో ఉన్నారంటూ గత కొంతకాలంగా వార్తలు వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. వీరిద్దరూ కలిసి పలుమార్లు కెమెరాలకు చిక్కారు కూడా. అయితే లేటెస్ట్ ఈ జంట ముంబయిలో జరిగిన ఒక ఈవెంట్ లో చేసిన పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పబ్లిక్ గానే తమ ప్రేమను ఎక్స్​ప్రెస్ చేస్తూ కెమెరాలకు దొరికిపోయారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

ముంబయి కాఫీ ఫెస్టివల్ లో సందడి
శ్రద్ధా కపూర్, రైటర్ రాహుల్ మోదీ ప్రేమలో ఉన్నట్లు చాలా కాలంగా రకరకాల గాసిప్స్ వైరల్ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇటీవల ముంబైలో జరిగిన 'కాఫీ ఫెస్టివల్'కు శ్రద్ధా కపూర్, రైటర్ రాహుల్ మోదీ జంటగా కనిపించారు. అక్కడ రకరకాల ఫుడ్ స్టాల్స్​ను సందర్శిస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఒక స్టాల్ లో జపనీస్ స్పెషల్ డెజర్ట్ 'మోచి'ని రుచి చూడటానికి వెళ్లారు. అది శ్రద్ధాకు బాగా నచ్చడంతో, వెంటనే ఒక ముక్కను తీసుకుని పక్కనే ఉన్న తన ప్రియుడు రాహుల్ మోడీకి స్వయంగా తినిపించారు.

ఆ క్యూట్ మూమెంట్ వైరల్
ఈ క్యూట్ మూమెంట్​ను అక్కడి స్టాల్ నిర్వాహకులు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. "మా స్టాల్​కు శ్రద్ధా కపూర్ రావడం, మా మోచిని టేస్ట్ చేయడం మాటల్లో చెప్పలేని ఆనందం" అంటూ వారు క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఈ వీడియోలో శ్రద్ధ, రాహుల్ చాలా చూడముచ్చటగా ఉన్నారు. శ్రద్ధా ఆప్యాయంగా తినిపిస్తుంటే, రాహుల్ చిన్నపిల్లాడిలా తినడం చూసి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. వావ్ సో హ్యాపీ ఫర్ యు అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

రాహుల్ డైరెక్షన్​లోనే నెక్స్ట్ సినిమా
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, శ్రద్ధా కపూర్ ప్రస్తుతం ఈత అనే సినిమాలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ దశలో ఉంది, వచ్చే ఏడాది విడుదల కానుంది. అయితే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ సినిమా తర్వాత తాను చేయబోయే ప్రాజెక్ట్ గురించి శ్రద్ధ క్లారిటీ ఇచ్చారు. తన తర్వాతి సినిమా రాహుల్ మోదీ దర్శకత్వంలోనే ఉంటుందని ఆమె కన్ఫర్మ్ చేశారు. దీని గురించి ఆమె ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా చెప్పగలను అని అన్నారు. అప్పటి నుంచి రూమర్స్ మరింత వైరల్ అవుతున్నాయి.

కొత్త కాన్సెప్ట్​తో!
రాహుల్​తో చేయబోయే సినిమా కథ గురించి కూడా ఆమె ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పారు. ఇది ప్రస్తుత జనరేషన్​లో నడుస్తున్న 'హజిల్ కల్చర్' స్టార్టప్ ప్రపంచం నేపథ్యంలో ఉంటుందని తెలిపారు. ఇందులో తన పాత్ర చాలా కొత్తగా, ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుందని, ఇలాంటి కథలో నటించడం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నానని చెప్పారు. తనకు ఎప్పుడూ యాక్టివ్ గా ఉండే పాత్రలే ఇష్టమని ఆమె తెలిపారు.

పెళ్లి పీటలు ఎక్కేనా?
'స్త్రీ 2' బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత శ్రద్ధా కపూర్ జోష్ మామూలుగా లేదు. అటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్​లో వరుస సినిమాలు, ఇటు పర్సనల్ లైఫ్​లో రాహుల్ మోదీతో ప్రేమాయణం రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ దూసుకుపోతున్నారు. త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతారని బాలీవుడ్ మీడియాలో టాక్ గట్టిగానే వినిపిస్తోంది. ఈ వీడియో చూస్తుంటే ఆ వార్తలు నిజమే అనిపించకమానదు. ఫ్యాన్స్ కూడా ఈ జంటను చూసి మురిసిపోతున్నారు. మరి పెళ్లిపై ఎప్పుడు క్లారిటీ ఇస్తారో చూడాలి.

