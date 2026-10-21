'రామాయణ'లో యశ్ 'శివతాండవం'- రంగంలోకి దేవిశ్రీ ప్రసాద్, అనిరుధ్!
ఏ. ఆర్. రెహమాన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా వ్యవహరించిన 'రామాయణ'లో 'శివతాండవం' సాంగ్ను ప్రముఖ సంగీత దర్శకులు దేవిశ్రీప్రసాద్ తెలుగులో, అనిరుధ్, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ తమిళంలో పాడారు.
Published : October 21, 2026 at 10:49 AM IST
Ramayana Shiva Tandavam Son g: 'రామాయణ' ట్రైలర్లో రావణుడిగా స్టార్ హీరో యశ్ లుక్స్కు ఆడియెన్స్ నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో యశ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, డైలాగ్ డెలివరీకి ప్రేక్షకులు ఫిదా అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ రీసెంట్గా సినిమా నుంచి 'శివతాండవం' పాటకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ విడుదల చేశారు. అయితే ఈ పాటకు ఓ క్రేజీ కాంబో సెట్ అయింది. ఏ. ఆర్ రెహమాన్ కంపోజిషన్ చేసిన ఈ పాటను ప్రముఖ సంగీత దర్శకులైన దేవీశ్రీప్రసాద్, అనిరుధ్ రవిచంద్రన్, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ ఆలపించారు. తెలుగులో దేవీశ్రీప్రసాద్ పాడగా, తమిళంలో మాత్రం అనిరుధ్, జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ కలిసి పాడటం విశేషం. దీనిపై దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ కూడా పెట్టారు. దసరా సందర్భంగా 'రైజ్ ఆఫ్ అసుర' పేరిట రిలీజైన ఆ వీడియోలో యశ్ లుక్స్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్గా మారాయి.
'రావణ తాండవం' సాంగ్లో రావణాసురుడి శివ తాండవాన్ని చాలా పవర్ఫుల్గా చూపించారు. రావణుడిగా యశ్ ఇంటెన్స్ లుక్స్, పవర్ ఫుల్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. యశ్ చేసిన శివ తాండవం గూస్బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంది. ఆస్కార్ అవార్డు గ్రహీత ఏఆర్ రెహమాన్ ఈ సాంగ్కి మంచి ట్యూన్స్ అందించారు. తెలుగులో 'రావణ తాండవం' గీతానికి రాకేందు మౌళి సాహిత్యం అందించారు. ఇందులో రణ్బీర్ కపూర్, సాయిపల్లవి సీతారాములుగా నటిస్తున్నారు. రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా, అరుణ్ గోవిల్ దశరధుడిగా కనిపించనున్నారు. అదే విధంగా శుర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్, మండోదరిగా కాజల్ అగర్వాల్ ఇతర పాత్రల్లో అలరించనున్నారు. దీపావళి సందర్భంగా నవంబరు 5న వరల్డ్వైడ్గా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.
Happy to have sung this song #RavanaThandav in the MUSIC of ISAIPUYAL @arrahman Sir… 🎶😍 Honoured to be a part of this Magnificient Project #Ramayana 🙏🏻 Hope U all Love this Track ♥️ @TSeries @tseriessouth— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) October 20, 2026