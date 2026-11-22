'కొలిమి అంటించుడే కాదు- కొరివి పెట్టుడూ తెలుసు'- శర్వానంద్ 'భోగి' ట్రైలర్ రిలీజ్
BHOGI Movie TRAILER : శర్వానంద్ లేటేస్ట్ సినిమా భోగి ట్రైలర్ విడుదలైంది.
భోగి ట్రైలర్ (Source : Movie Poster)
Published : November 22, 2026 at 9:58 PM IST
శర్వానంద్ హీరోగా సంపత్ నంది తెరకెక్కించిన తాజా సినిమా భోగి. రెండుసార్లు వాయిదా పడిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 27న విడుదల కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్ హైదరాబాద్లో ఆదివారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ ఈవెంట్లో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో శర్వానంద్ మునుపెన్నడూ చేయని యాక్షన్ మోడ్లో కనిపిస్తున్నారు. ట్రైలర్ ఫుల్ వైలెంట్గా, ఆసక్తికరంగా సాగింది.
ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్, డింపుల్ హయాతి ఫీమేల్ లీడ్స్లో నటించారు. శ్రీ సత్య సాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్పై కె.కె. రాధామోహన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.