'భోగి' సినిమా రివ్యూ- శర్వానంద్ యాక్షన్ చిత్రం ఎలా ఉందంటే?
Bhogi Review : శర్వానంద్ - సంపత్ నంది కాంబోలో తెరకెక్కిన భోగి సినిమా ఇవాళ థియేటర్లలో రిలీజైంది. మరి ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Published : November 27, 2026 at 3:47 PM IST
ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్, లవ్ ట్రాక్ సినిమాల్లో కనిపించే యువ నటుడు శర్వానంద్ ఈసారి భారీ యాక్షన్ భోగిని ఎంచుకున్నారు. ఇందులో ఆయన రా అండ్ రస్టిక్ క్యారెక్టర్, ఫుల్ వైలెన్స్ ఉన్న పాత్ర కావడంతో అంచనాలు పెరిగాయి. సంపత్ నంది దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా శుక్రవారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. మరి తన కెరీర్లో శర్వానంద్ చేసిన ప్రయత్నం ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇచ్చింది? సినిమా ఎలా ఉంది? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం!
సినిమా స్టోరీ ఇదే!
ప్రమోషనల్ కంటెంట్తోనే ఇది 1962 నాటి కథ అని మేకర్స్ ఇప్పటికే చెప్పేశారు. ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బొగ్గుల గుట్ట అనే ఊరు కథ. ఈ బొగ్గుల గుట్టలో పటేల్ (లోహితాశ్వ)దే ఆధిపత్యం. ఎమ్మెల్యే కూడా ఆయన చెప్పిందే చేయాలి. అయితే ఊరితోపాటు చుట్టుపక్కల గూడాళ్లోని అమ్మాయిలను పటేల్ మాయం చేస్తుంటాడు. బొగ్గులగుట్టని బంగారుగుట్ట చేసేందుకే ఈ పని చేస్తున్నట్లు అందర్నీ నమ్మస్తాడు. అదే ఊళ్లో గంగ (శర్వానంద్) తన ఐదుగురు చెల్లెళ్లతో జీవిస్తాడు. అయితే ఊళ్లో అమ్మాయిలు మాయం అవుతున్నది, ఆ పని చేస్తున్నది పటేలే అని గంగకు ఓ సంఘటన తర్వాత తెలుస్తుంది. దీంతో పటేల్కు గంగ ఎదురెళ్తాడు. దీంతో గంగకు, తన చెల్లెళ్లకు ఏం ఆపద వచ్చింది? పటేల్ను గంగ ఎలా ఢీ కొట్టాడు? ఈ కథలో సులోచన (అనుపమ పరమేశ్వరన్), మందారం (డింపుల్ హయాతి) ఎవరు? అనే విషయాలను బిగ్ స్క్రీన్పై చూడాల్సిందే!
#Bhogi IN CINEMAS NOW 🔥 Book your tickets now and experience #SharwaSampathBloodFest on the big screen 💥 — https://t.co/ptKPL0RLVK Charming Star @ImSharwanand @anupamahere @DimpleHayathi @KKRadhamohan @SriSathyaSaiArt #BheemsCeciroleo @rohitpathak99 @kishorkumardop @dhilipaction @KirankumarMann4 @ayeshamariam9 @irameshrammi @MangoMassMedia @adityamusic @MediaYouwe #CharmingStar38 @MediaYouwe— Sampath Nandi (@IamSampathNandi) November 27, 2026
సినిమా ఎలా సాగింది?
పటేల్ అరాచకాలు, మాయమవుతున్న అమ్మాయిలు, కుటుంబం కోసం యువకుడు పోరాటం చేసే రొటీన్ స్టోరీనే ఈ భోగి. అయితే మూఢనమ్మకాలను భోగి మంటల్లో వేలి కాల్చేయాలనేది దర్శకుడు ఈ కథతో చెప్పాలనుకున్నాడు. అది మంచి ప్రయత్నమే అయినా, కథలో కొత్తదనం లేదు. మితిమీరిన హింసతో విసుగు పుట్టించేలా అనిపిస్తుంది. సినిమాలో మనిషి ప్రాణాలకు విలువే లేదన్నట్టుగా సన్నివేశాలు ఉన్నాయి. సన్నివేశాలను ప్రేక్షకుల ఊహకు అందేలా సాగుతాయి. పాటలు, డైలాగులతో ఫస్టాఫ్ పర్వాదని అనిపిస్తుంది. అయితే సెకాండాఫ్లోనే కథ ట్రాక్ తప్పుతుంది.
అయితే స్టోరీ తగ్గట్లుగా బొగ్గులగుట్ట ప్రపంచాన్ని దర్శకుడు సృష్టించిన తీరుకు మెచ్చుకోవాల్సిందే. తొలి నిమిషం నుంచి సీన్లతోనే సినిమాలో లీనమవుతాం. అన్నా చెల్లెళ్ల బంధం, సులోచనతో గంగ మధ్య వచ్చే సీన్లు, బొగ్గుల గుట్ట ప్రపంచం, ఆడదాని అందం, మనసు గురించి మందారం చెప్పే మాటలు ఇలా పాత్రలతో సినిమా సాగిపోతుంది. కానీ స్టోరీలో కొత్తదనం లేకపోవడంతో సన్నివేశాలు ఊహకు అందుతాయి. దీంతో ఫస్టాఫ్ ముగుస్తుంది. రెండో అర్ధభాగంలోనైనా ఆసక్తికర సన్నివేశాలు ఉంటాయనుకుంటే అక్కడా నిరాశే ఎదురవుతుంది. నార్మల్ ప్రతీకార కథే అని అర్థమవుతుంది. స్క్రీన్ప్లే కూడా ఆకట్టుకోలేదు. క్లైమాక్స్ మరీ బలహీనంగా ఉంది.
#BHOGI on 27th NOVEMBER - LOCKED AND LOADED 🔥🔥 Get ready for a BREATHTAKING ACTION & EMOTIONAL EXPERIENCE on the big screens 🔥 #SharwaSampathBloodFest 💥 Charming Star @ImSharwanand Mass Director @IamSampathNandi @anupamahere @DimpleHayathi @KKRadhamohan @SriSathyaSaiArt https://t.co/Pb7RhbJdpW— Sri Sathya Sai Arts (@SriSathyaSaiArt) November 19, 2026
ఎవరు ఎలా చేశారు?
ఇలాంటి కథలో శర్వానంద్ కనిపించడం కొత్తగా అనిపించింది. స్టోరీ అటుంచితే శర్వానంద్ సినిమా కోసం పడిన కష్టం కనిపిస్తుంది. ఆయన మేకోవర్, నటన ఆకట్టుకుంటాయి. గంగ పాత్రలో ఓదిగిపోయారు. డింపుల్ హయాతి మందారం పాత్రలో ఆకట్టుకుంటుంది. అనుపమ క్యారెక్టర్కు బలం లేదు. పటేల్ పాత్రలో శరత్ లోహితాశ్వ ఫర్వాలేదనిపిస్తారు.
ఓవరాల్గా
శర్వానంద్ నటన, అక్కడక్కడా డైలాగులు, భీమ్స్ సంగీతం, పాటలు ఈ చిత్రానికి ప్లస్ పాయింట్లుగా నిలుస్తాయి. బొగ్గులగుట్ట సెట్టింగు ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే కథ, సన్నివేశాలు, భావోద్వేగాలు పండలేదు. కథ కూడా రొటీన్గా ఉండడం, మితిమీరిన హింస, రక్తపాతం ప్రేక్షకులను అంతగా మెప్పించలేదు.
గమనిక : ఈ సమీక్ష సమీక్షకుడి దృష్టి కోణానికి సంబంధించింది. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
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