శర్వానంద్ బైకర్ రివ్యూ: మూవీ ఎలా ఉంది? రేసింగ్ థ్రిల్తో ఆకట్టుకుందా?
భారతీయ తొలి మోటోక్రాస్ రేసింగ్ నేపథ్యంతో వచ్చిన సినిమా బైకర్- శర్వానంద్, రాజశేఖర్ తండ్రీకొడుకుల పాత్రలు ప్రత్యేక ఆకర్షణ- ఓవరాల్ సినిమా ఎలా ఉందంటే?
Published : April 3, 2026 at 2:46 PM IST
Sharwanand Biker Movie Review : భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో కొత్త కాన్సెప్ట్లకు ఎప్పుడూ ఆదరణ ఉంటుంది. అలాంటి ప్రయోగాత్మక ప్రయత్నంగా మోటోక్రాస్ రేసింగ్ నేపథ్యంతో రూపొందిన బైకర్ సినిమా విడుదలకు ముందే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. యువ హీరో శర్వానంద్ రేసర్గా, సీనియర్ నటుడు రాజశేఖర్ ఆయన తండ్రిగా నటించడం ఈ చిత్రానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ట్రైలర్తోనే విజువల్ క్వాలిటీ, టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్పై మంచి హైప్ క్రియేట్ కాగా, ప్రీమియర్ షోలతో సినిమా చర్చల్లోకి వచ్చింది.
కథ ఇలా సాగుతుంది?
సునీల్ నారాయణ్ అలియాస్ బుల్లెట్ సునీల్ (రాజశేఖర్) మాజీ మోటోక్రాస్ రేసర్. భారత్లో ఈ క్రీడకు గుర్తింపు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో కొత్త రేసర్లను తయారు చేస్తుంటాడు. ఆయన కుమారుడు విక్కీ అలియాస్ వికాస్ నారాయణ్ (శర్వానంద్) కూడా తండ్రి దగ్గరే శిక్షణ తీసుకుని ప్రతిభావంతమైన రేసర్గా ఎదుగుతాడు. తండ్రి కల నెరవేర్చేందుకు అంతర్జాతీయ స్థాయి రేసుల్లో పాల్గొనే విక్కీ, ఒక కీలక పోటీలో అనూహ్య పరిస్థితుల వల్ల మూడో స్థానంతో సరిపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఈ సంఘటన తరువాత అతను రేసింగ్కు దూరం కావాలని నిర్ణయించుకోవడం కథలో కీలక మలుపు. ఈ నిర్ణయం వెనుక కారణాలేమిటి? తండ్రీకొడుకుల మధ్య దూరం ఎందుకు పెరిగింది? విక్కీ జీవితంలోకి వచ్చిన అనన్య (మాళవిక నాయర్) పాత్ర ఏమిటి? మళ్లీ ట్రాక్పైకి రావడానికి అతనిని ప్రేరేపించిన సంఘటనలేమిటి? చివరకు తండ్రీకొడుకులు కలుస్తారా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది.
ఎలా ఉంది సినిమా?
క్రీడా నేపథ్య చిత్రాల్లో కథ కంటే కథనం కీలకం. అదే విధంగా బైకర్లో కూడా మోటోక్రాస్ రేసింగ్ అనే కొత్త బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాకు ప్రధాన బలం అయింది. ముఖ్యంగా రేసింగ్ సన్నివేశాలు అత్యున్నత విజువల్ స్టాండర్డ్స్తో థ్రిల్లింగ్గా తెరకెక్కించడం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. అయితే భావోద్వేగ అంశాలు మాత్రం అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. హీరో రేసింగ్ వదిలేయడానికి దారితీసిన పరిస్థితులు, మళ్లీ తిరిగి రావడానికి కారణమైన సంఘటనలు కథలో కీలకం అయినప్పటికీ, అవి మరింత బలంగా చూపాల్సిన అవసరం కనిపిస్తుంది. దర్శకుడు రేసింగ్పై చూపిన శ్రద్ధను భావోద్వేగాలపై చూపకపోవడం వల్ల సినిమా పూర్తిస్థాయిలో కనెక్ట్ కావడంలో కొంత లోటు కనిపిస్తుంది.
మొదటి భాగం- రెండో భాగం
2003 నేపథ్యంలో కథ ప్రారంభమవుతుంది. ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎపిసోడ్లతో అసలు కథ ముందుకు సాగుతుంది. తొలి భాగంలో హీరో కుటుంబం, ప్రేమ కథ, తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం, రేసర్ల మధ్య పోటీ వంటి అంశాలు కనిపిస్తాయి. ప్రేమ సన్నివేశాలు సాధారణంగా అనిపిస్తాయి. రెండో భాగంలో అసలు కథ బలపడుతుంది. హీరో రేసింగ్ను వదిలేయడానికి దారితీసిన పరిణామాలు, మలేషియా ట్రాక్పై సాగే డ్రామా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. క్లైమాక్స్లో జర్మనీలో జరిగే రేసింగ్ సన్నివేశాలు థ్రిల్లింగ్గా ఉంటాయి. చివర్లో తండ్రీకొడుకుల భావోద్వేగాలు కొంతవరకు మెప్పిస్తాయి.
నటీనటుల ప్రదర్శన
శర్వానంద్ ఈ చిత్రానికి ప్రధాన బలం. ఒక నిజమైన స్పోర్ట్స్మన్లా తన లుక్ను మార్చుకుని, రేసర్గా సహజంగా కనిపించారు. యాక్షన్, భావోద్వేగ సన్నివేశాల్లో కూడా తనదైన ముద్ర వేశారు. రాజశేఖర్ బుల్లెట్ సునీల్ పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. తండ్రిగా, కోచ్గా అనుభవజ్ఞుడైన నటనను చూపించారు. మాళవిక నాయర్ తన పాత్రలో మెరిసింది. శర్వానంద్తో మంచి కెమిస్ట్రీ కనబరిచింది. ఇతర పాత్రల్లో అతుల్ కులకర్ణి, బ్రహ్మాజీ, తులసి తదితరులు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.
సాంకేతిక విభాగం
సాంకేతికంగా సినిమా ఉన్నతంగా ఉంది. యువరాజ్ సినిమాటోగ్రఫీ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. రేసింగ్ సన్నివేశాల్లో విజువల్స్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. గిబ్రాన్ నేపథ్య సంగీతం థ్రిల్ను పెంచుతుంది. పాటలు సాధారణంగా అనిపించినా, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా పనిచేసింది. దర్శకుడు అభిలాష్ రెడ్డి మోటోక్రాస్ రేసింగ్ను అథెంటిక్గా చూపించిన తీరు మెప్పిస్తుంది. కొన్ని డైలాగ్లు కూడా ఆకట్టుకుంటాయి. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.
ప్లస్ పాయింట్స్
- శర్వానంద్ నటన
- మోటోక్రాస్ రేసింగ్ నేపథ్యం
- విజువల్స్, టెక్నికల్ స్టాండర్డ్స్
మైనస్ పాయింట్స్
- సాధారణ కథ
- భావోద్వేగాల్లో లోటు
- కథనం కొంత మందగించడం
చివరి మాట- మొత్తంగా బైకర్ ఒక కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చే క్రీడా చిత్రం. రేసింగ్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను థ్రిల్ చేస్తాయి. అయితే భావోద్వేగాలను మరింత బలంగా చూపించి ఉంటే సినిమా మరో స్థాయికి వెళ్లేదని చెప్పవచ్చు. రేసింగ్ థ్రిల్ కోసం తప్పకుండా ఒకసారి చూడొచ్చు. ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే!
