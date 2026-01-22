ETV Bharat / entertainment

'ఏడేళ్ల కిందటే మేం రూ.100 కోట్లు కొట్టాం'- కలెక్షన్ల పోస్టర్లపై శర్వానంద్ కామెంట్స్

టాలీవుడ్‌లో కలెక్షన్స్ పోస్టర్ల హడావుడిపై హీరో శర్వానంద్ కామెంట్స్- సంక్రాంతి బరిలో పెద్ద సినిమాల పోటీ ఉన్నా చిన్న సినిమాతో సాలిడ్ హిట్- ఆడియన్స్ రెస్పాన్సే అసలైన విజయమని హీరో కామెంట్

Published : January 22, 2026 at 5:04 PM IST

Sharwanand Nari nari Naduma Murari : సినిమా ప్రపంచంలో అప్పుడప్పుడు కొంతమంది హీరోలు చేసే కామెంట్స్ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్‌గా మారుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజుల్లో సినిమా హిట్టా ఫట్టా అనే దానికంటే, బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎన్ని కోట్లు వసూలు చేసింది అనే లెక్కలకే ప్రాధాన్యత పెరిగిపోయింది. వందల కోట్ల పోస్టర్లు వేయడం ఒక ట్రెండ్‌గా మారింది. అయితే లేటెస్ట్​గా యంగ్ హీరో శర్వానంద్ అంకెల హడావుడిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. సంక్రాంతికి అతని నుంచి వచ్చిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఫలితాన్ని అందుకుంటోంది. దీంతో మూవీటీమ్ ఇటీవల ఓ చిట్​చాట్ నిర్వహించింది. ఇందులో శర్వానంద్ చేసిన కామెంట్స్ ఆలోచింపజేసేలా ఉన్నాయి. ఇంతకీ ఆ కామెంట్స్ ఏంటంటే?

బాక్సాఫీస్ వద్ద సంక్రాంతి పోరు
ఈ ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో భారీ సినిమాలు పోటీ పడ్డాయి. ప్రభాస్ 'ది రాజాసాబ్', మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్' వంటి పెద్ద సినిమాలు థియేటర్లలో సందడి చేశాయి. ఇలాంటి తీవ్రమైన పోటీ మధ్యలో శర్వానంద్ నటించిన 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద నిలకడగా రాణించింది. పెద్ద హీరోల సినిమాల హడావుడి ఉన్నప్పటికీ, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్‌తో ఈ చిత్రం డీసెంట్ వసూళ్లను సాధిస్తోంది. జెట్ స్పీడ్‌లో బ్రేక్ ఈవెన్ మార్కును అందుకుని ట్రేడ్ వర్గాల్లో సైతం చర్చకు దారితీసింది.

శర్వానంద్ సంక్రాంతి సక్సెస్ రేట్
హీరో శర్వానంద్‌కు సంక్రాంతి సీజన్ అనేది చాలా కలిసి వచ్చే ఫెస్టివల్. గతంలో ఆయన నటించిన 'ఎక్స్‌ప్రెస్ రాజా' (2016), 'శతమానం భవతి' (2017) వంటి చిత్రాలు పండగ బరిలో నిలిచి భారీ విజయాలను అందుకున్నాయి. పెద్ద సినిమాల మధ్యలో వచ్చి కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకోవడం శర్వాకు ఉన్న ప్రత్యేకత. ఈ క్రమంలోనే లేటెస్ట్​గా విడుదలైన సినిమా సక్సెస్ సందర్భంగా జరిగిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన కొన్ని కీలక విషయాలను షేర్ చేసుకున్నారు.

కలెక్షన్ల పోస్టర్లపై శర్వా స్పందన
సినిమాలకు ఇచ్చే కలెక్షన్ల పోస్టర్ల విషయంలో తనకున్న అభిప్రాయాన్ని శర్వా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. సినిమా బాగుంటే జనాలు థియేటర్లకు వస్తారని, అది హౌస్‌ఫుల్ బోర్డుల రూపంలోనే కనిపిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తనకు ఈ అంకెల లెక్కల మీద అస్సలు ఆసక్తి లేదని, అందుకే ఏ నిర్మాతను కూడా ఇప్పటివరకు కలెక్షన్ల గురించి అడగలేదని వెల్లడించారు.

అంకెలు ముఖ్యం కాదు- ఆడియన్స్ రెస్పాన్స్ కావాలి
తన కెరీర్‌లో బాక్సాఫీస్ లెక్కల కంటే ఆడియన్స్ ఇచ్చే రెస్పాన్స్​కు ఎక్కువ విలువ ఇస్తానని శర్వానంద్ పేర్కొన్నారు. "శతమానం భవతి సినిమా టైమ్‌లోనే, అంటే దాదాపు ఆరు, ఏడేళ్ల కిందటే మేము 100 కోట్ల క్లబ్ చర్చలు పక్కన పెట్టేశాం" అని ఆయన గత రికార్డులను గుర్తు చేస్తూ చెప్పారు. షోలు పెంచిన పది నిమిషాలకే టికెట్లు అయిపోతున్నప్పుడు, ఇక మనం సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటూ అంకెలు చూపించాల్సిన అవసరం లేదని అన్నారు. జనాల్లో కనిపిస్తున్న ఆ పాజిటివ్ వైబ్ ముందు ఈ కలెక్షన్ల పోస్టర్లు చాలా చిన్నవని ఆయన కుండబద్దలు కొట్టారు.

భవిష్యత్తు ప్రాజెక్టులు ఇవే
శర్వానంద్ రాబోయే సినిమాలు కూడా చాలా డిఫరెంట్​గా ఉండబోతున్నాయి. ప్రస్తుతం రేసింగ్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో 'బైకర్' అనే సినిమా సిద్ధమవుతోంది. ఇది శర్వా కెరీర్‌లో ఒక విభిన్నమైన ప్రయత్నం అని చెప్పవచ్చు. దీనితో పాటు సంపత్ నంది దర్శకత్వంలో 'భోగి' అనే హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ డ్రామాలో నటిస్తున్నారు. అలాగే ప్రముఖ దర్శకుడు శ్రీనువైట్ల కాంబినేషన్‌లో కూడా ఒక సినిమా చర్చల దశలో ఉంది. తనదైన శైలిలో కథలను ఎంచుకుంటూ, బాక్సాఫీస్ లెక్కలతో సంబంధం లేకుండా ముందుకు సాగుతున్నారు.

