అందుకు అఫైర్స్ అవసరం లేదన్న శక్తిమాన్- 67 ఏళ్ల వయసులోనూ సింగిల్ లైఫ్ ఎందుకంటే?
ప్రేమ అనేది జీవితంలో ఒక్కసారి మాత్రమే కలుగుతుందన్న ముకేశ్ ఖన్నా - పెళ్లిపై తనకు ఎంతో నమ్మకం ఉందని స్పష్టం చేసిన నటుడు.
Published : May 4, 2026 at 10:06 AM IST
Mukesh Khanna Comments On Marriage : వెండితెరపై శక్తిమాన్గా, భీష్మ పితామహుడిగా మెప్పించిన ముకేశ్ ఖన్నా వ్యక్తిగత జీవితం ఎప్పుడూ ఒక మిస్టరీనే. ప్రస్తుతం 67 ఏళ్లు దాటినా ఇప్పటికీ బ్రహ్మచారిగానే కొనసాగుతున్నారు. అయితే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు అనే ప్రశ్న అభిమానుల మదిలో ఎప్పుడూ మెదులుతూనే ఉంటుంది. అయితే ఒక ఇంటర్వ్యూలో ముకేశ్ ఖన్నా పెళ్లి, ప్రేమ, జీవితం పట్ల తనకున్న అభిప్రాయాలను ఎంతో నిజాయితీగా పంచుకున్నారు. పెళ్లి గురించి చెప్పిన మాటలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. తన కోసం ఒక మహిళ ఎక్కడో ఉందని, విధి నిర్ణయించినప్పుడు ఆమె తన జీవితంలోకి వస్తుందని చెప్పిన సమాధానం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇంకా ఏమన్నారంటే
మగతనం అంటే అఫైర్స్ కాదు
సమాజంలో మగతనం గురించి ఉన్న కొన్ని అపోహలను ముకేశ్ ఖన్నా తీవ్రంగా ఖండించారు. గతంలో దర్శకుడు రవి చోప్రా తనతో "ఎవరైతే అఫైర్స్ పెట్టుకుంటారో వాడే అసలైన మగాడు" అని అన్నారని గుర్తుచేసుకున్నారు. కానీ ఆ మాటతో ఏమాత్రం ఏకీభవించలేదని ముకేశ్ ఖన్నా స్పష్టం చేశారు. తన మగతనాన్ని నిరూపించుకోవడానికి పదిమంది గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదని ఘాటుగా సమాధానమిచ్చారు. తన గ్రూపులో అందరూ అఫైర్స్లో ఉన్నా తాను మాత్రం వాటికి దూరంగా ఉన్నానని తెలిపారు. తన ఆలోచనా విధానాన్ని చాలామంది తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారని, కానీ తనకు మహిళల పట్ల అపారమైన గౌరవం ఉందని వివరించారు.
భార్య భర్తల మధ్య సమానత్వం
వివాహ బంధంలో కేవలం మహిళలే పతివ్రతగా ఉండాలని కోరడం సరైనది కాదని ముకేశ్ ఖన్నా అభిప్రాయపడ్డారు. "ఒక మహిళ పతివ్రతగా ఉండాలని అందరూ చెబుతారు. కానీ ఒక పురుషుడు కూడా తన భార్య పట్ల అంతే నిబద్ధతతో ఉండాలని ఎవరైనా చెబుతున్నారా? నేను ఆ మాట చెబుతున్నాను" అని అన్నారు. ఒకసారి పెళ్లయిన తర్వాత ఆ బంధానికి కట్టుబడి ఉండాలని, ఇద్దరు వ్యక్తులు కాకుండా రెండు మనసులు కలిసే బంధం ఇదని వివరించారు. భార్యను ప్రేమిస్తున్నానని చెబుతూనే బయట తిరగడం అనేది మోసం చేయడం కిందకే వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. సమాజంలో ఉన్న ఈ రెండు రకాల ప్రమాణాలను ప్రశ్నించారు.
అంతా విధి నిర్ణయమే!
తాను పెళ్లి చేసుకోలేదు కాబట్టి తనకు పెళ్లి అనే వ్యవస్థపై నమ్మకం లేదని అనుకోవడం పొరపాటని ముకేశ్ ఖన్నా అన్నారు. నిజానికి చాలామంది కంటే ఎక్కువగా వివాహ వ్యవస్థపై అపారమైన గౌరవం ఉందని తెలిపారు. అయితే పెళ్లి అనేది పూర్తిగా విధికి సంబంధించిన విషయమని గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. భార్య అనే వ్యక్తి యాదృచ్ఛికంగా జీవితంలోకి రాదని, అది నుదుటి మీద రాసిపెట్టి ఉండాలని వివరించారు. ప్రమేయం లేకుండానే విధి నిర్ణయించినప్పుడు ఆ బంధం ఏర్పడుతుందని, అంతవరకు వేచి చూడటమే మార్గమని తన సిద్ధాంతాన్ని వివరించారు.
భార్య అంటే గత జన్మ అనుబంధం
పురాణాలు, శాస్త్రాల గురించి ప్రస్తావిస్తూ ముకేశ్ ఖన్నా పెళ్లి గురించి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని చెప్పారు. భార్య గత జన్మకు సంబంధించిన ఒక పవర్ఫుల్ కనెక్షన్ అని అభిప్రాయపడ్డారు. "గత జన్మలో చేసిన కర్మలను సరిదిద్దడానికి భార్య జీవితంలోకి వస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు. అఫైర్స్ ఎన్ని అయినా ఉండవచ్చు కానీ భార్య మాత్రం ఒక్కరే ఉంటారని వివరించారు. కేవలం శారీరక ఆకర్షణ కోసం కాకుండా రెండు ఆత్మలు ఐక్యం అయ్యే పవిత్రమైన బంధమే వివాహమని ముకేశ్ ఖన్నా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
'ప్రేమ' జీవితంలో ఒక్కసారే
ప్రేమ విషయంలో ముకేశ్ ఖన్నా ఎంతో క్లారిటీగా మరో అభిప్రాయాన్ని తెలిపారు. ప్రేమ అనేది జీవితంలో కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే కలుగుతుందని, మిగిలినవన్నీ కేవలం వ్యామోహం లేదా కోరిక మాత్రమే అని తేల్చి చెప్పారు. సంబంధాల నుంచి సులభంగా బయటకు వచ్చేయడం వల్ల ప్రేమ అనే పదానికి అర్థం తగ్గిపోతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నిజమైన ప్రేమ అనేది శాశ్వతంగా ఉంటుందని, అది మార్చుకోవడానికి వీలు లేనిదని అభిప్రాయపడ్డారు.
నా కోసం ఒక మహిళ
ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా అది పూర్తిగా విధి నిర్ణయమని ముకేశ్ ఖన్నా తెలిపారు. "ఒకవేళ నాకు పెళ్లి రాసిపెట్టి ఉంటే అది ఇప్పటికే జరిగిపోయేది. నాకు రాసిపెట్టిన ఆ మహిళ ఎక్కడో ఉంది" అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. విధి మమ్మల్ని కలిపినప్పుడు కచ్చితంగా పెళ్లి జరుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇక వయసు గురించి మాట్లాడుతూ వయసుతో సంబంధం లేదని, వయసును ఎప్పుడూ లెక్కించనని వ్యాఖ్యానించారు. మనసు యవ్వనంగా ఉంటే ఏ వయసులోనైనా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించవచ్చని వివరించారు.
